Soupçons d’IA autour d’un prestigieux prix littéraire

Le prix, administré par la Commonwealth Foundation, distingue chaque année cinq nouvelles inédites, une pour chacune des grandes régions du Commonwealth : Afrique, Asie, Canada et Europe, Caraïbe, Pacifique. Les cinq lauréats régionaux reçoivent 2500 £ (environ 2900 €), avant la désignation d’un lauréat général doté de 5000 £ (près de 5800 €).

Pour l’édition 2026, les cinq récits ont été choisis parmi 7806 candidatures, deuxième plus haut total de l’histoire du prix. L’annonce du lauréat général est prévue le 30 juin 2026.

Quand les lecteurs flairent l’IA

Parmi les cinq textes distingués cette année figurent The Serpent in the Grove de Jamir Nazir, lauréat pour la Caraïbe. Les récits lauréats ont été publiés en ligne par Granta, partenaire de diffusion du prix depuis plus de dix ans.

Le récit, situé dans une zone rurale de Trinité, a été salué par le jury pour sa langue et son atmosphère. Mais peu après sa mise en ligne, des lecteurs ont relevé des images jugées artificielles, des métaphores incohérentes ou des constructions de phrase perçues comme typiques des textes générés par IA. Le chercheur Nabeel S. Qureshi a notamment affirmé sur les réseaux sociaux que le texte portait des « marqueurs évidents » d’écriture générative, tandis que d’autres commentateurs ont critiqué la qualité même du jugement littéraire.

La société Pangram, qui commercialise des outils de détection d’IA, a ensuite indiqué avoir analysé les nouvelles primées. Selon elle, The Serpent in the Grove serait intégralement généré par IA. Pangram affirme aussi que deux autres textes de l’édition 2026, The Bastion’s Shadow de John Edward DeMicoli et Mehendi Nights de Sharon Aruparayil, présenteraient de forts signes d’usage de l’IA. L’entreprise dit avoir également repéré des traces similaires dans un texte lauréat de 2025.

Une réponse prudente des organisateurs

La Commonwealth Foundation a répondu en deux temps. Le 19 mai, sa directrice générale, Razmi Farook, a indiqué que l’organisation prenait les accusations « au sérieux » et défendu un processus de sélection « robuste », fondé sur plusieurs tours de lecture humaine. La fondation précise ne pas utiliser d’outils de détection d’IA, notamment parce que les textes soumis sont inédits et que les transmettre à des logiciels tiers poserait des questions de consentement et de propriété artistique. Elle affirme également que tous les auteurs présélectionnés ont confirmé personnellement n’avoir pas utilisé d’IA.

Dans une nouvelle déclaration publiée le 22 mai, Razmi Farook a annoncé une revue complète du processus, tout en rappelant la nécessité de protéger les auteurs, les juges et l’équipe du prix dans un climat de forte exposition publique. La Commonwealth Foundation reconnaît que l’IA constitue désormais l’un des grands défis du monde créatif, mais insiste sur les valeurs de confiance, de respect et d’intégrité artistique qui fondent le prix.

Granta, de son côté, a pris ses distances avec le processus de sélection. Sa maison mère rappelle que la revue publie les textes gagnants, mais que ses éditeurs ne choisissent ni les nouvelles, ni les jurés. Sigrid Rausing, éditrice de Granta, a indiqué avoir soumis The Serpent in the Grove à Claude.ai. L’outil a estimé que le texte n’avait probablement pas été entièrement généré par intelligence artificielle et qu’une intervention humaine importante semblait présente. La revue conserve les textes en ligne dans l’attente d’une conclusion définitive de la Commonwealth Foundation.

L’IA brouille les règlements littéraires

Les règles du Commonwealth Short Story Prize 2026 exigent que les textes soient inédits, originaux et rédigés par l’auteur qui les soumet. Elles ne mentionnent pas explicitement l’intelligence artificielle. Elles prévoient en revanche que la nouvelle doit être « l’œuvre propre » du candidat et qu’une seule entrée est autorisée par auteur. Ce flou réglementaire nourrit aujourd’hui les interrogations : faut-il interdire toute assistance IA, l’autoriser avec déclaration, ou distinguer recherche, correction, traduction, planification et génération de texte ?

L'autrice Sharon Aruparayil a contesté les accusations dans la presse indienne, affirmant ne pas avoir utilisé l’IA et dénonçant le pouvoir accordé aux outils de détection dans la définition de ce qui serait ou non « humain ».

La difficulté tient aussi à la nature même de la littérature. Certains lecteurs ont estimé que les phrases incriminées sonnaient comme des pastiches de prose poétique postcoloniale : images très chargées, métaphores empilées, formules abstraites, affects sursignifiés. D’autres ont rappelé qu’une mauvaise phrase n’est pas nécessairement une phrase produite par IA.

L’écrivain Marlon James a par exemple déplacé le problème : avant même de savoir si l’IA est en cause, comment un prix international a-t-il pu distinguer un texte dont certaines images ont paru si faibles à de nombreux lecteurs ? L'auteur Will Self a vu dans l’affaire Granta le symptôme d’une fracture plus vaste : des institutions chargées de préserver le style ne sauraient plus toujours le reconnaître.

Un contexte tendu

En mars dernier, Hachette Book Group a retiré le roman d’horreur Shy Girl de Mia Ballard après des accusations d’usage de l’IA, l’autrice contestant toutefois en avoir elle-même fait usage.

La prix Nobel Olga Tokarczuk a récemment suscité des réactions après avoir expliqué utiliser l’IA comme outil de travail pour la recherche, l’idéation ou la vérification, tout en niant que son roman en cours ait été écrit par IA.

Steven Rosenbaum, auteur de The Future of Truth, a de son côté reconnu que son essai contenait plusieurs citations mal attribuées ou « synthétiques ». Le livre, publié en mai 2026, portait justement sur la crise de la vérité à l’ère de l’IA, des réseaux sociaux et des deepfakes. L'auteur a admis avoir utilisé ChatGPT et Claude pour la recherche, l’écriture et la révision.

Côté prix littéraires, en Chine, The Land of Machine Memories, récit de science-fiction généré par IA sous la direction de Shen Yang, a déjà reçu un deuxième prix dans un concours littéraire. Le texte, le titre, les illustrations et même le nom de plume auraient été produits par IA à partir de 66 prompts. Seul un juré sur six aurait identifié son origine artificielle.

Au Japon, Rie Kudan, lauréate du prix Akutagawa 2024 pour Tokyo Sympathy Tower, a reconnu avoir intégré environ 5 % de phrases générées par ChatGPT dans son roman. En Nouvelle-Zélande, le recueil de Jiaqiao Liu a été exclu des Ockham New Zealand Book Awards après la découverte de trois poèmes contenant des vers générés par IA. L’autrice défendait un usage limité, proche du collage, mais le règlement interdit toute production textuelle assistée par IA, même partielle.

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Au sujet du Commonwealth Short Story Prize, si aucun élément ne permet aujourd’hui d’affirmer juridiquement que la nouvelle a été écrite par une IA, l’affaire a déjà ébranlé la confiance entre auteurs, jurys, revues et lecteurs, au moment même où le monde littéraire tente encore de définir ce qu’il considère comme une véritable « voix humaine ».

Crédits photo : Azonn (CC BY-NC 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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