En Papouasie, un bateau-librairie géant accoste pour sa foire du livre

Le MV Doulos Hope a repris place à Port Moresby, en Papouasie–Nouvelle-Guinée, pour une nouvelle étape de sa tournée dans le Pacifique. Le média local TVWAN annonçait le 5 mai son retour dans la capitale papouasienne à partir du 8 mai 2026, tandis que la page officielle de GBA Ships indique une escale à Port Moresby du 8 au 28 mai, avant Rabaul puis Kavieng en juin.

Une foire du livre en pleine mer

Le navire appartient à GBA Ships, organisation qui exploite des bateaux accueillant des foires du livre à bord. L’organisation présente ses escales comme des séjours de plusieurs semaines dans les ports visités, avec des passerelles ouvertes à de nombreux visiteurs et une offre de titres destinée à élargir l’accès aux livres.

Doulos Hope constitue le plus récent ajout à la flotte de GBA Ships. Le bateau est entré en service en mai 2023 après une période de rénovation. Son histoire maritime remonte à 1988, année du début de sa construction sous le nom de Lady Sarah, avant plusieurs changements de propriétaire et de nom. GBA Ships a finalisé son acquisition en mai 2022, puis l’a renommé Doulos Hope – le serviteur de l’espoir.

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La dimension visuelle du sujet tient autant au lieu qu’au dispositif : un ancien navire réaménagé, des visiteurs montant à bord, une librairie itinérante qui fait halte de port en port. Le bateau a ouvert au public à Port Moresby le 9 mai et devait rester accessible jusqu’au 27 mai, au Main T Wharf Berth Downtown.

Un outil d’accès aux livres

Selon PNG Haus Bung, l’équipe présente à bord réunit 100 volontaires de 35 nationalités. Le même article évoque une collection de 2000 titres et relie le retour du navire à l’accueil réservé par les habitants lors d’une précédente escale dans la capitale.

GBA Ships revendique une action plus large autour de trois axes : le partage de connaissances, l’aide et l’espérance. Pour Doulos Hope seul, les statistiques publiées par l’organisation font état de 997.960 visiteurs, 1.088.352 livres achetés à bord, 40 escales et 10 pays ou territoires visités.

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Après Port Moresby, le calendrier de GBA Ships annonce d’autres escales papouasiennes : Rabaul du 2 au 16 juin 2026, puis Kavieng du 18 au 29 juin. Le navire-librairie prolonge ainsi une tournée où le livre circule moins par les canaux habituels de distribution que par l’événement, la curiosité et l’expérience directe de la visite à bord.

Crédits photo : Doulos Hope

Par Clément Solym

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