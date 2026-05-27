Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#International

Lire comme Wemby : le phénomène lecture autour de la star des Spurs

En pleine finale de conférence Ouest avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama continue d’afficher une autre passion devenue presque aussi célèbre que son jeu : la lecture. Aperçu régulièrement avec des romans de fantasy ou de science-fiction avant les matchs, le Français inspire désormais une campagne de lecture publique dans les bibliothèques de San Antonio : « Read Like Wemby ».

Le 27/05/2026 à 15:07 par Hocine Bouhadjera

| 1 Partages

Publié le :

27/05/2026 à 15:07

Hocine Bouhadjera

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La bibliothèque centrale de San Antonio a installé, à l’entrée de son bâtiment rouge du centre-ville, un présentoir aux couleurs vives : « Lire comme Wemby ». L’initiative met en avant les goûts de lecteur du phénomène natif du Chesnay, qui a notamment confié lire avant chaque rencontre. 

De Brandon Sanderson à Stephen King

Le réseau public de bibliothèques de la ville, qui compte 29 antennes, a confié à Cate Prazak, bibliothécaire à la Central Library, la création de deux listes de lecture : l’une pour les livres imprimés, l’autre pour les titres disponibles sur Libby, l’application gratuite de livres numériques et audio. L’ensemble représente environ 50 titres. La campagne a été lancée le 14 mai dernier.

Parmi les ouvrages présentés figurent Yumi and the Nightmare Painter de Brandon Sanderson (Yumi et le peintre de cauchemars, traduit par Mélanie Fazi, Le Livre de Poche), l’un des auteurs favoris de Wembanyama, The Witch of Whispervale de R.A. Salvatore (pas encore traduit en français), ou encore The Eye of the World de Robert Jordan (L’Œil du monde, traduit par Jean-Claude Mallé dans l’édition Bragelonne ; première traduction par Arlette Rosenblum). 

D’autres sélections mises en avant par la bibliothèque ou la presse locale incluent Warrior of the Altaii de Robert Jordan (Le Guerrier des Altaii, trad. Jean Claude Mallé, Bragelonne), The World We Make de N.K. Jemisin (Némésis de la cité, traduit par Michelle Charrier, J'ai Lu), The Mime Order de Samantha Shannon (L’Ordre des mimes, traduit par Benjamin Kuntzer, J'ai Lu), plusieurs romans de l’univers Dune de Frank Herbert (traduits par Michel Demuth, Pocket), ainsi que des livres de Terry Pratchett, notamment Les Annales du Disque-monde (traduites par Patrick Couton, Pocket), ou encore de Stephen King.

Les livres retenus ont été choisis à partir de titres avec lesquels le joueur a été vu publiquement, mais aussi de recommandations de bibliothécaires inspirées par ses habitudes de lecture. 

Un roman de 1000 pages plébiscité

Depuis le lancement de la campagne, près de 160 exemplaires physiques et numériques ont été empruntés ou réservés, rapporte The Athletic. Le titre le plus demandé serait Alchemised de SenLinYu (traduit en français par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion, Hachette), roman de plus de 1000 pages mêlant plusieurs genres, et ainsi devenu l’un des grands bénéficiaires de cette exposition.

L’idée de la campagne revient à Juspreet Kaur, présidente du conseil d’administration de la bibliothèque. Après avoir lu un article consacré à la passion de Wembanyama pour les livres, elle a proposé d’utiliser cette visibilité pour promouvoir le rôle des bibliothèques publiques. L’objectif affiché est simple : montrer qu’un joueur NBA peut être l’un des meilleurs basketteurs du monde tout en assumant publiquement son goût pour la lecture.

Wembanyama n’a pas participé directement au dispositif, mais la San Antonio Public Library espère une collaboration future. La bibliothèque veut notamment toucher les enfants et les adolescents, en faisant de la lecture une pratique visible, sociale et désirable. Scott Williams, responsable marketing du réseau, voit dans cette notoriété une manière de rappeler l’importance du lien aux livres et aux bibliothèques publiques. 

