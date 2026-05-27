Hachette Livre crée un nouveau pôle BD et redessine toute sa branche Illustré

Élisabeth Darets fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2026, après 30 ans à la tête de Marabout. Hachette Livre salue son « dynamisme », son « engagement » et son « talent », rappelant que, sous sa direction, la maison s’est transformée pour devenir un acteur majeur du livre pratique, de la cuisine à la santé, en passant par les loisirs créatifs, le sport et les loisirs.

À compter du 1er juillet 2026, Catherine Saunier-Talec est nommée directrice du pôle Pratique et Beaux livres de la branche Illustré, qui regroupera Marabout, Hachette Pratique, Le Chêne, EPA et La Plage. Diplômée de l’ISC et du mastère management de l’édition de l’ESCP Europe, elle a rejoint Hachette Livre en 1994 comme représentante. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction au sein de la branche Illustré, notamment chez Hachette Disney, Hachette Pratique, EPA, La Plage et Hachette Tourisme.

Catherine Saunier-Talec et Timothée Le Mière deviennent également co-directeurs des départements Hachette Pratique et Marabout. Ils piloteront ensemble les plans éditoriaux et les axes de développement des deux maisons. Catherine Saunier-Talec conservera la direction opérationnelle d’Hachette Pratique, tandis que Timothée Le Mière prendra celle de Marabout.

Diplômé de l’ESCP Europe, Timothée Le Mière a rejoint Hachette Livre en 2005 comme chef de produit, avant de devenir directeur marketing de Marabout. Depuis 2022, il était directeur opérationnel du département Hachette Disney et Hachette Heroes.

Emmanuel Le Vallois, qui dirige Le Chêne, et Ariane Laine-Forrest, qui dirige EPA et La Plage, seront rattachés à Catherine Saunier-Talec. Emmanuel Le Vallois assurera par ailleurs des missions auprès de la direction de branche.

Sidonie Chollet est nommée directrice de département d’Hachette Tourisme et sera rattachée à Isabelle Magnac. Elle supervisera notamment les marques Routard, Petaouchnok, Simplissime, Guides bleus et Un Grand Week-end. Routard.com, dirigé par Axel Auschitzky, lui sera également rattaché, tandis qu’Axel Auschitzky prendra la responsabilité des partenariats et des développements digitaux.

Diplômée de l’ESSCA, Sidonie Chollet a commencé sa carrière chez Harlequin, avant de rejoindre le groupe Hatier en 2011, puis Hachette Disney en 2017. Depuis février 2020, elle était directrice opérationnelle de Hachette Tourisme.

Hachette Livre crée aussi un pôle BD placé sous la supervision de Céleste Surugue. Il regroupera Petit à Petit, Ici Même, Marabulles, Robinson et Hachette Comics. Diplômé de l’ESCP Europe, Céleste Surugue a rejoint Le Livre de Paris en 1994, puis Hachette Collections France en 1997. Créateur et ancien directeur de Hachette Partworks, il dirige actuellement les Éditions Albert René ainsi qu’Hachette Collections France et Allemagne.

Antoine Beon supervisera Hachette Jeunesse Disney, en complément de la direction générale de Bragelonne. Diplômé en design produit à l’ESDI et en philosophie au Centre universitaire catholique de Bourgogne, il a rejoint Hachette Livre en 2009 après une première expérience dans le design et son enseignement. Il a ensuite été directeur artistique d’Hachette Pratique, puis directeur opérationnel de Hachette Disney et Hachette Heroes. Depuis 2022, il est directeur général des éditions Bragelonne.

Adélaïde Lebuy est nommée directrice opérationnelle de Hachette Jeunesse Disney et reportera à Antoine Beon. Diplômée d’un double master 2 en littérature à la Sorbonne et en commercialisation du livre à Villetaneuse, elle a rejoint Hachette Livre en 2009 comme éditrice, puis responsable de projets au sein de la branche Éducation. Depuis 2018, elle occupait les fonctions de responsable de projets puis de directrice éditoriale d’Hachette Jeunesse Disney.

Crédits photo : Hachette Livre

Par Hocine Bouhadjera

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