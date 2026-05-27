Soldat & Molécules, ta romcom militaire explosivement adorable !

Soldat & Molécules est une romcom sous tension, là où le danger force les masques à tomber. Dylann Farrow incarne la réussite telle qu’on aime la présenter. Jusqu’au divorce. Scientifique brillante, mère célibataire dévouée, elle refuse de voir sa vie résumée à une cible à sécuriser. Elle avance, un peu trop têtue et déterminée – même quand tout menace de s’effondrer.

Shane Hawkins, dit Silent, ancien soldat des forces spéciales, n’a qu’une règle : garder le contrôle. Vivre l’adrénaline. Observer. Anticiper. Performer. Et, parfois, souvent, s’amuser. Sa nouvelle mission consiste à protéger Dylann Farrow. Seul détail absent du dossier – et pas des moindres : les deux petits lutins qui gravitent autour d’elle. Forcés de cohabiter, rien ne va. La tension monte.

Les silences s’étirent. Les joutes s’enchaînent. Et ce qui devait rester strictement professionnel dérape dangereusement. À travers un slow burn tendu, porté par un ton volontairement léger, Ari Augustin explore la reconstruction après le trauma, la maternité, la retenue émotionnelle et l’amour, là où s’y attend le moins.

Soldat & Molécules est une romance adulte, intense, profondément ancrée dans le réel. La campagne Ulule est disponible à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :