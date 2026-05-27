Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

En hommage à la figure d’Anacharsis, philosophe barbare du monde des marges, en hommage à tous ceux qui, au fil des siècles, voulant changer d’œil pour observer leurs prochains, l’adoptèrent pour pseudonyme, les éditions Anacharsis se sont donné pour vocation de publier des œuvres de l’esprit qui témoignent des rencontres entre les mondes. Nous avons bâti année après année un catalogue que nous vous présentons ici avec cette sélection thématique.

Un catalogue, c’est un autre monde possible. Chacune de ses parties, chaque ouvrage, offre une ligne de fuite. Une perspective, un panorama ; un raisonnement, un émoi. Ensemble, elles dessinent un paysage.

Ici des cieux noyés de pluies, là un azur vide de nuages. Des horizons fermés de montagnes, des plaines fuyant vers l’infini. Des foules chamarrées se livrant bataille parmi les pissenlits de la prairie, les mêmes affairées sur des échafaudages à maçonner des tours, des créneaux, des toits, une ville.

Une mer en furie renverse une barque trop chargée, les matelots sur le point de disparaître lèvent les bras au ciel, la bouche ouverte sur un cri muet. Dans le fond de l’abîme se profile la silhouette du kraken ; des dieux cruels et indifférents reposent parmi les algues, les roches, les arbres.

Même en bigarrures, le catalogue possède quelques traits de caractère spécifiques, que l’on devine. On trouvera par exemple ici une voleuse de haut vol coudoyant un élève d’Aristote, des pirates disposés auprès d’un cabinet de curiosités, une autobiographie écrite par un autre, la vie d’une nonne devenue soldat, des chevaliers errants jouxtant une histoire du politique et des femmes en Islam, des réflexions sur les noms des dieux, et une enquête en forme de méditation sur le pouvoir et la domination sur la fameuse mutinerie du Bounty.

On pourrait les énumérer dans un autre ordre que l’on ne trouverait pas davantage de raison dans cette déraison. Laquelle est bien sûr la raison d’Anacharsis, sans pareille. Chaque titre n’est que possible. Donc non advenu, donc riche pour toujours de ce qu’il promet.

Rectifions : un catalogue, ce sont d’autres mondes possibles.

La campagne Ulule est à retrouver à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :