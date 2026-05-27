Storytel rachète Overamstel et renforce son ancrage au Benelux

Storytel Group renforce son ancrage éditorial dans le Benelux avec l’acquisition de 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. Le montant de l’opération n’est pas communiqué, mais le groupe suédois précise que le paiement s’effectue intégralement en numéraire, sur ses liquidités disponibles, indique un communiqué de Storytel.

L’opération consolide l’un des marchés clés de Storytel et s’inscrit dans une stratégie déjà structurée autour d’un portefeuille éditorial comprenant notamment Norstedts Publishing Group, Gummerus, People’s, Storyside, Lind & Co et Bokfabriken.

Un catalogue généraliste à forte valeur d’exploitation

Fondé en 2007, Overamstel réunit plusieurs marques, dont Carrera Culinair, Hollands Diep, Lebowski, Moon, The House of Books, Horizon, Inside et Rainbow. Son catalogue couvre la fiction commerciale, la non-fiction, le livre de cuisine, les (auto)biographies sportives, l’histoire, la jeunesse et les titres pour jeunes adultes. Le communiqué cite notamment Annejet van der Zijl, Carry Slee, Agatha Christie et Barack Obama parmi les auteurs publiés par la maison, précise Storytel.

Overamstel a réalisé 17,4 millions € de chiffre d’affaires en 2025, pour un excédent brut d’exploitation ajusté de 1,3 million €. Le papier représente environ 75 % de ses revenus, contre près de 25 % pour les ventes numériques. Cette répartition intéresse directement Storytel, dont le modèle associe abonnement, audio, livre numérique et contrôle renforcé des droits.

Une intégration sans disparition de la marque

La direction opérationnelle reste en place. Martijn Griffioen conserve son poste de directeur général d’Overamstel. Helena Gustafsson, directrice des contenus et de l’édition de Storytel Group, prend la présidence du conseil de l’éditeur ; Stefan Wård, directeur financier de Storytel, et Laura Stoorvogel, responsable des Pays-Bas, y entrent également.

Storytel affirme qu’Overamstel conserve son identité propre et poursuit son activité comme maison indépendante au sein du groupe. L’enjeu consiste à préserver la valeur éditoriale du catalogue, les relations d’auteurs et la capacité de développement de la structure, tout en l’intégrant à un ensemble international centré sur la circulation audio et numérique des contenus.

Le groupe revendique plus de 1,8 million de titres audio et numériques dans 55 langues, ainsi que plus de 2,7 millions d’abonnés via ses marques Storytel, Mofibo et Audiobooks.com. Avec Overamstel, Storytel ajoute un éditeur rentable, fortement implanté dans l’imprimé, à une stratégie qui ne repose plus seulement sur la distribution, mais aussi sur la maîtrise directe des catalogues.

Crédits photo : Storytel

Par Clément Solym

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