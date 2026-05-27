Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !
Le 27/05/2026 à 12:43 par Projet Ulule
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27/05/2026 à 12:43
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En hommage à la figure d’Anacharsis, philosophe barbare du monde des marges, en hommage à tous ceux qui, au fil des siècles, voulant changer d’œil pour observer leurs prochains, l’adoptèrent pour pseudonyme, les éditions Anacharsis se sont donné pour vocation de publier des œuvres de l’esprit qui témoignent des rencontres entre les mondes. Nous avons bâti année après année un catalogue que nous vous présentons ici avec cette sélection thématique.
Un catalogue, c’est un autre monde possible. Chacune de ses parties, chaque ouvrage, offre une ligne de fuite. Une perspective, un panorama ; un raisonnement, un émoi. Ensemble, elles dessinent un paysage.
Ici des cieux noyés de pluies, là un azur vide de nuages. Des horizons fermés de montagnes, des plaines fuyant vers l’infini. Des foules chamarrées se livrant bataille parmi les pissenlits de la prairie, les mêmes affairées sur des échafaudages à maçonner des tours, des créneaux, des toits, une ville.
Une mer en furie renverse une barque trop chargée, les matelots sur le point de disparaître lèvent les bras au ciel, la bouche ouverte sur un cri muet. Dans le fond de l’abîme se profile la silhouette du kraken ; des dieux cruels et indifférents reposent parmi les algues, les roches, les arbres.
Même en bigarrures, le catalogue possède quelques traits de caractère spécifiques, que l’on devine. On trouvera par exemple ici une voleuse de haut vol coudoyant un élève d’Aristote, des pirates disposés auprès d’un cabinet de curiosités, une autobiographie écrite par un autre, la vie d’une nonne devenue soldat, des chevaliers errants jouxtant une histoire du politique et des femmes en Islam, des réflexions sur les noms des dieux, et une enquête en forme de méditation sur le pouvoir et la domination sur la fameuse mutinerie du Bounty.
On pourrait les énumérer dans un autre ordre que l’on ne trouverait pas davantage de raison dans cette déraison. Laquelle est bien sûr la raison d’Anacharsis, sans pareille. Chaque titre n’est que possible. Donc non advenu, donc riche pour toujours de ce qu’il promet.
Rectifions : un catalogue, ce sont d’autres mondes possibles.
La campagne Ulule est à retrouver à cette adresse.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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19/05/2026, 11:48
Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.
18/05/2026, 13:15
L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.
18/05/2026, 12:41
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.
18/05/2026, 12:08
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