Fabcaro met du brun dans la bibliothèque rose

Méfiez-vous des apparences, cependant : alors que le roman se présente comme un fac-similé des aventures du Club des Cinq (époque bibliothèque rose), le contenu ne se contente pas de rendre hommage aux héros d'Enid Blyton les plus célèbres (après Oui-Oui, je vous l'accorde). Dans la droite ligne de ses délires précédents, Fabcaro fait appel à l'absurde et à l'humour pince-sans-rire pour dézinguer un pilier de la nostalgie littéraire.

De l'extérieur, on dirait un vrai. Un petit roman de la bibliothèque rose. Félicitations au passage à 6 Pieds Sous Terre, l'éditeur, pour la fabrication : le papier, la reliure, les couleurs, l'ensemble évoque les romans originaux, tout en s'en démarquant habilement.

Ça frôle la contrefaçon et c'est parfait. À l'intérieur, les fidèles lecteurs du Club des Cinq ne seront pas trop déroutés, dans un premier temps. Comme les vacances d'été commencent, les 4 enfants et leur fidèle chien Attila sont prêts à partir à l'aventure. Mais laquelle exactement ?

Hommage, ô désespoir…

Avec ce nouveau projet, Fabcaro s’aventure dans un genre qu’il n’avait pas encore pratiqué : la fanfiction décalée. Après avoir joué avec les codes du western, de l’enquête policière, du roman-photo ou du carnet de voyage, c’est le modèle de la fiction-hommage que Fabcaro malmène cette fois-ci.

De la même manière que des ados et jeunes adultes rédigent (principalement sur le web) des histoires réutilisant (sans en avoir les droits, la plupart du temps) les univers et les personnages des livres qu’ils ont adorés en les respectant autant que possible, Fabrice Caro s’empare d’un des classiques de la littérature jeunesse, mais pour le malmener. Sans en avoir les droits non plus, évidemment.

Endossant à la fois le rôle d’auteur (en lieu et place d’Enid Blyton) et d’illustrateur (parodiant le style de Jean Sidobre, illustrateur du Club des Cinq en édition française durant les années 70), il s’amuse à dévier la trajectoire classique des petits romans pour enfants de manière à entraîner les lecteurs sur le terrain qu’il affectionne, celui de l’humour absurde et délirant.

Cet ouvrage comme il se doit laisse peu de place à la BD, puisqu’il s’agit d’une parodie de roman jeunesse illustré (mais il y en a quand même un peu, et c’est sans doute le plus succulent dans ce nouveau titre).

… ô jeunesse ennemie

La forme, au premier abord respecte parfaitement le style de la VF des romans d'Enid Blyton, telle qu'elle était publiée dans les années 70 et 80: personnages stéréotypés dont on rappelle sans cesse les caractéristiques, expressions surannées, formules rebattues, situations mille fois lues et relues (début des vacances, retrouvailles en famille élargie, repas autour de la table, commentaires des parents emplis de bon sens...).

Mais tout n’est que faux semblant : les parents et les enfants partagent des valeurs pas très actuelles (quoique prétendent certains hebdomadaires bolloréens), se moquent des accents et sont plus rances que des vieux mal aérés. Leur France de carte postale déteste les étrangers et les fonctionnaires.

Les héros se complaisent dans leur aveuglement et leur incapacité à résoudre le mystère pourtant bien simple qu’ils ont décidé d’élucider (mais qui donc a piqué la formule secrète des raviolis Lidl dans le bureau du père ?) Ils sont bêtes à manger du CNews et pas plus doués pour enquêter que Bougret et Charolles chez Gotlib.

La trouvaille de Fabcaro, pour laisser libre cours à sa plume beaucoup trop facétieuse pour rester fidèle au modèle, c’est de décupler l’enthousiasme ou le misérabilisme de la voix du narrateur omniscient. Alors que dans la série originale, l’autrice souligne certains aspects du suspense, Fabcaro grossit et déforme à l’envi tout ce qui tombe sous sa plume : la ferveur des estivants sur la plage, les roulettes pour remplacer les pattes des chiens blessés, les énigmes énigmatiques, la vie sinistre du pauvre Bruno qui a perdu ses parents,...

Enchaînant les gags de répétition, mettant au passage en lumière les travers d’une France qui se replie dans la nostalgie et le patriotisme faute de s’imaginer un avenir, s’amusant à insérer des illustrations absurdes, à glisser de l’humour le plus noir au rire jaune, en passant par différentes nuances de brun et de rose, Fabcaro se régale et parvient à tenir son pari sur la longueur.

Certes, la trame est ténue et l’enquête n’en est pas une, mais c’est dans les détails que ce genre de projet prend toute sa saveur. Les métaphores filées, les variations sur un même thème, les aberrations qui ne semblent choquer personne sauf les lecteurs. Et de ce côté-là, pas de doute, on est servi.

DOSSIER - Livres, BD, actualités : tout sur Fabrice Caro, alias Fabcaro

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com