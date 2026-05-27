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À Lille, un anti-sommet de l’IA contre une technologie “imposée

Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».

Le 27/05/2026 à 17:36 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

27/05/2026 à 17:36

Hocine Bouhadjera

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Ce n’est pas la première fois qu’un contre-événement se constitue face aux grands rendez-vous institutionnels de l’IA. En février 2025, un Contre-sommet de l’IA avait déjà été organisé au Théâtre de la Concorde, à Paris, en marge du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle tenu au Grand Palais.

Environ 750 personnes s’y étaient réunies pour discuter environnement, traduction, travail et conséquences sociales de l’IA, dans un climat décrit comme traversé par « une très forte inquiétude, souvent minimisée ». 

L’événement de juin est cette fois organisé en réaction directe au Grand Sommet « IA avec nous », porté par la Région Hauts-de-France. Celui-ci doit se tenir le 12 juin à Lille, avant un festival régional déployé jusqu’au 19 juin. Les organisateurs présentent ce rendez-vous comme « le second temps fort français de l’IA, 18 mois après Paris », avec l’ambition de « décider ensemble de l’IA que nous voulons ». 

Une critique venue des métiers de la traduction

Le collectif En Chair et en Os inverse la formule : « l’IA ne se fera pas avec nous ». Les organisateurs contestent l’idée d’une intelligence artificielle « utile et responsable », expression employée par le sommet régional, et y voient au contraire une contradiction. À leurs yeux, le fonctionnement des systèmes d’IA repose sur l’extraction massive de données, de minerais et sur l’exploitation humaine.

En Chair et en Os réunit des traductrices et traducteurs mobilisés pour une traduction humaine. Créé en 2023, il rassemble des professionnels de l’édition et de l’audiovisuel opposés à la généralisation de traductions produites ou prétraitées par intelligence artificielle. 

Depuis 2025, le collectif recueille aussi des témoignages de traducteurs et traductrices sur les effets de l’IA générative dans leur vie professionnelle. Sur son site, En Chair et en Os évoque une « imposition de l’IA générative » dans les métiers de la traduction et publie une série de textes consacrés à la dépossession, au mépris et aux moyens d’agir. 

Cette position prolonge une mobilisation déjà adressée au monde du livre. En décembre 2024, le collectif avait publié des ressources à destination des libraires et des traducteurs, invitant à les « consulter, imprimer, partager, distribuer ».

Dans le texte d’appel de l’anti-sommet, En Chair et en Os élargit cependant son propos. Le collectif affirme s’opposer à l’intelligence artificielle dans ses métiers, mais aussi porter un regard critique plus général sur une technologie désormais présente dans le travail, la santé, la culture, l’éducation, la politique, la science ou les services publics. Il pointe des effets sur l’emploi, la santé mentale, l’apprentissage, l’environnement, ainsi que sur la surveillance et les usages militaires.

À LIRE - En librairies, placer le vivant avant les machines

Une journée contre l’intelligence artificielle

L’anti-sommet s’ouvrira à 10h30. La première table ronde, de 11h à 12h30, portera sur « l’IA, le savoir et la création », avec Antoine, enseignant, Marie Van Effenterre, traductrice et membre de l’ATESS, l’écrivaine Pauline Harmange et l’illustratrice Solène Cerise. La discussion sera modérée par Romuald Muzard, de l’Association pour l’écologie du livre. En parallèle, un premier atelier technocritique sera proposé aux enfants de 6 à 12 ans.

De 12h30 à 14h30, la journée reprendra avec une table ronde consacrée à la « matérialité et militarisation de l’IA ». De 14h30 à 16h, elle réunira Paola Sedda, sociologue du numérique et membre du collectif Guerre à la guerre, Max, militant contre le nucléaire et son monde, ainsi qu’un collectif écologiste. La modération sera assurée par Julien Chandelier, sociologue du numérique.

La troisième table ronde, programmée de 16h30 à 18h, abordera « l’IA et le travail ». Y participeront Juan Sebastian Carbonell, sociologue du travail, Pierre Girard, traducteur et membre d’En Chair et en Os, ainsi que Sandrine Larizza, syndiquée CGT France Travail. La discussion sera animée par Tristan Pellion, chercheur en philosophie. Un second atelier technocritique, destiné aux enfants à partir de 6 ans, aura lieu au même moment dans la petite salle.

