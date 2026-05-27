Une librairie mobile de romance surfe sur la vague BookTok

Paperback Parlor illustre une forme légère et mobile de librairie indépendante. Danielle Tawney, diplômée de la Virginia Commonwealth University et assistante juridique à Richmond, a lancé ce commerce pop-up après avoir constaté que la librairie la plus proche de son domicile de New Kent se situait à près de quarante minutes, rapporte Axios Richmond.

Le projet s’adresse aux lecteurs de romance, fantasy et science-fiction dans le centre de la Virginie. Au lieu d’attendre le public dans un local fixe, Paperback Parlor s’installe dans des brasseries, des domaines viticoles, des cours de sport et des événements collectifs.

Une librairie construite sur les usages sociaux

Danielle Tawney dit avoir appris une partie du métier grâce à TikTok et par essais successifs. Sa sélection repose sur des livres qu’elle a lus ou souhaite lire. Cette proximité avec les recommandations de BookTok nourrit l’identité de la librairie, fortement marquée par la romantasy, catégorie hybride mêlant romance et fantasy.

Le premier événement a eu lieu en septembre à Hardywood West Creek. Depuis, l’initiative attire davantage de public, selon Tawney et chaque rendez-vous suscite plus de réactions et de demandes. Les clients découvrent souvent Paperback Parlor sur les réseaux sociaux avant de venir échanger des conseils de lecture.

Le modèle dépend aussi des lieux d’accueil. Des établissements contactent désormais la fondatrice pour héberger des ventes éphémères. En un an, elle s’est déplacée jusqu’à South Hill et dans plusieurs lieux de Richmond, dont Brambly Park, Legend Brewing et Benchtop, où elle participe à des foires mensuelles avec d’autres libraires pop-up.

Le livre surprise comme moteur d’achat

Paperback Parlor propose près de 200 livres lors de ses événements. Les tables à carreaux, paniers tressés et mises en scène de pique-nique composent une esthétique facilement reconnaissable, pensée pour créer un moment de sortie autant qu’un acte d’achat.

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Les meilleures ventes sont les « livres surprise » : des ouvrages emballés, dont les clients ne connaissent que quelques indices liés à l’intrigue ou aux tropes. Les livres neufs et d’occasion se vendent entre 8 $ et 30 $, tandis que ces sélections à l’aveugle coûtent 16 $ ou 20 $.

Cette formule transpose en commerce physique les mécanismes de découverte propres aux plateformes sociales : recommandation rapide, goût pour les catégories narratives, plaisir de la surprise et partage entre lecteurs. Elle transforme la librairie en expérience itinérante, adaptée à des zones où l’accès à un commerce spécialisé reste limité.

Danielle Tawney prépare désormais un camion-librairie entièrement mobile, annoncé pour août. Le véhicule, autofinancé, doit doubler le nombre de livres proposés lors des sorties de Paperback Parlor.

Crédits photo : Danielle Tawney

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com