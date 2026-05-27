Livres en scène revient dans 17 cafés-librairies de Bretagne du 20 juin au 18 juillet

Le programme réunit notamment Nicolas Michel, François Place, Guillemette Resplandy-Taï, Timothée Cantard, Sandra Le Guen, Adeline Ruel, Anouch Paré, Nina Guérif, Pierre Delye et Morgane Le Cuff. Chacun intervient autour d’un livre ou d’un ensemble de textes, avec une forme différente selon les lieux : atelier, lecture, spectacle, balade ou performance dessinée.

Nicolas Michel ouvrira la manifestation le 20 juin à L’Embellie, à La Bernerie-en-Retz, avec un atelier créatif autour de Au fil de l’eau. François Place proposera ensuite une lecture dessinée de La Fille des batailles au Temps qu’il fait, à Mellionnec. Guillemette Resplandy-Taï interviendra avec une balade botanique à partir de Suis du doigt les plantes, organisée dans plusieurs cafés-librairies.

Timothée Cantard animera un atelier de création de fanzine autour de Corvidés, consacré aux oiseaux de cette famille. Sandra Le Guen mènera deux ateliers : l’un créatif autour de Marmotte-Dorlote, l’autre d’écriture à partir de Mouette et Chouette. Adeline Ruel présentera Balade dans mon jardin, un spectacle en lien avec ses livres documentaires pour les plus jeunes.

Des formes scéniques et participatives

La programmation comprend aussi des rendez-vous construits autour de la voix, du conte et de la musique. Morgane Le Cuff présentera Cette nuit une chouette m’a dit…, un spectacle musical bilingue gallo-français lié à son album L’araignée à plumes. Pierre Delye proposera deux spectacles, Dehors ! et Même pas vrai !?, à partir de plusieurs albums, dont Pétoche le poussin froussard, Le Petit creux et Moitié de coq.

Le théâtre sera représenté par Anouch Paré et Nina Guérif avec une lecture à deux voix de Capoupacap’ ? et autres courtes pièces. Anouch Paré donnera également une lecture théâtrale à une voix autour du même ouvrage.

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Les cafés-librairies participants sont répartis sur l’ensemble du territoire breton. Parmi les lieux annoncés figurent notamment L’Embellie à La Bernerie-en-Retz, Le Temps qu’il fait à Mellionnec, Les Déferlantes à Morlaix, La Cabane à Lire à Bruz, Le Bel Aujourd’hui à Tréguier, La Gède aux livres à Batz-sur-Mer ou encore Au Chien qui lit à Pleudihen-sur-Rance. Les réservations sont nécessaires.

Le programme complet de Livres en scène est disponible à cette adresse.

Crédits illustration : Livres en scène

Par Dépêche

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