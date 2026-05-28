Auto-édition et résistance douce : une artiste mayennaise publie son premier livre

Et si admirer un artiste revenait à t’admirer toi-même ?

Quand on entend le mot Artiste, des noms célèbres viennent à l’esprit, que ce soit dans le domaine de la peinture, de la musique ou l’écriture : Frida Kahlo, Madonna, George Sand, des artistes célèbres et reconnues. On est souvent saisi par une production impressionnante (Ella Fitzgerald a enregistré plus de 200 albums !)

Le livre Je te rends le mot Artiste prend le contrepied de cette idée. C’est un hommage aux artistes de tous les jours, une lettre à toutes les personnes qui créent… en secret…

Les invisibles

Ces invisibles ont souvent un métier « sérieux ». Cela peut être une comptable qui joue du piano, une prof de yoga qui chante dans une chorale, une traductrice qui lance un podcast. Et pourquoi ce serait moins important, moins intéressant ?

La créativité a toujours été ce qui fait qu’on est humain, qu’on partage ou pas, qu’on en fasse son métier ou pas.

Le temps est ce qui nous manque souvent pour la mettre au cœur de notre vie. On nous demande d’être toujours plus rapide et productif.

Un livre compagnon

Je te rends le mot Artiste prend la forme d’un court essai. C’est un manifeste pour ralentir, créer et résister. Accepter sa part artiste, c’est contribuer au monde à sa façon. C’est un acte politique. Précieux. Beaucoup plus qu’un simple loisir où il est souvent relégué.

Le livre est préfacé par Gaël Octavia, écrivaine martiniquaise et lauréate du Goncourt de la Nouvelle 2025. Les deux femmes se sont rencontrées sur le campus d’une Grande École — deux « bonnes filles » racisées qui ont chacune pris un chemin de traverse vers la création.

« La créativité demande du courage », disait Matisse. C’est vrai que cela demande d’oser, de passer la porte d’un cours peut-être, d’accepter de débuter.

L’autrice, Y-Lan, a longtemps minimisé sa créativité. Enfant d’immigrés vietnamiens, cette ancienne cheffe de projet informatique multipliait les passions : dessin, danse, photographie, musique… C’était déjà un peu « l’artiste de l’équipe ». Un jour, elle s’est lancée pour animer des ateliers créatifs, partager sa passion pour la calligraphie moderne. Elle a également quitté la frénésie de la capitale pour une vie plus lente à la campagne. Mais son propos n’est pas de tout lâcher comme elle, mais à ralentir à son niveau et prendre le temps de renouer avec ce qui est déjà là. Plus que le résultat, c’est le chemin qui compte, la présence à soi.

Le livre ne se veut pas méthode, mais invitation. Elle aborde des thèmes variés comme le talent, le flow créatif, le jeu, l’enfance. C’est un récit intime.

Le livre est illustré de l’autrice elle-même, Y-Lan, artiste en lettering avec des citations personnelles.

Il sortira en auto-édition pour une impression locale et au plus juste grâce à une campagne Ulule qui se termine le 28 mai 2026. Une aventure qui s’écrit avec les lecteurs.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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