Le « Wemby lecteur »

Cette image de « Wemby lecteur » s’est construite progressivement. Le joueur est régulièrement photographié un livre à la main, dans les couloirs des salles NBA, à l’entraînement ou en déplacement. En février 2025, une séquence avec Nikola Jokić lors du All-Star Weekend avait circulé en ligne : le pivot serbe s’étonnait de le voir avec un livre, tandis que Wembanyama répondait simplement qu’il lisait avant chaque match. 

La passion du joueur pour les littératures de l’imaginaire est également documentée localement. Le San Antonio Express-News rappelle qu’il a expliqué lire davantage depuis son arrivée en NBA, notamment à cause des nombreux voyages. Wembanyama y racontait avoir commencé à lire très tôt, avoir moins lu au collège, puis avoir repris au lycée. En 2024, il avait aussi rencontré Brandon Sanderson dans l’Utah, échangeant un maillot contre un livre signé. 

Le goût de Wembanyama pour les livres circule aussi dans le vestiaire des Spurs. À son arrivée à San Antonio, Harrison Barnes, autre grand lecteur de l’effectif, a lancé avec lui un petit club de lecture auquel quelques joueurs ont d’abord participé. Le cercle se serait ensuite resserré autour des deux hommes. 

La passion de Wembanyama pour les mondes imaginaires dépasse les bibliothèques. Selon David Wheeler, directeur général de Dragon’s Lair, boutique de comics et de fantasy à San Antonio, le joueur s’est rendu « à l’occasion » chez Alien Worlds, autre adresse locale consacrée aux comics. Une manière supplémentaire d’ancrer son goût pour la fantasy et la science-fiction dans la vie culturelle de la ville.

La campagne s’est déjà étendue au-delà de la Central Library. L'établissement de Las Palmas a installé un autre présentoir, avec une silhouette grandeur nature rappelant l’envergure de Wembanyama, autour de ses lectures de science-fiction et de fantasy. Des enfants se prennent en photo devant les présentoirs, signe que la bibliothèque a choisi de transformer la prescription littéraire en expérience ludique. 

L’initiative arrive aussi dans un contexte où la lecture de loisir recule aux États-Unis. Une étude publiée dans iScience, menée à partir de plus de 236.000 réponses à l’American Time Use Survey - grande enquête statistique publique menée chaque année aux États-Unis par le Bureau of Labor Statistics (l’équivalent américain de l’Insee pour le travail et les usages sociaux), avec le Census Bureau -, indique notamment que la part des Américains lisant pour le plaisir un jour moyen a chuté d’environ 40 % entre 2003 et 2023. Elle est passée d’environ 28 % en 2004 à 16 % en 2023. 

Des célébrités au service des livres

Le cas Wembanyama n’est pas isolé : plusieurs célébrités venues du sport, de la musique, du cinéma ou de la télévision ont déjà mis leur notoriété au service de la lecture. Le footballeur anglais Marcus Rashford a lancé, avec Macmillan Children’s Books et le National Literacy Trust, un book club destiné à encourager le goût de lire chez les enfants et à distribuer des livres gratuits aux publics les plus défavorisés. 

Dans un autre registre, Dolly Parton a fait de la lecture des tout-petits l’un de ses grands combats philanthropiques avec son Imagination Library, lancé en 1995. Le programme envoie gratuitement des livres aux enfants de la naissance à cinq ans, dans plusieurs pays, et avait dépassé les 314 millions d’ouvrages distribués en mars 2026. 

La figure pionnière reste Oprah Winfrey : lancé en 1996, son Oprah’s Book Club a durablement transformé le marché du livre aux États-Unis, au point de faire exploser les ventes des ouvrages qu’elle recommandait.

LeBron James a lui aussi associé son image à l’éducation et au livre avec son programme I Promise à Akron dans l’Ohio, prolongé par un album jeunesse publié chez HarperCollins. Sa fondation présente ce livre comme une manière de transmettre aux enfants des valeurs de persévérance, de travail et de solidarité. 

Dua Lipa programme la littérature

Côté cinéma et divertissement, Reese Witherspoon a fait de son Reese's Book Club un outil de prescription très identifié, centré sur des histoires mettant des femmes au cœur du récit. Elle a aussi rejoint Hachette Book Group pour une campagne encourageant les parents à lire au moins dix minutes par jour avec leurs enfants, à fréquenter librairies et bibliothèques, et à créer des clubs de lecture.

