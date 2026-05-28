Création d'un catalogue régional pour les livres jeunesse autochtones

Le Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe et les sections régionales d’IBBY LAC ont ouvert les candidatures pour le IVe Catálogo Cerlalc-IBBY de livres pour enfants et jeunes lecteurs. Cette édition cible les ouvrages qui promeuvent la diversité linguistique et culturelle des peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le formulaire officiel du Cerlalc précise que les autrices, auteurs, communautés autochtones, maisons d’édition et organisations peuvent proposer des titres publiés pour enfants, adolescents ou jeunes, dans les catégories d’âge définies par chaque culture. Les livres retenus intègrent un catalogue destiné à accroître leur visibilité auprès des médiateurs, bibliothèques, familles et acteurs éducatifs.

Trois voies d’entrée pour les ouvrages

L’appel distingue trois types de publications : les livres écrits dans une ou plusieurs langues originaires, les ouvrages bilingues ou multilingues associant une langue autochtone à l’espagnol ou au portugais, ainsi que les titres en espagnol ou portugais promouvant la diversité ethnique et les manifestations culturelles des peuples autochtones.

Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 21 juillet 2026. Le Cerlalc demande un formulaire par titre, avec les informations bibliographiques, les éléments de caractérisation linguistique, les données relatives à l’auteur ou au collectif, la description des contenus culturels, ainsi qu’un PDF de l’ouvrage et une image de couverture. Une traduction en espagnol ou en portugais est également demandée lorsque le livre l’exige.

L’initiative bénéficie aussi du soutien du Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina : cette quatrième édition s'inscrit dans le cadre du Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas et du projet Minga de las lenguas porté par le Cerlalc.

Visibilité, circulation, transmission

Le dispositif concerne 15 pays : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala, Mexique, Pérou, République dominicaine, Uruguay et Venezuela. Il vise ainsi un espace éditorial vaste, où la production jeunesse en langues autochtones reste souvent moins visible que les catalogues nationaux en espagnol ou en portugais.

Le formulaire du Cerlalc interroge aussi l’usage éducatif, culturel ou communautaire des livres. Cette précision donne au catalogue une portée qui dépasse le simple signalement bibliographique : les ouvrages ne sont pas seulement évalués comme objets éditoriaux, mais comme supports de transmission, de médiation et de reconnaissance linguistique.

Crédits photo : Cerlac

Par Cécile Mazin

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