La soirée se poursuivra avec le drag show Intelligence naturæl, présenté de 20h30 à 22h30 par Mouskoutchou. Un village associatif réunira notamment l’Association pour l’écologie du livre, Guerre à la guerre, Chtinux, CLX et En Chair et en Os. La Chouette librairie proposera également une sélection de références technocritiques.

Les organisateurs annoncent aussi vouloir recueillir les « doléances » du public au sujet de l’intelligence artificielle. L’idée est de faire remonter, au-delà des interventions d’experts ou de militants, les inquiétudes, expériences et refus formulés par les personnes présentes. 

Le collectif est de son côté formel : alors que « le sommet de l’IA s’invite à Lille », il serait nécessaire d’ouvrir un espace collectif pour discuter d’une technologie présentée comme « évidente et inéluctable ». En Chair et en Os entend ainsi rappeler que l’IA « n’est ni un progrès ni une fatalité ».

Les Hauts-de-France, territoire stratégique de l’IA

La mobilisation prend place dans une région devenue stratégique pour les infrastructures numériques. Le Grand Sommet « IA avec nous » s’inscrit dans une politique régionale qui veut faire des Hauts-de-France un territoire majeur de l’intelligence artificielle et des data centers. Les organisateurs du sommet annoncent environ 100 initiatives labellisées pendant la semaine de festival. 

Cette orientation s’appuie notamment sur des projets d’infrastructures lourdes. En mai 2025, Le Monde rapportait que les Hauts-de-France ambitionnaient de devenir une « vallée européenne de l’intelligence artificielle », avec une capacité électrique cible de plus de 2 gigawatts. La région compte 16 des 65 sites identifiés par l’État pour accueillir des centres de données. 

Le projet le plus emblématique concerne Cambrai. Le fonds canadien Brookfield, via Data4, prévoit un data center sur le site E-Valley, installé sur une ancienne base militaire. À terme, l’installation nécessiterait une puissance électrique d’un gigawatt, soit plus que la production d’un réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines.

Une réponse au discours de l’innovation

Le sommet régional promet de réunir des « leaders qui font l’IA » afin d’« accélérer ses usages » et de construire un modèle « utile et responsable ». Pour En Chair et en Os, cette accélération répond surtout aux besoins de ceux qui tirent profit de ces technologies. Le collectif refuse l’idée d’une IA d’utilité publique et estime qu’elle sert d’abord des pouvoirs économiques et politiques déjà dominants.

Cette critique rejoint les inquiétudes déjà portées par les traducteurs face à la « post-édition », qui consiste à confier à des professionnels la relecture de traductions produites par des outils automatiques. Le collectif y voit une dégradation des conditions de travail, une uniformisation des textes, des pertes de qualité, des biais et une logique productiviste appliquée aux livres.

L’anti-sommet entend donc déplacer la discussion. Il ne s’agit pas seulement de demander comment encadrer l’IA, mais de questionner son utilité, ses coûts humains, écologiques et sociaux, ainsi que les métiers et savoirs qu’elle transforme déjà.

À LIRE - Traduire à l’ère de l’IA : une même question, trois voix

Le rendez-vous de juin se tiendra à Houblons-nous, 50 rue de Cassel, à Lille, près du métro Bois-Blancs. L’entrée est libre, avec inscription souhaitée à l’adresse antisommetdelia@mailo.com. 

Crédits image : Stevebidmead CC 0 ; kalhh  CC 0 ; StockSnap  CCC 0

 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, commercialisera donc les ouvrages écrits par des systèmes génératifs si leur origine est claire pour l’acheteur. L’entretien accordé à Today intervient au moment où éditeurs et auteurs américains contestent l’usage de leurs œuvres dans l’entraînement des modèles. La librairie choisit l’étiquetage plutôt que l’interdiction, avec la traçabilité comme critère commercial.

21/05/2026, 10:51

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La prix Nobel 2018 utilise l’IA pour écrire : “Chérie, comment développer cela joliment ?”

Prix Nobel de littérature 2018, Olga Tokarczuk a déclenché une polémique en reconnaissant utiliser l’intelligence artificielle comme outil de travail, tout en laissant entendre que le roman qu’elle écrit actuellement pourrait être son dernier. Elle a surtout interrogé l’avenir du grand roman, pris entre écrans, urgence permanente et attention fragmentée.

