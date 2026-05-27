Dans cette librairie, on promet “le bonheur pour toujours

San Francisco compte une nouvelle librairie entièrement consacrée au roman sentimental. La Love Potion Library a ouvert au 284 Noe Street, dans le quartier du Castro, et associe librairie, salon de thé et bar à vin, rapporte SFGate. L’établissement vend exclusivement des romances, organisées par genres, puis par tropes narratifs.

Le classement constitue le cœur du concept. Les rayons distinguent notamment romance contemporaine, historique ou romantasy, puis des catégories comme « ennemis devenant amants », « proximité forcée » ou « âmes soeurs en devenir ». Veena Patel, fondatrice du lieu, explique à SFGate que cette organisation permet aux lecteurs de se diriger immédiatement vers l’humeur ou le ressort romanesque recherché.

La librairie comme antidote à l’isolement

Avant d’ouvrir ce commerce, Veena Patel travaillait comme cheffe de produit dans les technologies liées au climat. Elle raconte avoir ressenti une solitude marquée après le passage au travail à distance pendant la pandémie. Les romans sentimentaux ont alors retrouvé une place centrale dans sa vie de lectrice.

Le projet naît aussi d’un manque local. Patel dit avoir découvert l’existence d’une librairie spécialisée dans la romance à Brooklyn, puis s’être demandé pourquoi San Francisco ne possédait pas d’adresse comparable. Elle a quitté son emploi et utilisé son épargne pour ouvrir l’établissement, avec le soutien de son mari.

La Love Potion Library s’inscrit dans une vague plus large : le mouvement avait été porté aux États-Unis par The Ripped Bodice, librairie ouverte à Culver City en 2016. Selon les données citées par le média, le pays compte au moins 189 librairies consacrées à la romance, dont 14 en Californie.

Un commerce de niche devenu espace social

Le modèle de la Love Potion Library repose autant sur l’achat que sur la sociabilité. Les visiteurs peuvent boire un thé, commander une pâtisserie, s’installer dans un canapé ou participer à des événements. La librairie organise notamment des rencontres avec des auteurs, des soirées de questions-réponses autour de séries populaires et des jeux de société.

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La diversité du catalogue occupe une place importante dans le positionnement. Patel estime qu’environ 30 % des livres proposés portent des récits LGBTQ et que 40 % mettent en scène des personnages de couleur. Elle présente cette sélection comme une réponse au besoin de représentation des lecteurs.

Mais surtout, la clientèle dépasse le public attendu : la fondatrice pensait s’adresser principalement à des femmes, mais observe une fréquentation plus variée en âge, identité et profils de lecture. L’établissement accueille ainsi des amateurs du genre, des lecteurs curieux et des habitués du quartier.

L'amour l'emporterait toujours ?

Crédits photo : Love Potion Library

Par Cécile Mazin

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