Christian Astolfi, lauréat du Prix littéraire inclusif pour L'œil de la perdrix

Christian Astolfi a reçu le Prix littéraire inclusif, à l'occasion de la deuxième édition de cette récompense, pour son roman L'œil de la perdrix, publié aux éditions Le Bruit du Monde, en poche chez Pocket et aux éditions Feryane pour la version en grands caractères.

Orpheline, Rose est devenue mère à 16 ans et a quitté sa Corse natale pour rejoindre Toulon, une décision de son mari persuadé qu'ils y trouveront une vie meilleure. Un matin de 1957, elle rencontre Farida qui vit depuis peu au bidonville de Toulon. Une amitié va naître entre elles qui va changer le cours de leur existence et leur permettre de prendre la mesure du monde qui les entoure. Si les traces de la deuxième guerre mondiale sont tenaces, c'est désormais en Algérie que les combats font rage.

Ensemble, elles vont trouver les ressources nécessaires pour déjouer les règles que leur imposent leur classe sociale et leur condition de femmes. Mais si elles sont toutes les deux françaises, l'une l'est un peu moins que l'autre aux yeux de la société. - Le résumé de l'éditeur pour L'œil de la perdrix

Le Prix littéraire inclusif est organisé en partenariat avec le Palais de la Porte Dorée, la Bibliothèque Sonore de Charenton-le-Pont, l'Association Valentin Haüy, la librairie La vie immédiate de Charenton-le-Pont, la librairie L'Établi d'Alfortville et les médiathèques de Charenton-le-Pont.

Il est ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent et qui habitent en France ou ailleurs, et permet aux lecteurs adultes (plus de 18 ans), ayant un handicap (auditif, visuel…) ou non, de participer activement à l’élection de leur ouvrage préféré parmi les ouvrages sélectionnés. L'inscription s'effectue directement sur le portail des médiathèques de Charenton-le-Pont.

Les ouvrages sont disponibles au sein des médiathèques aux formats imprimé et numérique. Les personnes ayant un handicap peuvent s'inscrire soit auprès de la Bibliothèque Sonore, soit de l'Association Valentin Haüy, et les différents titres sont bien sûr disponibles auprès des libraires partenaires.

71 lecteurs étaient inscrits cette année (contre 54 lors de la première édition) et 47 votants ont exprimé leur choix (en présentiel ou par correspondance). L'œil de la perdrix s'est démarqué, parmi les 6 ouvrages en lice, avec 13 voix.

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Le lauréat sera présent à la médiathèque de Charenton-le-Pont pour une rencontre avec le public, le samedi 12 septembre prochain. Il recevra une récompense financière par la Mairie de Charenton-le-Pont, et la journée sera aussi l'occasion de donner le coup d'envoi de la 3e édition du Prix littéraire inclusif et de la saison culturelle de Charenton-le-Pont.

L'année dernière, le Prix littéraire inclusif avait salué le roman Je me souviens de Falloujah, de Feurat Alani, publié par JC Lattès en 2023.

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Par Dépêche

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