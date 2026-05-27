Le PEN Club français lance les candidatures pour ses prix de traduction 2026

Les deux prix sont ouverts aux traductions vers le français, quelle que soit la langue du texte original. La date de parution de l’ouvrage d’origine n’est pas prise en compte et les rééditions sont exclues.

Chaque traductrice ou traducteur ne peut présenter qu’une seule traduction. Les candidatures peuvent aussi être déposées par les maisons d’édition, au nom d’une traductrice ou d’un traducteur en activité.

Le dossier doit mentionner le nom de la traductrice ou du traducteur, ses coordonnées électroniques et téléphoniques, ainsi que le nom de l’autrice ou de l’auteur, le titre du livre traduit, sa date de parution et sa maison d’édition. Il doit également comporter le courriel nominatif de l’éditrice ou de l’éditeur du livre traduit.

Deux procédures de dépôt selon la catégorie

Les candidatures au Prix Théâtre en traduction doivent être envoyées à l’adresse électronique indiquée pour ce prix, eudur2004@yahoo.fr. Celles concernant le Prix Essai en traduction doivent être adressées à besnierjm@gmail.com.

Le jury du Prix Théâtre en traduction est présidé par Eugène Durif, écrivain. Il réunit Clarice Plasteig, traductrice et comédienne, Philippe Pujas, écrivain et vice-président du PEN Club français, Karine Samardžija, traductrice, et Marie-Amélie Robilliard, traductrice.

Le jury du Prix Essai en traduction est présidé par Jean-Michel Besnier, philosophe et essayiste. Il comprend Béatrice Bonhomme, écrivaine et critique littéraire, Fabienne Leloup, écrivaine, Marc Cerisuelo, essayiste et critique littéraire, Michaël Oustinoff, essayiste et traducteur, ainsi que Luba Jurgenson, écrivaine et traductrice.

L’appel à candidatures se clôturera le 15 juillet 2026. La sélection définitive doit être publiée à l’automne 2026. La remise des prix est annoncée pour l’hiver 2026, sans date précise pour le moment.Le Prix Théâtre en traduction et le Prix Essai en traduction sont dotés par le PEN Club français.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Melike B

Par Dépêche

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