Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Le débat économique ouvert par Daniel Křetínský trouve un prolongement direct dans l’édition. Dans un entretien publié par Le Figaro, l’investisseur tchèque avertit que la France « va le payer très cher » si elle mène des politiques « hostiles au capital et aux entrepreneurs », selon le titre relayé par le compte économie du quotidien et repris par plusieurs sites d’information financière.

Le même jour, la Section fédérale Presse Éditions Publicité Force Ouvrière publie une lettre ouverte adressée à Daniel Křetínský, présenté comme actionnaire du groupe Editis. Le texte, daté du 27 mai 2026, inverse la focale : à la défense du capital et de l’attractivité économique, FO oppose la question des effets sociaux de la gouvernance au sein du groupe d’édition et de sa filiale de diffusion-distribution Interforum.

Depuis novembre 2023, Editis appartient à International Media Invest, filiale du groupe CMI fondé par Daniel Křetínský. Vivendi avait alors annoncé la finalisation de la cession du groupe d’édition à IMI, opération menée dans le cadre du rapprochement entre Vivendi et Lagardère.

Dans sa lettre ouverte, FO affirme que des salariés et représentants du personnel d’Editis, « plus particulièrement d’Interforum », constatent depuis trois ans une « inquiétude croissante » face à l’évolution de l’entreprise. Le syndicat évoque un recul du dialogue social, une perte d’écoute, des préoccupations sur les bas salaires, les conditions de travail et la sécurité, ainsi que des droits d’alerte exercés par des représentants du personnel.

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Le courrier ne conteste pas le principe d’une adaptation stratégique dans un contexte économique difficile. Il demande toutefois que la performance ne soit pas évaluée uniquement à travers des indicateurs financiers. FO estime que les promesses de redressement formulées lors du changement de gouvernance ne produisent pas, à ce stade, les résultats attendus par les salariés. Le syndicat souligne notamment que, selon lui, les salariés n’ont perçu ni intéressement ni participation « pour la première fois depuis 30 ans ».

Cette interpellation prend une portée particulière en raison du rôle d’Interforum dans la chaîne du livre. Présenté par Editis comme son pôle de diffusion-distribution, Interforum revendique 220 maisons d’édition, 12.000 clients actifs, 135 millions d’exemplaires distribués par an et une diffusion commerciale dans 90 pays.

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FO formule cinq demandes publiques : une clarification de la vision sociale du groupe, des mesures concrètes sur les bas salaires et les conditions de travail, des réponses aux alertes liées à la sécurité, un dialogue social renforcé et une clarification de la trajectoire économique de la gouvernance actuelle.

Le syndicat relève aussi qu’un accord relatif au dialogue social, engagé depuis l’arrivée de la nouvelle gouvernance, n’a été signé par aucune organisation syndicale, ce qu’il présente comme le symptôme d’un malaise plus profond.

Mis en regard de l’entretien du Figaro, le courrier FO déplace ainsi la discussion : quand Daniel Křetínský défend la nécessité de ne pas décourager l’investissement et l’initiative privée, les représentants syndicaux demandent des comptes sur la manière dont cette stratégie se traduit dans une entreprise culturelle.

Un courrier qui se conclut sur une formule résumant ce contrepoint : « Une entreprise ne se redresse pas durablement sans ses salariés. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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