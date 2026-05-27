Légendes arthuriennes : un rarissime manuscrit du XIIIe aux enchères

L'Estoire del saint Graal sera-t-il finalement préservé par une institution patrimoniale, ou restera-t-il entre des mains privées ? Un exemplaire de ce recueil de textes arthuriens, qui réunit la Suite-Vulgate du Merlin, l'histoire du saint Graal de Robert de Boron et le Merlin en prose, sera mis en vente aux enchères, le 8 juillet prochain, à Londres, par la maison Christie's.

Derrière la couverture de velours vert se déroulent ainsi, en ancien français, les légendes arthuriennes, enrichies d'enluminures vraisemblablement réalisées par le « maître de l'apocalypse de Liège », à Metz, en Lorraine.

Parmi les propriétaires du précieux ouvrage, Michel Le Gronnais — de Gronnais ou de Gournay —, à la fin du XVe siècle, identifié grâce à son ex-libris, « Moult vault franchise ; Michel de Gronnais », puis son petit-fils, Michel Chaverson (mort en 1532), dont l'inventaire de la bibliothèque en mentionne l'existence : « Item un livre du saint Graal et de Merlin écrit en parchemin, couvert d'une peau rouge et cloué de clous jaunes ».

Le manuscrit se retrouve ensuite entre les mains de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre (1571-1640) qui fonde, en 1611, le couvent des Minimes, à Tonnerre, dans l'Yonne. En 1633, il est fait mention d'un don d'une quarantaine de manuscrits et d'incunables effectué par ses soins à l'institution, ce qui n'empêche pas le livre de poursuivre ses pérégrinations.

Joseph d'Arimathée et Josephé quittent Galafort pour présenter le Saint-Graal (Christie's)

Il passe ainsi de mains privées en mains privées, jusqu'à celles du couple formé par Jean Lebaudy (1894-1969) et Henriette de Ganay (1898-1983), qui font don à la Bibliothèque de Versailles d'une partie importante de leur bibliothèque. Mais pas l'Estoire del saint Graal, qui sera finalement mis en vente en 2023 avant de revenir sous le marteau en juillet prochain.

Un texte précieux, comme son support

Estimé entre 1,5 et 2 millions £ (soit 1,7 à 2,3 millions €), l'Estoire del saint Graal suscitera sans aucun doute l'intérêt. Le texte de Robert de Boron serait une traduction du latin vers l'ancien français, l'histoire du saint Graal ayant été, à l'origine, dictée à un moine ermite dans un langage divin par le Christ en personne...

Les écrits du manuscrit sont à cet égard proches, mais pas totalement identiques, de ceux de l'exemplaire conservé par la Bibliothèque nationale de France, produit entre 1226 et 1275 (consultable dans la bibliothèque numérique Gallica).

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Le Merlin de l'Estoire del saint Graal, pour sa part, est souvent considéré comme l'une des premières œuvres de fiction en prose de la littérature française. Ici aussi, le récit trouverait son origine auprès d'une source de premier ordre, Merlin en personne, qui l'aurait dicté à son scribe et confident, Blaise. On devrait aussi au prophète et magicien la Suite-Vulgate du Merlin, qui se consacre plus largement à la figure d'Arthur.

Merlin sur le champ de bataille, doté d'un attribut magique surmonté d'un dragon crachant du feu

La remise en vente du manuscrit ouvre la possibilité d'une acquisition publique et donc de nouvelles recherches sur le texte et ses illustrations. « La possession privée d'un manuscrit médiéval incontournable représente un véritable défi pour les chercheurs », souligne Irène Fabry-Tehranchi, spécialiste française des collections et de la liaison académique à la bibliothèque de l'université de Cambridge et docteur de l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. « Le problème est qu'aujourd'hui, les bibliothèques et les institutions patrimoniales n'ont plus vraiment de budget », ajoute-t-elle auprès du Guardian.

Photographie : Christie's

Par Antoine Oury

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