À LIRE - Dans le club de Dickens, Camilla s’impose comme reine des livres

D’autres figures ont suivi cette voie : Florence Welch avec Between Two Books, Emma Roberts avec Belletrist, très lié aux librairies indépendantes, ou encore Natalie Portman, Michelle Obama et Dakota Johnson. 

On peut encore citer Emma Watson, qui avait lancé le club de lecture féministe Our Shared Shelf dans le prolongement de son engagement auprès d’ONU Femmes, ou Dua Lipa, dont le Service95 Book Club propose chaque mois des recommandations et entretiens autour de livres qu’elle souhaite partager avec sa communauté. Dua Lipa a poussé son engagement littéraire jusqu’à devenir programmatrice du London Literature Festival 2026, l’un des grands rendez-vous de la scène littéraire anglophone.

En France, le cas le plus proche est celui du Biaggi Book Club de Maxime Biaggi, qui transforme Twitch et Instagram en club de lecture collectif. À une autre échelle, le Centre national du livre mobilise régulièrement des personnalités venues du sport, de la musique, du cinéma ou de la cuisine pour son Quart d’heure de lecture national, de Kylian Mbappé à Teddy Riner, en passant par Gims, Anne-Sophie Pic, Thomas Pesquet ou Violette Dorange. 

Crédits photo : Victor Wembanyama avec l’équipe de France, juillet 2024 (Pierre.berendes, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Une librairie mobile de romance surfe sur la vague BookTok

En Virginie, Danielle Tawney a lancé Paperback Parlor, une librairie pop-up consacrée à la romance, à la fantasy et à la science-fiction. Installée dans des brasseries, wineries ou cours de sport, elle vend notamment des livres emballés, choisis à l’aveugle, avec quelques indices sur l’intrigue. Le projet, nourri par BookTok, prépare un camion-librairie pour août.

27/05/2026, 12:36

ActuaLitté

La comédie du Livre à Montpellier : ils en pensent quoi les visiteurs ?

Aujourd’hui les allées du festival sont remplies, les stands sont pris d’assaut, de nombreux auteurs et autrices sont au rendez-vous pour rencontrer leurs lecteurs ou des personnes venues les découvrir. Mais en fait, ils en pensent quoi les visiteurs ?

23/05/2026, 16:24

ActuaLitté

À Montpellier, un peu de lecture avant la fin du monde

« Plusieurs études récentes démontrent un net recul de la pratique de la lecture en France. Ce phénomène touche toutes les générations. Nous lisons moins chaque jour », rappelle Michaël Delafosse, maire de Montpellier, présent à la Comédie du livre. La manifestation montpelliéraine s'est ouverte le 15 mai, et fermera ses portes le 24. En attendant... travaillons à préparer la fin du monde.

 

21/05/2026, 13:33

ActuaLitté

Financer la bibliothèque du Centre hospitalier... en vendant des livres

À Besançon, l’association La Distraction des Malades organise du 21 au 23 mai une vente annuelle d’ouvrages d’occasion au bénéfice de la bibliothèque du CHU. Issus du désherbage ou de dons non intégrés au fonds, les volumes proposés entre 0,50 € et 5 € financent l’achat de nouveautés prêtées gratuitement aux personnes hospitalisées, en salle Proudhon, au Kursaal.

21/05/2026, 10:50

ActuaLitté

Jean-Marie Gustave Le Clézio : un faux décès pour une véritable émotion

L’écrivain franco-mauricien Jean-Marie Gustave Le Clézio est mort ? Vive JMG ! Le prix Nobel de littérature de 2008 est décédé, selon Ingrid Carlberg, auteure et journaliste suédoise, élue à l'Académie Nobel depuis le 13 octobre 2020. Décédé ? Peut-être pas vraiment. De fait, Tommaso Debenedetti a encore frappé, en annonçant cette mort à travers un compte factice…

19/05/2026, 17:00

ActuaLitté

“Petits mais puissants” : la bibliothèque adopte deux carlins pour attirer des lecteurs

Dans le Vermont, la Dorset Village Library a fait d’Anouk et Toby, deux carlins attachés à sa directrice, des présences familières de l’établissement. Ils accueillent les lecteurs, participent aux animations jeunesse et inspirent des produits dérivés. L’anecdote dit surtout comment une bibliothèque rurale travaille son hospitalité, sa visibilité locale et le rapport désarmé des enfants à la lecture.

