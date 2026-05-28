Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
Le 28/05/2026 à 09:56 par Antoine Oury
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28/05/2026 à 09:56
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La sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine Sylvie Robert est revenue à la charge, à l'occasion de la séance de questions au gouvernement, ce mercredi 27 mai. Évoquant l'inquiétude du monde de la culture, elle a interpelé la ministre de la Culture, Catherine Pégard, sur les agissements « d'un industriel d'extrême droite qui a décidé de s'acheter des outils d'influence pour servir son agenda politique ».
Faisant référence aux multiples actifs du milliardaire Vincent Bolloré, de Hachette Livre à Canal+, en passant par les points de vente Relay ou le groupe de communication Havas, elle assure qu'« en agissant sur les médias et sur la culture, [il] veut avoir la mainmise sur l'ensemble de la chaine de valeur qui structure les diverses filières culturelles ».
Une telle concentration entre les mains d'un même individu entraine « de vraies inquiétudes sur la diversité et l'indépendance », souligne la sénatrice, d'autant plus que le magnat revendique « un projet idéologique assumé qui menace notre modèle culturel français ». Vincent Bolloré soutient en effet, via les moyens éditoriaux de la maison Fayard et, surtout, médiatiques de la chaine CNews, un récit d'extrême droite ainsi que les représentants de ce camp politique.
Afin de « sauvegarder l'essentiel, notre cadre démocratique, la liberté d'expression, de création, de programmation », exhorte Sylvie Robert, l'une des solutions est de « limiter la concentration économique qui renforce le pouvoir et l'influence de quelques-uns au point de placer notre démocratie sous emprise. Il devient plus que nécessaire de mieux réguler ces phénomènes de concentration verticale, pour garantir l'indépendance, la diversité et finalement, notre souveraineté. »
Semaine après semaine se précise la colonne vertébrale de Catherine Pégard au ministère de la Culture : gare au mal de dos. En effet, la locataire de la rue de Valois multiplie les formules pour ne pas froisser Vincent Bolloré et les autres industriels de la culture, ni interroger la concentration financière du secteur.
Fin avril, alors que le limogeage d'Olivier Nora sortait une partie de l'édition de sa torpeur vis-à-vis de l'autoritarisme du groupe Bolloré, Catherine Pégard tressait ainsi les lauriers des « grands éditeurs [qui] font les grands auteurs puisque c’est eux qui détectent les premiers les écrivains de demain ». Quelques heures plus tard, elle prenait son courage à deux mains pour lâcher : « [J]e pense qu’il faut ensemble que nous continuions à étudier ces pistes qui protégeront éditeurs et auteurs. »
Le secteur du cinéma, à l'occasion du Festival de Cannes, s'est à son tour inquiété de la puissance du milliardaire d'extrême droite, susceptible de prendre le contrôle de la chaine de salles de cinéma UGC. Ce qui a valu aux signataires d'une tribune sur le sujet d'être menacés d'inscription sur une liste noire par le groupe Canal+, dont Bolloré est actionnaire.
Sollicitée sur ce point la semaine dernière, Catherine Pégard est largement passée à côté du sujet, soulignant la qualité de premier financeur du cinéma français de Canal+ quand on l'interrogeait sur la concentration économique, se livrant à un hommage au cinéma français pour répondre aux craintes quant à la diversité de création.
Ce mercredi 27 mai, elle a de nouveau minimisé la situation, se bornant à rappeler que, « quand il s'agit de la vie des idées, des arts, de la culture, limiter la liberté de création et d'expression ne peut être un objectif, en aucun cas, en aucune circonstance ».
Catherine Pégard a souligné, devant le Sénat, que les « garanties de ce pluralisme » se retrouvaient dans l'état de droit et les « instruments mis en place par la loi, notamment en matière de régulation des médias audiovisuels ». Ces derniers n'ont pas empêché l'importante concentration médiatique, mais ils semblent néanmoins satisfaire la ministre de la Culture...
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Plongeant à nouveau dans le hors sujet, Catherine Pégard a ensuite rappelé que le « modèle français » soutenait les industries culturelles à l'aide de « mécanismes sectoriels, comme le prix unique du livre » et d'interventions publiques. « Ne nous trompons pas de combat », a ensuite osé la locataire de la rue de Valois. « Le vrai défi, c'est de conforter notre modèle, d'en améliorer l'efficacité. J'observe que de très nombeux professionnels, de grands dirigeants du monde économique, expriment la même volonté de vigilance et d'apaisement. »
Bien entendu, aucune piste d'amélioration de ce modèle, ni proposition visant à limiter les effets de la concentration dans le secteur culturel, ne sera avancée...
La sénatrice Sylvie Robert, déçue, prévient : « M. Bolloré va devenir une affaire d'État, voire même un danger pour la République. Aujourd'hui, il faut agir, au niveau européen aussi, pour que la législation européenne suive le modèle français », affirme-t-elle. Un modèle plus résistant aux puissances financières, si possible.
Photographie : Catherine Pégard, au Sénat, ce mercredi 27 mai (capture d'écran site du Sénat)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
21/05/2026, 11:42
Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
21/05/2026, 09:52
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
20/05/2026, 16:04
Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.
20/05/2026, 12:52
Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.
20/05/2026, 12:06
Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.
20/05/2026, 11:32
Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.
20/05/2026, 11:29
Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.
19/05/2026, 18:04
Les éditions møtus, fondées en 1988 et placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, font l'objet d'une reprise par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno. Une nouvelle entité juridique est en cours de création afin d'abriter le catalogue historique de la structure, avant de nouveaux développements à partir de 2027.
19/05/2026, 16:49
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