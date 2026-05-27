Un Harry Potter retrouvé dans un grenier bat des records aux enchères

Un exemplaire broché de première édition de Harry Potter à l’école des sorciers a atteint 17.000 £ lors d’une vente en ligne organisée par Rare Book Auctions, filiale de Hansons Auctioneers. La maison présente ce résultat comme un record mondial pour un exemplaire broché de ce premier tirage. Le livre valait 4,99 £ lors de sa publication en 1997.

L’ouvrage provenait d’un grenier. Il avait été envoyé en 1997 à Katrina McNicol, alors âgée de 24 ans et employée dans un magazine des Highlands écossaises, afin d’être chroniqué. Le volume, resté non lu, avait ensuite été stocké pendant près de trente ans.

La rareté tient autant au tirage qu’à l’état

La valeur du lot tient à un subtil cocktail : édition, état et provenance. Hansons rappelle que Bloomsbury avait imprimé seulement 500 exemplaires reliés et un peu plus de 5000 exemplaires brochés du premier volume, avant que la série ne devienne un phénomène mondial.

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Le broché comportait les marqueurs attendus d’un premier tirage : une erreur au dos de la couverture, où manque une lettre dans le mot « philosopher », une formulation ensuite corrigée concernant l’école de sorcellerie de Poudlard, ainsi que la mention répétée d’une baguette dans la liste de fournitures scolaires de la page 53.

L’état de conservation a déterminé l’envolée des enchères. Les livres brochés des années 1990 présentent généralement des traces de lecture, de manipulation ou de stockage. Celui-ci, conservé sans usage prolongé, a rejoint le marché dans une condition rarement observée pour ce format.

Un objet populaire devenu actif de collection

L’estimation initiale se situait entre 7000 £ et 10.000 £. La vente, ouverte du 6 au 20 mai 2026, a attiré des enchérisseurs internationaux. Le précédent record mentionné par Rare Book Auctions pour un broché de première édition s’élevait à 12.000 £, atteint l’an dernier.

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Le livre a été acquis par un acheteur privé britannique. Rare Book Auctions souligne ce point, en relevant que les enchères les plus fortes pour les premiers Harry Potter provenaient traditionnellement des États-Unis. En 2024, Rare Book Auctions avait cédé un exemplaire relié de première édition de 1997 pour 85.000 £.

Crédits photo : Hansons auctioneers

Par Clément Solym

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