14/05/2026, 15:34

ActuaLitté

Noces de papier à la bibliothèque : ici on change les livres en robe de mariée

En Pennsylvanie, la Scottdale Public Library a transformé cinq ouvrages abîmés en robe de mariée portable pour promouvoir sa vente annuelle d’occasion. Conçue en deux semaines par l’équipe et des bénévoles, la pièce associe réemploi, collecte de fonds et médiation. L’opération donne une seconde vie à des exemplaires hors d’usage, tout en attirant l’attention sur les besoins financiers des bibliothèques publiques, dans le tissu local.

14/05/2026, 14:38

ActuaLitté

Livre et marathon réunis en Chine pour attirer d’autres lecteurs

À Changchun, le troisième Salon du livre du Nord-Est se tient du 14 au 18 mai 2026 au même moment que le marathon local. Remises pour les coureurs, navettes gratuites, relais dans la ville et points de vente associés : l’événement chinois utilise le sport comme levier d’accès au livre et teste une formule où la foire devient parcours urbain, entre lecture, mobilité, achat culturel et fréquentation élargie, bien au-delà du public habituel des salons.

13/05/2026, 13:47

ActuaLitté

Les vieux livres conservent-ils une “trace énergétique” de leurs lecteurs ?

À la Bibliothèque nationale de Russie, une bibliographe démonte une croyance tenace : non, les livres anciens ne gardent pas l’« énergie » de ceux qui les consultent. Mais leurs pages, leurs reliures et leurs marges enregistrent autre chose : annotations, marques de possession, dégradations, indices de provenance. Une leçon de conservation autant qu’un rappel bibliophilique.

13/05/2026, 10:41

ActuaLitté

Un faux Nobel alerte les médias en annonçant la mort d'Orhan Pamuk

Un faux compte X attribué à l’Académie suédoise a annoncé à tort la mort d’Orhan Pamuk, après d’autres rumeurs visant Elena Ferrante et Kazuo Ishiguro. The Indian Express attribue l’opération à Tommaso Debenedetti, connu pour ses usurpations numériques et ses canulars littéraires, qui testent les réflexes de vérification des médias face aux annonces de décès et à l’autorité apparente des institutions culturelles, même les plus prestigieuses.

13/05/2026, 10:40

ActuaLitté

Mein Kampf, Alain Soral, Francis Lalanne : la conférence d’extrême droite qui crée le malaise à Lyon

Le local lyonnais de Spartacus, formation sous l’étiquette de laquelle Francis Lalanne s’est engagé lors des dernières municipales, se retrouve au cœur d’un épisode embarrassant. D’après les éléments révélés par L’Arrière-Cour, le siège national du mouvement, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, a accueilli en 2026 plusieurs conférences organisées par la branche locale d’Égalité et Réconciliation, la structure politique fondée autour d’Alain Soral, aujourd'hui exilé en Russie...

12/05/2026, 15:15

ActuaLitté

En Vendée, des habitants vont transporter 6000 livres à la main

La médiathèque de La Genétouze (Vendée) s’apprête à rejoindre ses nouveaux locaux, rue Georges-Clemenceau. Ce mardi 12 mai, à 17h30, une chaîne humaine d’environ 130 mètres doit permettre de transférer les livres entre l’ancien et le nouveau site. Plus d’une centaine de bénévoles sont attendus pour participer à ce déménagement collectif.

12/05/2026, 12:57

ActuaLitté

Cthulhu invité prochainement dans Donjons et Dragons

WizKids annonce l’arrivée de Cthulhu dans la gamme officielle Donjons & Dragons, avec une figurine géante attendue en octobre 2026. L’objet prolonge le supplément Ravenloft: The Horrors Within, programmé par Wizards of the Coast en juin. L’opération associe livre, accessoires et miniatures dans une même séquence commerciale, centrée sur l’horreur, la collection et les tables de jeu spécialisées, au bénéfice direct des boutiques.

