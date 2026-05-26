Après 40 ans, cette librairie indépendante change d’adresse en fanfare

Pour marquer ce changement d’adresse, la librairie organise un « déménagement festif », vendredi 5 juin, entre 18h et 19h. Le principe : une chaîne humaine de 400 « amies et amis » de la librairie, chargés de faire circuler, de main en main, les livres de deux rayons emblématiques entre l’ancienne adresse, rue Saint-Lambert, 116, et la nouvelle librairie. Les 500 mètres qui séparent les deux lieux seront animés par une fanfare de quarante musiciens, avant une inauguration prévue à 19h.

« Une chaîne humaine va se passer de main en main les livres de deux rayons accompagnés d’une fanfare », annonce la librairie.

Ce déménagement ouvre une nouvelle étape pour une maison fondée en 1974. À Livre Ouvert a été créée à La Hulpe par Chantal Limauge, avant de s’installer à Woluwe-Saint-Lambert en 1986. La librairie a fusionné en 2002 avec Le Rat Conteur, l’une des premières librairies spécialisées en jeunesse à Bruxelles.

La librairie insiste sur la continuité de son identité. « L’équipe reste la même, avec le même accueil, la même exigence dans le choix des ouvrages et la même volonté de faire vivre une librairie ouverte à toutes et tous », précise-t-elle. Le nouveau lieu doit permettre de développer les rayons, mais aussi les rencontres, les animations et la vie culturelle locale.

Le déménagement s’inscrit aussi dans la reconversion de l’ancien site Cook & Book, voisin du Centre culturel Wolubilis. La commune souhaite y faire cohabiter plusieurs activités - culture, restauration, commerces et services aux familles - plutôt qu’un exploitant unique.

Ce départ intervient dans un contexte toujours fragile pour la librairie indépendante en Belgique francophone. D’après les données de l’Observatoire de la librairie, 47 enseignes interrogées ont enregistré en 2025 une progression de chiffre d’affaires de 1,4 %, un ralentissement par rapport à l’année précédente, sur fond de rentabilité moyenne dépassant à peine 1 %.

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Dans ce paysage, les librairies indépendantes continuent de défendre un rôle culturel et social. Le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB) rappelle que ces lieux reposent sur l’engagement des libraires, leurs conseils, leurs animations et leur capacité à faire vivre des espaces de rencontre et de découverte.

Crédits photo : La fanfare de la Touffe, fanfare improvisée des habitants de Vire pour le festival Les Virevoltés (Steven Jambot / CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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