Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature

Un roman écologique avant l’heure

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf est considéré comme l’un des premiers romans écologiques. Sous les traits d’un conte pour enfants, ce récit d’apprentissage dresse un portrait riche et documenté du pays : paysages, faune, traditions, activités industrielles et défis qu’elles posent. En arrière‑plan, il interroge déjà l’empreinte grandissante de l’activité humaine sur la nature, à une époque marquée par la révolution industrielle.

Selma Lagerlöf, une femme en avance sur son temps

Bien avant que le mot « écologie » ne s’impose dans le débat public, Selma Lagerlöf faisait déjà de la nature un personnage à part entière de son œuvre. Première femme prix Nobel de littérature, elle fait de Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson bien plus qu’un conte pour enfants : un atlas sensible du pays et un récit d’apprentissage où l’attention au vivant devient centrale.

Sous sa plume, lacs, forêts, oiseaux migrateurs et villages industriels composent un tableau précis de la Suède du début du XXᵉ siècle, tout en laissant apparaître une inquiétude devant la marque de plus en plus visible de l’activité humaine sur les paysages.

Lucie, aventurière guidée par Nils

C’est ce livre que Lucie a choisi de prendre comme boussole. Aventurière engagée de l’association Uni‑Vert Sport, marquée depuis l’enfance par l’histoire de Nils, elle va retracer à vélo son itinéraire de page en page, du sud de la Suède jusqu’en Laponie. Nous n’avons pas d’oie sauvage à disposition, alors nous enfourchons des vélos pour nous immerger dans le déroulé de l’histoire, au plus près du sol, au rythme des coups de pédale plutôt qu’au battement des ailes.

Un documentaire pour mesurer ce qu’il reste du monde de Nils

De cette traversée naîtra un documentaire de 26 minutes : Sur la voie de Nils. Le livre et Lucie seront le fil conducteur, tandis que le regard du réalisateur accompagnera l’effort, la lenteur et les silences du voyage. Le film fera dialoguer les mots de Selma Lagerlöf et les paysages d’aujourd’hui, avec une question simple en tête : que reste‑t‑il du monde de Nils Holgersson, et que sommes ‑nous encore capables de préserver ?

Une aventure engagée Uni‑Vert Sport

Sur la voie de Nils s’inscrit pleinement dans les aventures engagées de l’association Uni‑Vert Sport, qui, depuis 2021, porte des expéditions à faible impact sur des thématiques comme la mobilité, l’eau, les déchets, le climat, la biodiversité, l’alimentation ou la sobriété. Avec ce projet, nous voulons sensibiliser à la protection de la biodiversité en prenant le roman comme point de départ : ce sont les passages du livre qui nous guideront vers les lieux clés et nous permettront de mesurer les changements survenus en cent vingt ans d’activité humaine.

Au terme de cette traversée, il restera ce livre ouvert comme une carte, et deux vélos pour en tourner les pages à ciel ouvert. Et une campagne proposée sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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