11/05/2026, 11:44

ActuaLitté

La lecture, “un antidote à la fermeture d'esprit”, selon le Pape Léon XIV

Léon XIV replace le livre au cœur du magistère culturel du Vatican. Reçu le 7 mai par les dirigeants et le personnel de la Librairie éditrice du Vatican, le pontife a célébré le centenaire de cette maison du Saint-Siège en défendant la lecture comme exercice critique, lieu de rencontre et support d’évangélisation. Le propos accompagne déjà une offre éditoriale internationale centrée sur ses premiers textes, dans l’espace catholique du livre.

09/05/2026, 09:35

ActuaLitté

“Le silence est le plus meurtrier” : le Questionnaire de Proust thriller d'Angelina Delcroix

 

Dis-moi ce que tu écris, je te dirai qui tu es, reprendrait-on facilement en grimant la formule. Avec Angelina Delcroix, nous avons exploré différemment son prochain ouvrage qui sortira ce 13 mai son nouveau livre chez Michel Lafon, La Fabrique du Mal. Mineurs, narcotrafic et une Marseille où naissent les faits divers : bienvenue dans un thriller sous haute tension.

 

02/05/2026, 09:15

ActuaLitté

La voix de l'aviatrice Amelia Earhart ressurgit d’un livre 94 ans plus tard

Un disque miniature glissé dans un livre d’Amelia Earhart en 1932 vient de retrouver une voix grâce aux outils de restauration de la Library of Congress. Une émotion patrimoniale, assurément, mais cette redécouverte a surtout des accents d'aventures aériennes...

01/05/2026, 11:39

ActuaLitté

La Monnaie de Paris célèbre les 25 ans de l'adaptation du Seigneur des Anneaux

La Monnaie de Paris plonge dans l’univers de Tolkien pour célébrer un anniversaire symbolique : les 25 ans de la sortie en salles du film Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau. Pour l’occasion, l’institution dévoile une vaste collection de pièces commémoratives, mêlant imaginaire cinématographique et savoir-faire numismatique.

29/04/2026, 18:12

ActuaLitté

Auteurs chez Starbuck, footballeurs livre en main : la lecture, partout

Des cafés transformés en lieux d’écriture, des livres audio gratuits sur une plateforme musicale, des clubs de football mobilisés dans les écoles : autour du 23 avril, trois opérations déplacent la promotion de la lecture hors de ses circuits habituels. Starbucks, Spotify et la Premier League s’adressent à des publics déjà réunis par le café, l’écoute ou le ballon rond, avec des dispositifs concrets, accessibles et immédiatement appropriables.

24/04/2026, 16:11

ActuaLitté

Une poétesse censurée pour ses “interventions en ligne” ?

Un poème accepté puis retiré par une revue financée sur fonds publics déclenche une menace judiciaire. L’autrice Abigail Ottley dénonce une décision liée à ses prises de position en ligne. Ses avocats reprochent à Arts Council England de ne pas avoir examiné sérieusement sa plainte, transformant un choix éditorial en affaire de responsabilité publique.

24/04/2026, 11:48

ActuaLitté

À la recherche d'électeurs, Gabriel Attal soumet la lecture de son livre à des IA

Ancien Premier ministre, député président du groupe Ensemble pour la République et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal s'est engagé dans la course pour l'Élysée avec un livre, En homme libre (Éditions de l'Observatoire). Premier obstacle sur le parcours de son ouvrage et le sien : une idée promo catastrophique. Les équipes de Renaissance ont en effet jugé bon de publier des visuels générés par l'intelligence artificielle, pour montrer de fausses critiques du titre signées par des célébrités.

23/04/2026, 15:56

ActuaLitté

Pour la fête du livre, Vueling offre L’Alchimiste de Paulo Coelho sur un vol Barcelone-Paris

Le 23 avril en Catalogne est placé sous le signe de l’amour et du livre : on y célèbre la Sant Jordi et la Journée mondiale du livre. Au-delà des rues qui se transforment, la compagnie aérienne Vueling, a décidé elle aussi d’apporter sa pierre à l’édifice, avec une offre originale mêlant littérature et voyage lors d’un vol Barcelone-Paris.

