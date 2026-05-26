Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

Dans un contexte éditorial déjà marqué par les tensions autour du départ d’Olivier Nora, l’un des passages les plus attendus de cet entretien concernait précisément son changement d’éditeur.

Un problème d'appartement

À la question de savoir si son départ de Gallimard tient à un désaccord politique ou à des raisons matérielles, Boualem Sansal répond : « Les deux. » Il dit avoir commencé La Légende à la demande de Gallimard, avant de renoncer à le publier dans cette maison. En cause, répète-t-il, une divergence sur la ligne à tenir après sa libération : Sansal se revendiquait d’une position de fermeté, là où il estimait Gallimard plus proche d’une stratégie diplomatique.

L’écrivain raconte ensuite un épisode plus personnel, lié à l’appartement que Gallimard mettait à sa disposition. Selon lui, la maison lui aurait demandé de quitter les lieux dans un délai très court. « Sous huitaine », dit-il d’abord, avant d’évoquer une discussion tendue : « Antoine, tu me mets à la rue, SDF, je suis malade, je sors de prison, je n’ai rien, je vais aller où ? » Boualem Sansal affirme avoir demandé un délai supplémentaire, parlant ensuite d’une « quinzaine », sans obtenir davantage de temps. « Je vais partir tout de suite », raconte-t-il avoir fini par répondre.

Il explique qu’à ce moment-là, il se retrouve sans logement stable, sans téléphone et sans véritable organisation matérielle après plusieurs mois de détention. Il dit alors avoir contacté des membres de son comité de soutien, qui l’auraient aidé à retrouver un appartement, à acheter un téléphone portable et à reprendre pied dans son quotidien.

D’après Libération, Antoine Gallimard souhaitait récupérer l’appartement pour sa fille et aurait en réalité accordé à Boualem Sansal un délai d’un mois pour trouver une autre solution. Contacté par ActuaLitté au sujet des déclarations de Boualem Sansal, Antoine Gallimard n’a pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.

Pourquoi quitter Grasset seulement maintenant ?

Interrogé sur l’aspect financier de son arrivée chez Grasset, Boualem Sansal confirme désormais qu’il a bien existé : « Bien entendu. » L’avance atteint le million d’euros. « J’étais étonné que je valais un million d’euros », dit-il, avant d’affirmer que Gallimard lui aurait proposé un contrat de 100.000 euros. « Et là, j’ai dix fois plus, formidable. »

Ce point contraste avec ses déclarations précédentes. En avril, sur TV5 Monde, l’écrivain minimisait la dimension financière de son transfert, parlant d’une situation « d’une banalité extrême » et assurant : « Ce n’est pas une question d’argent. » Il disait alors avoir ignoré, au moment de son arrivée chez Grasset, que la maison appartenait à l’« Empire Bolloré », tout en défendant le choix d’une « grande maison d’édition ».

Chez Grasset, Sansal dit avoir travaillé avec Olivier Nora sur son manuscrit et le décrit comme « un monsieur extraordinaire ». Mais le départ de l’ancien PDG ne remet pas en cause son choix : « Est-ce que je vais remettre ma vie en tant qu’écrivain à la présence de Nora chez Grasset ? Non. » Face aux auteurs qui ont annoncé leur départ après l’éviction d’Olivier Nora, il s’interroge : « Comment on découvre, quatre ans plus tard, que Grasset appartient à Bolloré ? »

« La Légende »

L’autre grand fil de l’entretien concerne la prison, que Boualem Sansal décrit comme une dépossession progressive. Privé de papier et de stylo, il dit avoir d’abord cru à une erreur : « J’étais persuadé que je serais libéré dans les jours qui viennent. » Mais l’attente l’a réduit à un numéro : « Je n’étais plus Boualem Sansal. J’étais un prisonnier, 46.611. »

À Koléa, ses codétenus le surnomment pourtant « La Légende ». Ils voient son nom à la télévision et projettent sur lui un espoir de libération collective : « Boualem Sansal va nous libérer. » Lui dit avoir été dépassé par ce rôle, devenu malgré lui une figure de justice et de liberté.

Il insiste aussi sur l’isolement : « Pendant deux mois, pas d’avocat, pas de femme. J’étais dans une solitude absolue. » Placé parmi des détenus islamistes, il décrit une cohabitation hostile : « Pour eux, j’étais le diable. Et inversement pour moi, ils sont aussi le diable. »

Face à l’ennui, « un temps très lourd, destructeur », Boualem Sansal tente de faire entrer la littérature en prison. Il propose d’enseigner, organise des échanges dans la cour, puis écrit avec d’autres détenus un long poème collectif. Il en lit un extrait : « Le temps ne passe pas. C’est nous qui passons en lui, à petits pas, sans bruit, comme de l’eau perdue dans le sable. »

Plutôt Retailleau que Barrot

Sur le plan politique et diplomatique, Boualem Sansal maintient une ligne dure. Il se dit reconnaissant des efforts français, mais reproche à Paris son silence face aux attaques du régime algérien. « Le silence était inacceptable. On vous insulte, on répond quand même », défend-il.

Dans son livre, il parle d’une sortie « négociée à la demande du président allemand », sous condition du « retrait silencieux, volontaire et honteux de la France ». Relancé sur la sévérité de ces mots, il assume surtout son refus d’une diplomatie qu’il juge trop prudente.

Il défend une position de fermeté, proche de celle de Bruno Retailleau, alors ministre de l’Intérieur et partisan de la confrontation avec le régime algérien. Pour lui, il ne s’agit pas de « se fâcher » avec l’Algérie, mais de cesser de trembler : « Il faut être ferme. » Quant au régime algérien actuel, il estime : « Il dérive complètement, il s’est isolé du monde entier, il fait la guerre à tout le monde, au Maroc, à l’Espagne, au Mali, à la France... »

« Après la prison, il n’y a pas de retour », écrit-il dans La Légende. Sur France Inter, il nuance : il n’est « pas encore » revenu. Il dit vivre désormais entre plusieurs figures de lui-même : Boualem Sansal l’écrivain, le prisonnier 46.611, l’homme que ses codétenus ont appelé « La Légende », et celui que d’autres, désormais, construisent à sa place.

Crédits photo : France Inter

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Hocine Bouhadjera

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