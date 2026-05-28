Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La succursale Porrúa de Tuxtla Gutiérrez a fermé définitivement le samedi 23 mai 2026. Située sur l’Avenida Central, dans la capitale du Chiapas, la librairie faisait partie des rares points d’accès aux nouveautés et aux ouvrages généralistes dans une ville de plus de 600.000 habitants, selon PublishNews España.

Et ce constat se trouve confirmé dans la presse locale : El Heraldo de Chiapas a rapporté le 23 mai la fermeture de l’établissement, en soulignant les inquiétudes exprimées par des écrivains et des promoteurs culturels sur les habitudes de lecture et les difficultés rencontrées par les auteurs chiapanèques dans les circuits spécialisés.

Une offre généraliste réduite

La fermeture de Porrúa ne supprime pas seulement un commerce. Elle réduit encore l’espace physique du livre dans une ville où les points de vente demeuraient déjà peu nombreux. Selon Julio Sánchez Esquinca, représentant de l’Asociación de Libreros Chiapanecos, Tuxtla ne compte plus que deux librairies d’intérêt général, trois commerces de livres d’occasion et six librairies religieuses.

Porrúa avait déjà changé d’adresse quelques mois avant la fermeture, sans parvenir à inverser une faible réponse commerciale. Le même article signale aussi la disparition récente du Centro Cultural Trillas, autre lieu lié à la vente de livres techniques, scolaires et universitaires, doté d’un auditorium.

Le recul des librairies physiques est attribué par les acteurs locaux à plusieurs facteurs : essor du commerce numérique, consommation accrue sur supports électroniques, coûts de fonctionnement et faible culture d’achat de livres imprimés. Ces explications ne décrivent pas un cas isolé, mais un faisceau de contraintes qui pèse particulièrement sur les villes où la densité de librairies reste faible.

Une alerte culturelle

Voilà qui alarme donc l’écosystème culturel régional, car l’offre restante se concentre désormais autour de quelques lieux seulement, notamment la librairie du Fondo de Cultura Económica/Educal et Sanborns, tandis que les autres points d’accès se dispersent entre livres d’occasion, librairies religieuses et papeteries.

L’enjeu dépasse la seule disponibilité commerciale. Une librairie généraliste propose un contact direct avec les rayons, les nouveautés, les prescriptions de libraires et les découvertes non programmées. Sa disparition fragilise les lecteurs, mais aussi les enseignants, étudiants, auteurs locaux et médiateurs qui dépendent d’espaces publics ou semi-publics pour faire circuler les livres.

La fermeture de Porrúa inscrit donc Tuxtla Gutiérrez dans une problématique plus large : l’accès territorial au livre, lorsque les infrastructures culturelles ne se renouvellent plus au rythme des fermetures. Le dernier jour de vente s’est accompagné de remises de 25 % sur les ouvrages, ultime opération commerciale avant la disparition d’un lieu identifié de la vie culturelle locale.

Comme un chant du cygne, version papier – silencieusement...

Crédits photo : Porrúa

Par Clément Solym

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