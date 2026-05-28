Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

La sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine Sylvie Robert est revenue à la charge, à l'occasion de la séance de questions au gouvernement, ce mercredi 27 mai. Évoquant l'inquiétude du monde de la culture, elle a interpelé la ministre de la Culture, Catherine Pégard, sur les agissements « d'un industriel d'extrême droite qui a décidé de s'acheter des outils d'influence pour servir son agenda politique ».

Faisant référence aux multiples actifs du milliardaire Vincent Bolloré, de Hachette Livre à Canal+, en passant par les points de vente Relay ou le groupe de communication Havas, elle assure qu'« en agissant sur les médias et sur la culture, [il] veut avoir la mainmise sur l'ensemble de la chaine de valeur qui structure les diverses filières culturelles ».

Une telle concentration entre les mains d'un même individu entraine « de vraies inquiétudes sur la diversité et l'indépendance », souligne la sénatrice, d'autant plus que le magnat revendique « un projet idéologique assumé qui menace notre modèle culturel français ». Vincent Bolloré soutient en effet, via les moyens éditoriaux de la maison Fayard et, surtout, médiatiques de la chaine CNews, un récit d'extrême droite ainsi que les représentants de ce camp politique.

Afin de « sauvegarder l'essentiel, notre cadre démocratique, la liberté d'expression, de création, de programmation », exhorte Sylvie Robert, l'une des solutions est de « limiter la concentration économique qui renforce le pouvoir et l'influence de quelques-uns au point de placer notre démocratie sous emprise. Il devient plus que nécessaire de mieux réguler ces phénomènes de concentration verticale, pour garantir l'indépendance, la diversité et finalement, notre souveraineté. »

Un ministère bien docile

Semaine après semaine se précise la colonne vertébrale de Catherine Pégard au ministère de la Culture : gare au mal de dos. En effet, la locataire de la rue de Valois multiplie les formules pour ne pas froisser Vincent Bolloré et les autres industriels de la culture, ni interroger la concentration financière du secteur.

Fin avril, alors que le limogeage d'Olivier Nora sortait une partie de l'édition de sa torpeur vis-à-vis de l'autoritarisme du groupe Bolloré, Catherine Pégard tressait ainsi les lauriers des « grands éditeurs [qui] font les grands auteurs puisque c’est eux qui détectent les premiers les écrivains de demain ». Quelques heures plus tard, elle prenait son courage à deux mains pour lâcher : « [J]e pense qu’il faut ensemble que nous continuions à étudier ces pistes qui protégeront éditeurs et auteurs. »

Le secteur du cinéma, à l'occasion du Festival de Cannes, s'est à son tour inquiété de la puissance du milliardaire d'extrême droite, susceptible de prendre le contrôle de la chaine de salles de cinéma UGC. Ce qui a valu aux signataires d'une tribune sur le sujet d'être menacés d'inscription sur une liste noire par le groupe Canal+, dont Bolloré est actionnaire.

Sollicitée sur ce point la semaine dernière, Catherine Pégard est largement passée à côté du sujet, soulignant la qualité de premier financeur du cinéma français de Canal+ quand on l'interrogeait sur la concentration économique, se livrant à un hommage au cinéma français pour répondre aux craintes quant à la diversité de création.

Un modèle satisfaisant ?

Ce mercredi 27 mai, elle a de nouveau minimisé la situation, se bornant à rappeler que, « quand il s'agit de la vie des idées, des arts, de la culture, limiter la liberté de création et d'expression ne peut être un objectif, en aucun cas, en aucune circonstance ».

Catherine Pégard a souligné, devant le Sénat, que les « garanties de ce pluralisme » se retrouvaient dans l'état de droit et les « instruments mis en place par la loi, notamment en matière de régulation des médias audiovisuels ». Ces derniers n'ont pas empêché l'importante concentration médiatique, mais ils semblent néanmoins satisfaire la ministre de la Culture...

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Plongeant à nouveau dans le hors sujet, Catherine Pégard a ensuite rappelé que le « modèle français » soutenait les industries culturelles à l'aide de « mécanismes sectoriels, comme le prix unique du livre » et d'interventions publiques. « Ne nous trompons pas de combat », a ensuite osé la locataire de la rue de Valois. « Le vrai défi, c'est de conforter notre modèle, d'en améliorer l'efficacité. J'observe que de très nombeux professionnels, de grands dirigeants du monde économique, expriment la même volonté de vigilance et d'apaisement. »

Bien entendu, aucune piste d'amélioration de ce modèle, ni proposition visant à limiter les effets de la concentration dans le secteur culturel, ne sera avancée...

La sénatrice Sylvie Robert, déçue, prévient : « M. Bolloré va devenir une affaire d'État, voire même un danger pour la République. Aujourd'hui, il faut agir, au niveau européen aussi, pour que la législation européenne suive le modèle français », affirme-t-elle. Un modèle plus résistant aux puissances financières, si possible.

Photographie : Catherine Pégard, au Sénat, ce mercredi 27 mai (capture d'écran site du Sénat)

Par Antoine Oury

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