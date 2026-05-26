Étonnants Voyageurs, les auteurs et Saint-Malo résistent à la canicule

Le festival Étonnants Voyageurs dresse un bilan positif de sa 36e édition, organisée à Saint-Malo du 23 au 25 mai 2026. Dans un communiqué publié au lendemain de la manifestation, son président Jean-Michel Le Boulanger met en avant une édition qui, selon lui, « a tenu ses promesses », malgré une météo caniculaire qualifiée d’« inédite dans l’histoire du festival ».

Le rendez-vous malouin, consacré au livre, au film et aux imaginaires du voyage, annonce avoir proposé « plus de 250 événements » et invité des auteurs « de tous horizons » à rencontrer leurs lecteurs. Le communiqué ne donne pas de chiffre global de fréquentation, mais indique une baisse « d’un peu moins de 10 % » de la fréquentation payante par rapport à l’édition 2025, baisse attribuée à l’épisode de forte chaleur.

Jean-Michel Le Boulanger inscrit néanmoins ce bilan sous le signe de la satisfaction. « Je veux dire ma grande fierté d’être à la tête de ce festival », déclare-t-il, avant de souligner la capacité d’Étonnants Voyageurs à maintenir un programme dense et international. Cette édition a notamment mis le Liban à l’honneur, un choix qui aurait suscité « une grande émotion dès la séance inaugurale » en présence du ministre de la Culture Ghassan Salamé.

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Parmi les temps forts cités par l’organisation figure la séance inaugurale « Fracas du monde, fracas des mots », réunissant Charif Majdalani, Dinaw Mengestu, Sofia Andrukhovych et Barbara Cassin. Le festival mentionne aussi le récit théâtral et radiophonique inédit de Philippe Collin, Alfred Dreyfus, le combat de la République, ainsi que la venue d’auteurs tels que Pierre Lemaitre et Laurent Mauvignier.

L’organisation insiste également sur les mesures prises pour améliorer l’accueil des festivaliers. Après des engagements formulés lors de la précédente édition, le festival affirme avoir renforcé le confort du public par la mise en place de contremarques, de lectures à voix haute et de café proposé pendant les files d’attente. « Le public est satisfait, et nous continuerons d’en faire une priorité », assure Jean-Michel Le Boulanger.

Autre axe mis en avant : la programmation jeunesse. Le festival évoque un « beau succès », tant pour les journées d’accueil des collèges et lycées que pour les ateliers et rencontres proposés aux jeunes publics. Cette orientation rejoint, selon son président, la volonté de porter de nouvelles voix. Le communiqué cite à ce titre le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs remis à Antonin Feurté, jeune auteur de 23 ans.

Le festival signale enfin le lancement du club de partenaires « Le Club », présenté comme un succès auprès des acteurs publics et privés associés à l’événement. « Nous poursuivrons évidemment dans cette voie l’année prochaine », indique Jean-Michel Le Boulanger, qui conclut sur la volonté de « continuer à bâtir un grand festival » et d’accueillir chaque année « des écrivains du monde » à Saint-Malo.

La prochaine édition d’Étonnants Voyageurs se tiendra du 15 au 17 mai 2027.

Crédits photo © Jean-Adrien Morandeau

Par Dépêche

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