Crunchyroll Anime Awards 2026 : My Hero Academia sacré Anime de l’année

Cette édition anniversaire a enregistré un record de 73 millions de votes dans le monde. Les pays les plus mobilisés ont été l’Allemagne, le Brésil, les États-Unis, l’Inde et le Mexique. Le prix de l’Anime de l’année a été remis à My Hero Academia Final Season par The Weeknd, invité de la soirée et passionné d’anime.

Le prix du Film de l’année revient à Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse infinie. Le Global Impact Award a été attribué au réalisateur Tatsuya Nagamine, salué pour son travail sur des séries comme Ojamajo Doremi, PreCure, Dragon Ball Super et One Piece. Le trophée a été reçu en son nom par l’animateur Masayuki Sato.

La présentation de la cérémonie était assurée pour la quatrième année consécutive par Sally Amaki et Jon Kabira. Plusieurs personnalités internationales ont remis les prix, parmi lesquelles Asuka Saito, Bambam, Enako, Kasumi Arimura, Mitorizu, Nanase Nishino, Nyvi Estephan, Rashmika Mandanna, RZA, TEN, Winston Duke et Young Miko.

Le pré-show était animé par Lauren Moore, Tim Lyu et le créateur YouTube Gigguk. Des prix y ont été remis par DANNA, Ethan Bortnick, hannah bahng et Snitchery.

La soirée a aussi été marquée par plusieurs performances musicales. Le Tokyo Philharmonic Orchestra, dirigé par Hirofumi Kurita sur des arrangements de Kazunori Miyake, a ouvert la cérémonie avec un hommage aux anciens vainqueurs de l’Anime de l’année.

Dean Fujioka a interprété History Maker, thème de Yuri!!! on ICE. Yoko Takahashi a chanté A Cruel Angel’s Thesis pour les 30 ans de Neon Genesis Evangelion. PORNOGRAFFITTI a célébré les dix ans et le dénouement de My Hero Academia, tandis qu’ASIAN KUNG-FU GENERATION a repris Haruka Kanata, deuxième opening de Naruto.

Palmarès 2026 :

Anime de l’année : My Hero Academia Final Season.

Film de l’année : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Forteresse infinie.

Meilleure création originale : Lazarus.

Meilleure suite : One Piece.

Meilleure nouveauté : Gachiakuta.

Meilleur opening : On The Way, par AiNA THE END, pour Dan Da Dan saison 2.

Meilleur ending : I, par BUMP OF CHICKEN, pour My Hero Academia Final Season.

Meilleur anime d’action : Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-.

Meilleure comédie : Dan Da Dan saison 2.

Meilleur drame : Les Carnets de l’apothicaire, saison 2.

Meilleur anime isekai : Re:ZERO -Starting Life in Another World- saison 3.

Meilleure romance : Bloom.

Meilleur anime slice of life : Spy x Family saison 3.

Meilleure animation : Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-.

Meilleur décor : Gachiakuta.

Meilleur character design : Gachiakuta.

Meilleure réalisation : Akinori Fudesaka et Norihiro Naganuma pour Les Carnets de l’apothicaire, saison 2.

Meilleur personnage principal : Maomao, dans Les Carnets de l’apothicaire, saison 2.

Meilleur personnage secondaire : Katsuki Bakugo, dans My Hero Academia Final Season.

Personnage le plus attachant : Anya Forger, dans Spy x Family saison 3.

Meilleure chanson d’anime : IRIS OUT, par Kenshi Yonezu, pour Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze.

Meilleure bande originale : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Forteresse infinie, composée par Yuki Kajiura et Go Shiina.

Meilleure performance artiste de doublage japonais : Aoi Yuki, voix de Maomao dans Les Carnets de l’apothicaire, saison 2.

Meilleure performance artiste de doublage français : Bastien Bourlé, voix d’Izuku Midoriya dans My Hero Academia Final Season.

Les Crunchyroll Anime Awards récompensent chaque année les créateurs, musiciens et interprètes associés aux œuvres d’animation japonaise diffusées en streaming ou au cinéma. L’événement est organisé avec le soutien de Sony Music Solutions Inc., filiale de Sony Music Entertainment Japan, et de Dempsey Productions.

Crédits photo : Crunchyroll Anime Awards

Par Hocine Bouhadjera

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