 

23/04/2026, 15:50

ActuaLitté

Rowling parle d’énergie féminine chez les hommes et ravive la controverse transphobe

J.K. Rowling rouvre un cycle polémique majeur. Une nouvelle déclaration relayée par la presse britannique s’ajoute à une séquence déjà dense : tensions avec un podcast politique, repositionnement de Stonewall, l’une des principales organisations de défense des droits LGBT au Royaume-Uni, fractures internes au militantisme LGBT. L’autrice ne commente plus seulement le débat : elle en redéfinit les lignes de front, entre reconnaissance des droits et refus d’une redéfinition du sexe.

23/04/2026, 12:33

ActuaLitté

La police restitue pour 2,5 millions € de livres volés à une famille de New York

Dix-sept ouvrages rares dérobés dans les années 1980 à la famille de John Hay Whitney ont été restitués le 20 avril 2026 à leurs héritiers à New York, indique le procureur de Manhattan. L’ensemble, estimé à près de 3 millions de dollars, réunit notamment des oeuvres de John Keats, Oscar Wilde et James Joyce. 

21/04/2026, 17:33

ActuaLitté

La maison londonienne de Shakespeare retrouvée grâce à des archives

Une équipe de chercheurs du King’s College London, dirigée par la professeure Lucy Munro, a annoncé mi-avril 2026 avoir localisé avec précision la maison londonienne du dramaturge et poète William Shakespeare, achetée en 1613 dans le quartier de Blackfriars. Cette découverte apporte des éléments nouveaux sur les dernières années du dramaturge, remettant en question la théorie d’un retrait définitif à Stratford-upon-Avon.

21/04/2026, 13:03

ActuaLitté

Une momie enterrée avec un passage de L'Iliade, pour ne pas s'ennuyer dans l'au-delà

À Minya, en Moyenne-Égypte, une mission hispano-égyptienne a mis au jour une tombe de l’époque romaine contenant des momies, des langues funéraires en or et en cuivre, ainsi qu’un papyrus portant un passage du deuxième livre de l’Iliade. Au-delà de l’effet spectaculaire, la découverte relance l’intérêt pour Bahnasa, l’antique Oxyrhynque, haut lieu de la transmission des textes grecs dans l’Égypte ancienne.

21/04/2026, 10:46

ActuaLitté

Deux esquisses inédites retracent la création de Winnie l'ourson

Deux esquisses inédites d’Ernest H. Shepard pour Winnie l’ourson sont présentées à Londres depuis le 17 avril, à l’occasion du centenaire du livre d’A. A. Milne paru en 1926. Conservées par la famille de l’illustrateur, ces dessins au crayon, jamais finalisés ni publiés, montrent des scènes avant l’édition originale et éclairent les premières étapes de la création de l'univers de l'ourson.

20/04/2026, 12:28

ActuaLitté

Scandinavie : le rituel du coucher des enfants bascule vers l'audiolivre

Un usage discret s’installe dans les familles scandinaves : les audiolivres jeunesse gagnent du terrain au moment du coucher. Derrière cette progression se lit une évolution concrète des routines parentales, entre recherche d’apaisement, nouvelles contraintes domestiques et montée des abonnements numériques. Sans effacer la lecture partagée, l’audio redessine peu à peu la scène traditionnelle de l’histoire du soir.

19/04/2026, 11:15

ActuaLitté

Londres : les vêtements de Dickens exposés, entre style et mémoire

Un ensemble rare d’effets vestimentaires ayant appartenu à Charles Dickens s’apprête à être présenté au public à Londres, dans une exposition consacrée à l’intimité matérielle de l’écrivain. Loin de toute fascination pour un épisode traumatique précis, ces pièces éclairent avant tout une dimension souvent négligée : l’apparence, le goût et la mise en scène de soi chez l’un des auteurs majeurs de l’époque victorienne.