20/05/2026, 18:23

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La crise climatique s’aggrave quand les forêts absorbent moins

Dans Les Plus Jeunes Années du monde de Marie-Lorna Vaconsin, le monde bascule à la découverte d’un arbre un peu particulier. À Fish Lake Forest, dans l’Utah, un chêne rougeoie, puis l’anomalie gagne d’autres forêts : cette particularité permet à l’arbre d’absorber trois fois plus de CO2 et de rejeter trois fois plus d’oxygène. Actes Sud Audio ouvre un débat que l’actualité rend brûlant : que devient le vivant lorsqu’il n’est plus regardé comme un mystère, mais comme une ressource à reproduire ?

20/05/2026, 08:01

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Avec l’IA, la CNIL entre dans une nouvelle ère

Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...

19/05/2026, 14:52

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Les éditeurs nord-américains adeptes de l’IA, mais la défiance reste

Une enquête du Book Industry Study Group et de BookNet Canada mesure l’usage réel de l’intelligence artificielle dans la chaîne du livre nord-américaine. Près d’un professionnel sur deux y recourt déjà, surtout pour le traitement des flux. Mais le droit d’auteur, la fiabilité des contenus et l’arrivée de faux livres sur les plateformes concentrent une défiance massive, qui replace la gouvernance au centre des métiers et des contrats du livre, en 2026.

18/05/2026, 10:02

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Audiolivre : Storytel teste les voix IA avec licence sur voix humaine

La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?

16/05/2026, 10:12

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Le CNDH ouvre une bibliothèque IA pour diffuser ses archives

Au salon du livre de Rabat, le Conseil national des droits de l’Homme a présenté une bibliothèque numérique enrichie par l’intelligence artificielle. Conçue en interne, la plateforme rassemble rapports, études, avis et recommandations, puis les rend interrogeables. 

15/05/2026, 10:59

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Les éditeurs allemands balisent leurs catalogues face à l’IA

En Allemagne, le Börsenblatt alerte les éditeurs sur l’urgence d’un droit d’opposition lisible par machine face à la fouille de textes et de données utilisée par les modèles d’intelligence artificielle. Derrière l’enjeu juridique, la protection des catalogues dépend désormais des métadonnées, des standards techniques et des flux de distribution, du fichier numérique à la couverture, jusqu’aux plateformes et librairies en ligne.

15/05/2026, 10:52

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Thotario ouvre son test public, l’occasion numérique encore à l’épreuve

La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?

14/05/2026, 09:14

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Au Japon, les jeunes femmes affrontent l’isolement social

À Tokyo, la solitude n’est plus seulement un thème littéraire. Dans un Japon marqué par la baisse des naissances et l’isolement des jeunes adultes, Crush, de Momo Yamaguchi, fait entendre le trouble d’une femme confrontée à la fatigue des rencontres amoureuses. Actes Sud Audio donne à ce premier roman une lecture à deux voix où le désir, l’attente et cette fatigue des rencontres résonnent avec l'actualité.

12/05/2026, 15:15

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Internet Archive crée une fondation suisse pour sauver des archives

Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.

09/05/2026, 10:19

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Le Mali replonge dans la violence et le Sahel inquiète

Il y a des territoires que l’on comprend mieux en les écoutant. Sahara rouge, d’Alissa Descotes-Toyosaki, le rappelle par la voix même de l’autrice : le désert y devient une archive sonore des zones interdites, de Fukushima aux mines d’uranium du Niger, jusqu’au camp de Mbera où des nomades maliens ont trouvé refuge. Actes Sud Audio présente ce récit comme une traversée entre littérature de voyage et reportage d’investigation.

07/05/2026, 16:11

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Mark Zuckerberg tenu personnellement responsable des pillages de livres par l'IA

Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.

05/05/2026, 22:03

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IA : aux États-Unis, auteurs et éditeurs portent plainte contre Meta et Mark Zuckerberg

De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.

05/05/2026, 17:17

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Chut ! Écoutez : Amazon ouvre sa librairie Audible, sans aucun livre

La filiale du géant américain transforme le livre audio en lieu physique avec Story House, espace éphémère ouvert à New York jusqu’au 31 mai. Présentée comme une librairie sans livres, l’installation met en scène vignettes d’écoute, salons immersifs, conseils personnalisés et rencontres publiques, au moment où les plateformes cherchent à rendre l’écoute plus visible, sociale et prescriptive, au-delà de l’application mobile, du casque et du simple catalogue.

