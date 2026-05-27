Les fondations de l'Institut de France distribuent leurs Grands Prix

Le Labo des histoires est récompensé pour une action menée depuis plus de dix ans auprès des jeunes de 6 à 25 ans. L’association défend la pratique de l’écriture comme moyen d’expression, de confiance en soi et d’insertion sociale. Elle dispose de 12 implantations en métropole et en outre-mer et intervient aussi bien en milieu urbain que dans des zones rurales isolées.

Chaque année, plus de 3000 ateliers d’écriture créative et formations sont organisés avec des structures éducatives, sociales et culturelles. Près de 30.000 jeunes en bénéficient, avec des profils variés : certains sont éloignés des pratiques culturelles, d’autres ont déjà un intérêt marqué pour l’écriture. Les séances sont animées par des professionnels rémunérés, parmi lesquels des auteurs, journalistes, scénaristes, poètes, dramaturges, illustrateurs, conteurs ou paroliers.

La dotation de 100.000 € doit permettre à l’association de renforcer ses actions sur le territoire et d’élargir son nombre de bénéficiaires. Ce Grand Prix pour l’apprentissage du français distingue une personne morale dont l’activité contribue à l’apprentissage de la langue française ou à son meilleur usage. Il est porté par la Fondation Charles Defforey – Institut de France.

Un prix sur toute une oeuvre

Le Prix mondial Cino Del Duca 2026 a été décerné à J.M.G. Le Clézio. Créé en 1969 par Simone Del Duca, ce prix distingue la carrière d’un auteur français ou étranger dont l’œuvre, scientifique ou littéraire, porte un message d’humanisme moderne. Sa dotation s’élève à 200.000 €. Le jury est présidé par Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l’Académie française.

Né à Nice en 1940 dans une famille franco-mauricienne, J.M.G. Le Clézio publie Le Procès-verbal en 1963, roman couronné par le prix Renaudot. Son parcours comprend ensuite des titres comme Désert, Le Chercheur d’or, Onitsha ou Poisson d’or. Ses livres abordent l’errance, la mémoire, la colonisation et les identités en mouvement. En 2008, il reçoit le prix Nobel de littérature.

Le Grand Prix artistique 2026 est attribué à Bruno Perramant, sur proposition de la section de peinture de l’Académie des beaux-arts. Doté de 100.000 €, ce prix récompense l’ensemble de la carrière d’un artiste de dimension internationale. Il distingue alternativement, selon les années, la peinture, la sculpture et la composition musicale.

Le Clézio et Perramant réunis lors de la remise des prix Del Duca

Bruno Perramant, né à Brest en 1962, a été formé aux Beaux-Arts de Brest, Quimper et Avignon. Sa peinture fonctionne par cycles et par séries, avec une place importante donnée au polyptyque. Son travail associe fragments biographiques, références à l’histoire de l’art, au cinéma et à la littérature. Il enseigne également la peinture à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Les deux prix Del Duca seront remis le 17 juin 2026 sous la Coupole de l’Institut de France, lors de la séance solennelle de remise des Grands Prix des fondations de l’Institut. Cette date concerne le Prix mondial Cino Del Duca attribué à J.M.G. Le Clézio et le Grand Prix artistique remis à Bruno Perramant.

Créée en 1975, la Fondation Simone et Cino Del Duca remet chaque année une quinzaine de prix. Ses principales distinctions comprennent le Prix mondial Cino Del Duca, le Grand Prix d’archéologie, le Grand Prix scientifique et le Grand Prix artistique. Elle indique avoir distribué près de 52 millions € depuis sa création, récompensé et soutenu 940 lauréats, et accompagné 208 projets.

L’an dernier, le Grand Prix pour l’apprentissage du français avait été attribué à l’association Promofemmes, le Prix mondial Cino Del Duca à Boualem Sansal et le Grand Prix artistique à Thomas Adès, dans la catégorie composition musicale.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Institut de France - Benh LIEU SONG - CC BY-SA 3.0

Par Dépêche

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