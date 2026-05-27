Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Brésil se dote d’un instrument statistique consacré à ses éditeurs. Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros lance, avec Nielsen BookData, le Guia de Editoras – Mapa do Setor Editorial Brasileiro, une étude recensant 1047 maisons d’édition en activité dans le pays, rapporte PublishNews. Le lancement officiel est annoncé pour le 3 juin 2026, au siège du SNEL, à Rio de Janeiro.

L’enquête documente les sous-secteurs d’activité, la répartition géographique, les niveaux de chiffre d’affaires et la présence de groupes étrangers sur le territoire brésilien. L’objectif affiché consiste à fournir des données exploitables pour les politiques publiques et pour les décisions stratégiques des acteurs du livre.

Un outil économique pour un marché fragmenté

Le SNEL présente ce travail comme le premier relevé de grande ampleur consacré au nombre d’éditeurs brésiliens et à la dimension économique de la filière. L’étude rejoint un ensemble d’enquêtes déjà soutenues par l’organisation professionnelle, dont Produção e Vendas, le Painel do Varejo et Retratos da Leitura no Brasil.

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L’intérêt du guide tient à son périmètre car le secteur brésilien dispose de données régulières sur les ventes, le commerce de détail ou les habitudes de lecture. Sauf que le nombre précis d’acteurs éditoriaux, leur distribution territoriale et leur poids économique restaient moins lisibles. Le nouvel outil introduit donc une base de travail commune pour les éditeurs, chercheurs, libraires, distributeurs, bibliothèques et pouvoirs publics.

La publication marque aussi une tentative de consolidation institutionnelle. Le marché brésilien combine grands groupes, maisons indépendantes, éditeurs universitaires, acteurs religieux, structures régionales et catalogues spécialisés. En donnant une visibilité chiffrée à cette diversité, le SNEL cherche à mieux situer l’édition dans l’économie culturelle nationale.

Des données pour orienter la filière

Le guide sert aussi à documenter la bibliodiversité. La localisation des éditeurs, les segments couverts et les niveaux de revenus apportent des indications utiles sur les zones de concentration, les déséquilibres territoriaux et la capacité de production. Ces éléments intéressent directement les politiques de soutien au livre, mais aussi les programmes de lecture, les achats publics et les stratégies de diffusion.

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Nielsen BookData souligne que l’enjeu ne se limite pas à compter les maisons actives. Le projet cherche à produire un portrait sectoriel capable d’intégrer plusieurs dimensions économiques et professionnelles.

Le SNEL lie enfin ce travail à la reconnaissance économique du livre au Brésil. Marcos da Veiga Pereira, vice-président de l’organisation, rappelle que le pays compte plus de mille éditeurs en activité et plus de 10.000 nouveaux titres publiés chaque année.

La carte ainsi dressée fournit une base pour comparer les régions, identifier les pôles de production et mieux défendre les intérêts du secteur dans les débats publics. Pour l’édition brésilienne, l’enjeu consiste désormais à transformer ce relevé en outil de pilotage durable.

Crédits photo : jorono CC 0

Par Clément Solym

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