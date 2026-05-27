Benjamin Nowak, Prix du Public “La science se livre” 2026

Avec le Prix La science se livre, le département des Hauts-de-Seine distingue deux ouvrages de sciences destinés au grand public en remettant le Prix Jeunesse et le Prix du Public. Mettant en valeur des ouvrages de vulgarisation scientifique, ces deux récompenses se donnent pour objectifs de démocratiser les savoirs, de favoriser la compréhension du monde, de mobiliser les jeunes autour des questions scientifiques tout en suscitant des vocations scientifiques, en particulier chez les jeunes filles, et de soutenir l’économie du livre.

Benjamin Nowak, maître de conférences en agronomie à VetAgro Sup (campus agronomique de Lempdes) et rattaché à l'UMR Territoires pour ses activités de recherche, a été salué pour son livre Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ? Et autres récits de la domestication de nos fruits et légumes.

La plupart des fruits et légumes que nous mangeons ont été modifiés par les êtres humains au fil de sélections minutieuses. Meilleure résistance aux maladies ou à la sécheresse, fruits plus gros et plus nombreux, richesse accrue en nutriments... La domestication des plantes a entraîné la naissance de nouvelles variétés, certaines bien différentes des espèces sauvages dont elles sont issues, comme le maïs ou le blé. Parfois également, ce sont des aléas inattendus qui sont à l'origine de changements radicaux. Un sabotage raté ou une défaite navale ont par exemple modifié la répartition géographique de certaines cultures. L'organisation actuelle de nos filières agricoles dépend ainsi de nombreux facteurs - biologiques, géographiques, géopolitiques, économiques - et son histoire continue de s'écrire, notamment au regard des changements climatiques. - Le résumé de l'éditeur pour Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ? Et autres récits de la domestication de nos fruits et légumes

Le Prix du Public récompense un ouvrage de vulgarisation scientifique destiné au grand public adulte parmi 3 titres faisant l’objet d’une sélection réalisée en lien avec les partenaires de la lecture publique du territoire et des institutions littéraires et scientifiques à rayonnement national.

Cette année, ce sont près de 100 lecteurs-jurés altoséquanais qui ont lu et analysé les 3 ouvrages dès février et voté pour leur ouvrage favori entre le 2 et le 15 mai. Ils ont été accompagnés dans cette expérience par 6 médiathèques du territoire appelées « médiathèques-relais » qui ont organisé la circulation des ouvrages et animé des temps de médiation.

Un groupe d’agents du département des Hauts-de-Seine a également pris part au Prix du Public La science se livre et a pu échanger autour de la sélection au travers du club de lecture de la collectivité, institué à cette occasion.

Le Prix Jeunesse La science se livre 2026 a été décerné le 10 février dernier au livre La nature en équilibre, de Sharon Wismer et Terri Po (traduit par Sophie Lecoq, Éditions Gallimard Jeunesse) par plus de 100 collégiens et jeunes, accompagnés des experts scientifiques parrains et marraines des classes.

Ces derniers ont eu l’occasion de suivre les parcours d’éducation artistique et culturelle Chemins des Arts, en lien avec les collèges, les médiathèques, et la communauté scientifique. Suivant un « itinéraire de l'apprenti juré », les collégiens ont ainsi pu découvrir la chaîne du livre et être sensibilisés à la culture scientifique et technique.

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Le prix littéraire La science se livre est organisé en partenariat avec BIB 92 - association de réseau des médiathèques des Hauts-de-Seine, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information, le Museum national d’Histoire naturelle, le Centre national de la recherche scientifique, l’Observatoire de Paris, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l’association des journalistes scientifiques de la presse d’information et Libraires en Seine.

L'année dernière, le Prix du Public avait été décerné à Raphaël Chevrier pour son livre Les saccageurs de l’espace (Buchet Chastel), et le Prix Jeunesse à Une histoire des jardins de l'Antiquité à nos jours de Mirabelle Croizier, Charlotte Fauve et Antoine Quenardel, illustré par Thomas Baas, publié aux éditions Gallimard Jeunesse.

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Par Dépêche

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