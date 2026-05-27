Le voyage de mille lieues de Léonie Bloom : l’âme des femmes bretonnes

Parallèlement à ce récit, l’autrice nous embarque dans une saga familiale sur plusieurs générations de femmes à Douarnenez. De 1900 à aujourd’hui, nous suivons les destins des sardinières, oppressées par les patrons des sardineries et l’Église.

Léonie Bloom nous livre un roman sur les luttes des femmes pour s’émanciper du rôle d’épouse et de mère qu’on leur assigne. À travers plusieurs générations, l’autrice appréhende l’évolution de la femme dans la société. Très documenté sur l’histoire du Finistère (la révolte des sardinières ou le combat contre la centrale nucléaire de Plogoff, par exemple), ce récit est un roman très vivant et un témoignage sur le courage et la détermination des habitantes de cette région.

La Bretagne, trop souvent affublée de préjugés sur la rudesse de son climat, ne manque pas d’atouts et a engendré tout au long de son histoire de sacrés tempéraments. Les femmes, épouses de marins le plus souvent, sont seules pour gérer la maison, les enfants, et occupent un travail harassant et peu payé. Les conditions difficiles ont forgé un caractère très fort, capable d’endurer des luttes sur une durée assez longue.

Moins résistante, ou plus timide, Colombe , elle, ne sait pas où est sa place. Constamment rabaissée par une mère possessive et anxiogène, qui n’hésite pas à la confier à un jeune voisin manipulateur et misogyne, elle pense qu’elle n’a aucune chance de s’en sortir dans la vie. Mais parfois, la vie fait de beaux cadeaux quand on s’y attend le moins. Le parcours de Colombe, la jeune citadine, se confronte au monde rural, aussi rugueux que généreux, découvre la sororité et une autre manière de cultiver la terre. Une véritable découverte aussi enrichissante pour la jeune Parisienne que pour les lecteurs.

La richesse de ce roman tient dans les deux temporalités qui, loin de s’opposer, sont des miroirs des combats des femmes à des époques différentes. D’une lutte pour une survie en Bretagne au début du siècle, au désir de sortir d’une emprise malsaine à Paris, les héroïnes sont toujours des proies jugées « faciles » mais qui font preuve de force d’âme pour résister.

Dans ce roman, la véritable héroïne est la volonté des femmes de prendre en main leur destin en associant le sort des autres femmes. Là où les hommes cherchent l’héroïsme individuel, la femme se confond dans une histoire plus large, collective , ancrée dans le réel et un territoire.

Attachées à leur terre, les agricultrices qui accueillent Colombe entretiennent une relation « nourricière » avec la terre en la chérissant, apportant du soin et de l’attention, rappelant que les femmes sont les gardiennes de nos vies. Un roman qui parle de transmission, de batailles, le tout avec beaucoup de cœur, une lecture attachante qu’on aimerait voir se prolonger. Léonie Bloom renoue avec ses origines bretonnes pour nous offrir une saga familiale prégnante.

Par Christian Dorsan

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