Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

Le premier trimestre n'affiche ni crise ouverte ni reprise franche du secteur. L’édition américaine aborde 2026 avec un marché stable, mais dépendant d’équilibres étroits : fiction en hausse, non-fiction en retrait, audio en croissance rapide et formats papier soumis à des arbitrages de prix et d’usage.

Le marché américain ouvre 2026 sur une progression limitée. Le rapport StatShot de l’Association of American Publishers établit une hausse de 0,9 % des revenus au premier trimestre, à 2,9 milliards $, toutes catégories confondues. Les données agrègent les revenus déclarés par plus de 1400 maisons participantes.

Le segment grand public reste pratiquement stable. Les ventes progressent de 0,2 % sur les trois premiers mois, à 2,2 milliards $. Les ouvrages pour adultes reculent de 0,5 %, à 1,5 milliard $, tandis que la jeunesse et les titres pour jeunes adultes gagnent 2,6 %, à 560,7 millions $.

Une stabilité qui masque des écarts nets

Les évolutions par catégories révèlent un marché moins uniforme que le chiffre global. La fiction progresse de 5,5 % sur le trimestre, quand la non-fiction recule de 7,8 %. Les éditeurs religieux, après deux années solides, cèdent 1,4 %, à 219,6 millions $.

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Le calendrier mensuel confirme cette fragilité. Le commerce grand public baisse de 4,5 % en janvier, rebondit de 5,9 % en février, puis recule légèrement de 0,4 % en mars. Ce profil irrégulier limite la portée de la hausse trimestrielle et souligne la dépendance du marché à quelques segments porteurs.

Les formats imprimés présentent eux aussi des trajectoires divergentes. Dans les chiffres directs de l’AAP, les revenus du hardback diminuent de 6,5 %, à 760 millions $, tandis que le paperback avance de 4,2 %, à 796,2 millions $. Le format de masse chute de 75,6 %, à 5,2 millions $, et les reliures spéciales progressent de 21,6 %, à 57,4 millions $.

L’audio numérique confirme son rôle moteur

L'audiobook numérique demeure le format le plus dynamique. L’AAP mesure une hausse de 15,9 % au premier trimestre, à 302,3 millions $, quand le livre numérique recule de 5 %, à 261 millions $. Soulignons aussi la progression de 17,3 % et une part de 18,4 % des revenus adultes, qui confirme une tendance structurelle.

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Ce format n’agit plus comme un supplément marginal, mais comme un moteur de croissance. Et sa progression compense partiellement le recul du numérique textuel et les tensions observées sur certains segments imprimés.

Les ventes d’éducation et d’édition professionnelle soutiennent aussi le total. L’AAP indique que la catégorie éducation, désormais composée des matériels scolaires et de l’enseignement supérieur, progresse de 3,2 %, à 509,7 millions $. L’édition professionnelle et savante gagne 5,7 %, à 104,1 millions $.

Crédits photo : rperucho CC 0

Par Clément Solym

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