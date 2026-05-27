Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.
Le 27/05/2026 à 17:27 par Clément Solym
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27/05/2026 à 17:27
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Le débat économique ouvert par Daniel Křetínský trouve un prolongement direct dans l’édition. Dans un entretien publié par Le Figaro, l’investisseur tchèque avertit que la France « va le payer très cher » si elle mène des politiques « hostiles au capital et aux entrepreneurs », selon le titre relayé par le compte économie du quotidien et repris par plusieurs sites d’information financière.
Le même jour, la Section fédérale Presse Éditions Publicité Force Ouvrière publie une lettre ouverte adressée à Daniel Křetínský, présenté comme actionnaire du groupe Editis. Le texte, daté du 27 mai 2026, inverse la focale : à la défense du capital et de l’attractivité économique, FO oppose la question des effets sociaux de la gouvernance au sein du groupe d’édition et de sa filiale de diffusion-distribution Interforum.
Depuis novembre 2023, Editis appartient à International Media Invest, filiale du groupe CMI fondé par Daniel Křetínský. Vivendi avait alors annoncé la finalisation de la cession du groupe d’édition à IMI, opération menée dans le cadre du rapprochement entre Vivendi et Lagardère.
Dans sa lettre ouverte, FO affirme que des salariés et représentants du personnel d’Editis, « plus particulièrement d’Interforum », constatent depuis trois ans une « inquiétude croissante » face à l’évolution de l’entreprise. Le syndicat évoque un recul du dialogue social, une perte d’écoute, des préoccupations sur les bas salaires, les conditions de travail et la sécurité, ainsi que des droits d’alerte exercés par des représentants du personnel.
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Le courrier ne conteste pas le principe d’une adaptation stratégique dans un contexte économique difficile. Il demande toutefois que la performance ne soit pas évaluée uniquement à travers des indicateurs financiers. FO estime que les promesses de redressement formulées lors du changement de gouvernance ne produisent pas, à ce stade, les résultats attendus par les salariés. Le syndicat souligne notamment que, selon lui, les salariés n’ont perçu ni intéressement ni participation « pour la première fois depuis 30 ans ».
Cette interpellation prend une portée particulière en raison du rôle d’Interforum dans la chaîne du livre. Présenté par Editis comme son pôle de diffusion-distribution, Interforum revendique 220 maisons d’édition, 12.000 clients actifs, 135 millions d’exemplaires distribués par an et une diffusion commerciale dans 90 pays.
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FO formule cinq demandes publiques : une clarification de la vision sociale du groupe, des mesures concrètes sur les bas salaires et les conditions de travail, des réponses aux alertes liées à la sécurité, un dialogue social renforcé et une clarification de la trajectoire économique de la gouvernance actuelle.
Le syndicat relève aussi qu’un accord relatif au dialogue social, engagé depuis l’arrivée de la nouvelle gouvernance, n’a été signé par aucune organisation syndicale, ce qu’il présente comme le symptôme d’un malaise plus profond.
Mis en regard de l’entretien du Figaro, le courrier FO déplace ainsi la discussion : quand Daniel Křetínský défend la nécessité de ne pas décourager l’investissement et l’initiative privée, les représentants syndicaux demandent des comptes sur la manière dont cette stratégie se traduit dans une entreprise culturelle.
Un courrier qui se conclut sur une formule résumant ce contrepoint : « Une entreprise ne se redresse pas durablement sans ses salariés. »
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
21/05/2026, 11:42
Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
21/05/2026, 09:52
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
20/05/2026, 16:04
Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.
20/05/2026, 12:52
Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.
20/05/2026, 12:06
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.
20/05/2026, 11:29
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