17/04/2026, 11:39

ActuaLitté

De la poésie aux sculptures : l'incroyable Dante, métamorphosé

Pour célébrer le Dantedì – jour de célébration de l'auteur italien –, la Biblioteca Vallicelliana de Rome dévoile une exposition fascinante de trente livres d’artiste. Sous la direction de Stefania Severi, des plasticiens contemporains transforment le texte médiéval en véritables sculptures de papier, du rouleau au leporello. Ce dialogue entre manuscrits anciens et créations polymatériques redéfinit les frontières de l'édition et de la bibliophilie au cœur du Salone Borromini.

14/04/2026, 16:55

ActuaLitté

Invitée d’un festival, une autrice écartée pour sa liaison avec un ministre

Un petit scandale, ça réchauffe l'atmosphère et au besoin, cela stimule les ventes. Mais pour la journaliste italienne, Claudia Conte, autrice d’un roman paru en 2026, la controverse politique a flanqué un sale coup à la promotion de son ouvrage. La Fiera dei Librai de Bergame a en effet annulé sa venue : en cause, une relation avec le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi. On a le sang chaud dans le Bel Paese…

14/04/2026, 12:01

ActuaLitté

“Devant mes enfants” : Virginie Grimaldi dénonce une exhibition sexuelle

Choquée, et pas qu'un peu, la romancière préférée des Français : Virginie Grimaldi a rendu publique une sordide histoire survenue en présence de ses enfants. Une séquence d'exhibitionnisme, qui met en lumière une infraction pénale encore fréquente et interroge les réactions face à ces situations. Entre émotion et rappel du cadre légal, la prise de parole dépasse le simple fait divers.

13/04/2026, 12:57

ActuaLitté

Elle marche 300 km pour relier 100 bibliothèques, en mémoire de sa mère

À Toronto, Marci Stepak a choisi la marche pour transformer le deuil en geste public. En dix jours, cette autrice relie à pied les 100 bibliothèques du réseau municipal, soit plus de 300 kilomètres, en mémoire de sa mère disparue. Son parcours, à la fois intime et collectif, rappelle ce que représentent encore les bibliothèques : des lieux d’accueil, d’entraide, de lecture et de présence dans la ville.

11/04/2026, 20:22

ActuaLitté

Démasqué : l'influenceur Livres qui lisait trop pour que ce soit vrai

Le 15 mars, une vidéo de « chasse au faux » a déplacé le débat. Zhang Chien, suivi par 8000 personnes y démonte le compte d’un influenceur approchant les 500.000 abonnés : en un an, il aurait lu 704 livres, distingué 11 titres « les plus significatifs », 44 ouvrages « les plus réparateurs » et transformé sa vision du monde 17 fois. Un inventaire qui met à nu une médiation soumise à la cadence et au marketing.

11/04/2026, 12:15

ActuaLitté

Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie

À Osaka, la grande librairie ne se contente plus d’aligner ses propres sélections. Avec cuebooks, Maruzen Junkudo ouvre 304 micro-rayons à des particuliers ou à des collectifs, autorisés à y vendre livres lus, zines et créations éditées. Cette formule, installée au cœur d’un vaste magasin, déplace la prescription vers les lecteurs eux-mêmes et recompose très concrètement l’usage du lieu.

11/04/2026, 11:10

ActuaLitté

Bouquiner avec un chien : en Australie, 389 toutous aident les enfants à lire

Faire lire un enfant à voix haute devant un chien plutôt que devant un adulte : l’idée pourrait prêter à sourire, elle repose pourtant sur une organisation rigoureuse. En Australie, le programme Story Dogs mobilise 389 animaux accrédités pour accompagner des élèves du primaire durant des séances individuelles. Une médiation de lecture qui mise sur l’attention, le calme et l’absence de jugement.

11/04/2026, 10:06

ActuaLitté

Aïkido et arts martiaux : Manon Soavi écrit l’histoire des femmes

À Toulouse, le Dojo Yuki Ho organise le 30 avril une conférence de Manon Soavi consacrée à l’histoire des femmes dans les arts martiaux. L’aïkidoka et autrice y retracera des parcours longtemps marginalisés, tout en interrogeant la fabrication sociale de la « faiblesse féminine ». La rencontre se prolongera début mai par un stage d’aïkido en non-mixité choisie.

10/04/2026, 16:17

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.