Un livre pour penser le voyage dans un monde transformé

Pour penser cette transformation, Destination 2075 réunit scientifiques, écrivains et explorateurs : Jacques Attali, Kris de Bardia, Julien Blanc-Gras, Marine Calmet, Gérard Feldzer, Justine Frédéric, François Gemenne, Laurent Genefort, Jean-Pierre Haigneré, Mike Horn, Rémy Knafou, Thibaut Labey, Jean-Marc Ligny, Bruno Maltor, Michel Messager, Jérémie Morizet, Hubert Prolongeau, Michel Tognini, Valérie Valton, Evrard Wendenbaum.

Dans un monde marqué par le réchauffement climatique, les migrations et la raréfaction des ressources, le tourisme de masse apparaît comme une parenthèse fragile, une illusion de liberté désormais remise en cause. Le livre prend acte de cette rupture et esquisse une nouvelle géographie du voyage : littoraux transformés, destinations déplacées, flux redessinés.

Mais c’est surtout la nature même du départ qui évolue. Voyager ne sera plus anodin. À travers ces contributions, une autre manière de partir se dessine : plus lente, plus consciente, parfois augmentée par la technologie, parfois recentrée sur la proximité.

Nouvelles de science-fiction ou d’anticipation, essais, interviews et tables-rondes : les 21 contributions apportent des points de vue libres, variés, voire opposés, et proposent des imaginaires, certains désirables, d’autres parfaitement dystopiques. En effet, Destination 2075 ne cherche pas à asséner des conclusions, mais à susciter un débat.

Les éditions Ginkgo vous proposent un extrait en avant-première :

Parution le 4 juin 2026.

Par Ewen Berton

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