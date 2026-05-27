Vought Rising, nouvel ajout à la franchise The Boys

Retour en arrière pour The Boys, à l'occasion d'une série préquelle, dont les événements se déroulent plusieurs décennies avant ceux de la trame principale. Supervisée par Paul Grellong, qui a notamment produit la série phare, Vought Rising sera diffusée en 2027.

Jensen Ackles, Aya Cash, Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri et Brian J. Smith figurent au casting de cette nouvelle adaptation de The Boys. Rappelons que la publication de la BD de Garth Ennis et Darick Robertson est terminée depuis quelques années déjà.

L'univers audiovisuel The Boys compte trois séries, à ce jour : la principale, donc, mais aussi The Boys présentent : Les Diaboliques, en 8 épisodes animés, et Gen V, récit dérivé en deux saisons et 16 épisodes diffusés à partir de 2023.

Par Antoine Oury

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