02/05/2026, 20:07

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Piratage : le Conseil d’État impose un tour de vis à l’ARCOM

Le Conseil d’État impose un nouvel encadrement à la réponse graduée, héritée de l’Hadopi et désormais pilotée par l’ARCOM. Sans mettre fin à la lutte contre le piratage, y compris celui des livres numériques, la décision oblige l’État à renforcer les garanties autour des adresses IP et de l’identification des internautes.

30/04/2026, 17:46

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Quand l'autrice Hillary Clinton imagine la terreur, l’Iran ravive la menace

État de terreur, le thriller coécrit par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné - Actes Sud), s’ouvre sur un scénario que l’actualité vient de rendre moins romanesque : une série d’attentats bouscule l’ordre mondial. Ceci, tandis qu’une secrétaire d’État nouvellement nommée tente de comprendre qui tire parti d’un pouvoir américain mal raccordé au réel.

30/04/2026, 16:14

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Babelio inaugure une section Jeunesse, fondée sur les avis des lecteurs

Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.

30/04/2026, 12:05

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Écrire avec une IA : au Japon, les prix s’adaptent

Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, consacré aux récits courts nourris par l’imaginaire scientifique, est devenu l’un des laboratoires les plus avancés de la littérature à l’heure de l’intelligence artificielle. La 13e édition du prix a vu les œuvres utilisant l’IA prendre une place inédite : dans la catégorie générale, trois des quatre textes récompensés auraient eu recours à l’intelligence artificielle. 

29/04/2026, 17:40

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Claude se connecte à Audible : l’IA, votre nouveau libraire audio ?

Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.

28/04/2026, 14:47

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SACD : des auteurs exigent une offensive judiciaire contre l’IA

Une initiative est en cours parmi des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour tenter de soumettre une résolution à l'assemblée générale du 25 juin. Condition préalable : réunir 4000 voix. Le texte transformerait une inquiétude sectorielle en stratégie contentieuse structurée, dans un contexte où le cadre juridique et législatif évolue rapidement.

23/04/2026, 12:41

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Vision d'avenir : la publication de mangas, en dix langues et simulanément

Shueisha accélère la mondialisation du manga en diffusant désormais des chapitres en neuf langues au même moment que l’édition japonaise. Une stratégie qui rompt avec l’ancien modèle, fondé sur des traductions tardives après validation du succès local. Elle déplace la concurrence vers la vitesse, l’accès mondial et la captation directe des lecteurs hors Japon, Chine et Corée. 

23/04/2026, 12:25

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Quand l’intelligence artificielle remet Hume, Malebranche et Condillac au centre du jeu

Et si l’intelligence artificielle faisait revenir sur scène David Hume, Nicolas Malebranche et Étienne Bonnot de Condillac, que l’on croyait rangés dans les réserves du XVIIIe siècle ? L’hypothèse mérite mieux qu’un haussement d’épaules.

22/04/2026, 16:04

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La chute de TuMangaOnline, géant hispanophone du piratage manga

La disparition de TuMangaOnline, aussi connu sous le nom de ZonaTMO, n’était pas un simple incident technique. Le site, très populaire auprès des lecteurs hispanophones de mangas et de webtoons, a bien été visé par une opération coordonnée impliquant des ayants droit coréens, la société spécialisée IP House et les autorités espagnoles.

21/04/2026, 16:53

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Livres générés par IA : les éditeurs accusent Amazon de “parasitisme”

L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».

21/04/2026, 15:46

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L'éditeur Masobe lance son appli pour freiner le piratage de livres au Nigeria

Au Nigeria, l’éditeur indépendant Masobe Books lance une application de lecture sur abonnement dans un contexte de forte tension autour du piratage. Tarifs adaptés au marché local, location de titres, commande d’exemplaires imprimés et protections techniques : la plateforme cherche moins à punir les usages illicites qu’à rendre l’offre légale plus accessible.

20/04/2026, 15:43

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Audiobook : Spotify impose l’abonnement, les auteurs réclament des comptes

La montée en puissance des abonnements l'audiolivre relance une question centrale : comment transformer l’explosion des usages en revenus clairs pour les auteurs. Entre promesse d’accès élargi, accords confidentiels et relevés de droits jugés insuffisamment lisibles, le débat porte moins sur la popularité de l’audio que sur la manière dont sa valeur remonte, concrètement, jusqu’aux écrivains.

20/04/2026, 11:37

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