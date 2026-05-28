Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.
Le 28/05/2026 à 11:05 par Clément Solym
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28/05/2026 à 11:05
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La succursale Porrúa de Tuxtla Gutiérrez a fermé définitivement le samedi 23 mai 2026. Située sur l’Avenida Central, dans la capitale du Chiapas, la librairie faisait partie des rares points d’accès aux nouveautés et aux ouvrages généralistes dans une ville de plus de 600.000 habitants, selon PublishNews España.
Et ce constat se trouve confirmé dans la presse locale : El Heraldo de Chiapas a rapporté le 23 mai la fermeture de l’établissement, en soulignant les inquiétudes exprimées par des écrivains et des promoteurs culturels sur les habitudes de lecture et les difficultés rencontrées par les auteurs chiapanèques dans les circuits spécialisés.
La fermeture de Porrúa ne supprime pas seulement un commerce. Elle réduit encore l’espace physique du livre dans une ville où les points de vente demeuraient déjà peu nombreux. Selon Julio Sánchez Esquinca, représentant de l’Asociación de Libreros Chiapanecos, Tuxtla ne compte plus que deux librairies d’intérêt général, trois commerces de livres d’occasion et six librairies religieuses.
Porrúa avait déjà changé d’adresse quelques mois avant la fermeture, sans parvenir à inverser une faible réponse commerciale. Le même article signale aussi la disparition récente du Centro Cultural Trillas, autre lieu lié à la vente de livres techniques, scolaires et universitaires, doté d’un auditorium.
Le recul des librairies physiques est attribué par les acteurs locaux à plusieurs facteurs : essor du commerce numérique, consommation accrue sur supports électroniques, coûts de fonctionnement et faible culture d’achat de livres imprimés. Ces explications ne décrivent pas un cas isolé, mais un faisceau de contraintes qui pèse particulièrement sur les villes où la densité de librairies reste faible.
Voilà qui alarme donc l’écosystème culturel régional, car l’offre restante se concentre désormais autour de quelques lieux seulement, notamment la librairie du Fondo de Cultura Económica/Educal et Sanborns, tandis que les autres points d’accès se dispersent entre livres d’occasion, librairies religieuses et papeteries.
L’enjeu dépasse la seule disponibilité commerciale. Une librairie généraliste propose un contact direct avec les rayons, les nouveautés, les prescriptions de libraires et les découvertes non programmées. Sa disparition fragilise les lecteurs, mais aussi les enseignants, étudiants, auteurs locaux et médiateurs qui dépendent d’espaces publics ou semi-publics pour faire circuler les livres.
La fermeture de Porrúa inscrit donc Tuxtla Gutiérrez dans une problématique plus large : l’accès territorial au livre, lorsque les infrastructures culturelles ne se renouvellent plus au rythme des fermetures. Le dernier jour de vente s’est accompagné de remises de 25 % sur les ouvrages, ultime opération commerciale avant la disparition d’un lieu identifié de la vie culturelle locale.
Comme un chant du cygne, version papier – silencieusement...
Crédits photo : Porrúa
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
21/05/2026, 09:52
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
20/05/2026, 16:04
Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.
20/05/2026, 12:52
Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.
20/05/2026, 12:06
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.
20/05/2026, 11:32
Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.
20/05/2026, 11:29
Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.
19/05/2026, 18:04
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