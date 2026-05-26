Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
Le 26/05/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera
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26/05/2026 à 18:22
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Dans un contexte éditorial déjà marqué par les tensions autour du départ d’Olivier Nora, l’un des passages les plus attendus de cet entretien concernait précisément son changement d’éditeur.
À la question de savoir si son départ de Gallimard tient à un désaccord politique ou à des raisons matérielles, Boualem Sansal répond : « Les deux. » Il dit avoir commencé La Légende à la demande de Gallimard, avant de renoncer à le publier dans cette maison. En cause, répète-t-il, une divergence sur la ligne à tenir après sa libération : Sansal se revendiquait d’une position de fermeté, là où il estimait Gallimard plus proche d’une stratégie diplomatique.
L’écrivain raconte ensuite un épisode plus personnel, lié à l’appartement que Gallimard mettait à sa disposition. Selon lui, la maison lui aurait demandé de quitter les lieux dans un délai très court. « Sous huitaine », dit-il d’abord, avant d’évoquer une discussion tendue : « Antoine, tu me mets à la rue, SDF, je suis malade, je sors de prison, je n’ai rien, je vais aller où ? » Boualem Sansal affirme avoir demandé un délai supplémentaire, parlant ensuite d’une « quinzaine », sans obtenir davantage de temps. « Je vais partir tout de suite », raconte-t-il avoir fini par répondre.
Il explique qu’à ce moment-là, il se retrouve sans logement stable, sans téléphone et sans véritable organisation matérielle après plusieurs mois de détention. Il dit alors avoir contacté des membres de son comité de soutien, qui l’auraient aidé à retrouver un appartement, à acheter un téléphone portable et à reprendre pied dans son quotidien.
D’après Libération, Antoine Gallimard souhaitait récupérer l’appartement pour sa fille et aurait en réalité accordé à Boualem Sansal un délai d’un mois pour trouver une autre solution. Contacté par ActuaLitté au sujet des déclarations de Boualem Sansal, Antoine Gallimard n’a pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.
Interrogé sur l’aspect financier de son arrivée chez Grasset, Boualem Sansal confirme désormais qu’il a bien existé : « Bien entendu. » L’avance atteint le million d’euros. « J’étais étonné que je valais un million d’euros », dit-il, avant d’affirmer que Gallimard lui aurait proposé un contrat de 100.000 euros. « Et là, j’ai dix fois plus, formidable. »
Ce point contraste avec ses déclarations précédentes. En avril, sur TV5 Monde, l’écrivain minimisait la dimension financière de son transfert, parlant d’une situation « d’une banalité extrême » et assurant : « Ce n’est pas une question d’argent. » Il disait alors avoir ignoré, au moment de son arrivée chez Grasset, que la maison appartenait à l’« Empire Bolloré », tout en défendant le choix d’une « grande maison d’édition ».
Chez Grasset, Sansal dit avoir travaillé avec Olivier Nora sur son manuscrit et le décrit comme « un monsieur extraordinaire ». Mais le départ de l’ancien PDG ne remet pas en cause son choix : « Est-ce que je vais remettre ma vie en tant qu’écrivain à la présence de Nora chez Grasset ? Non. » Face aux auteurs qui ont annoncé leur départ après l’éviction d’Olivier Nora, il s’interroge : « Comment on découvre, quatre ans plus tard, que Grasset appartient à Bolloré ? »
L’autre grand fil de l’entretien concerne la prison, que Boualem Sansal décrit comme une dépossession progressive. Privé de papier et de stylo, il dit avoir d’abord cru à une erreur : « J’étais persuadé que je serais libéré dans les jours qui viennent. » Mais l’attente l’a réduit à un numéro : « Je n’étais plus Boualem Sansal. J’étais un prisonnier, 46.611. »
À Koléa, ses codétenus le surnomment pourtant « La Légende ». Ils voient son nom à la télévision et projettent sur lui un espoir de libération collective : « Boualem Sansal va nous libérer. » Lui dit avoir été dépassé par ce rôle, devenu malgré lui une figure de justice et de liberté.
Il insiste aussi sur l’isolement : « Pendant deux mois, pas d’avocat, pas de femme. J’étais dans une solitude absolue. » Placé parmi des détenus islamistes, il décrit une cohabitation hostile : « Pour eux, j’étais le diable. Et inversement pour moi, ils sont aussi le diable. »
Face à l’ennui, « un temps très lourd, destructeur », Boualem Sansal tente de faire entrer la littérature en prison. Il propose d’enseigner, organise des échanges dans la cour, puis écrit avec d’autres détenus un long poème collectif. Il en lit un extrait : « Le temps ne passe pas. C’est nous qui passons en lui, à petits pas, sans bruit, comme de l’eau perdue dans le sable. »
Sur le plan politique et diplomatique, Boualem Sansal maintient une ligne dure. Il se dit reconnaissant des efforts français, mais reproche à Paris son silence face aux attaques du régime algérien. « Le silence était inacceptable. On vous insulte, on répond quand même », défend-il.
Dans son livre, il parle d’une sortie « négociée à la demande du président allemand », sous condition du « retrait silencieux, volontaire et honteux de la France ». Relancé sur la sévérité de ces mots, il assume surtout son refus d’une diplomatie qu’il juge trop prudente.
Il défend une position de fermeté, proche de celle de Bruno Retailleau, alors ministre de l’Intérieur et partisan de la confrontation avec le régime algérien. Pour lui, il ne s’agit pas de « se fâcher » avec l’Algérie, mais de cesser de trembler : « Il faut être ferme. » Quant au régime algérien actuel, il estime : « Il dérive complètement, il s’est isolé du monde entier, il fait la guerre à tout le monde, au Maroc, à l’Espagne, au Mali, à la France... »
« Après la prison, il n’y a pas de retour », écrit-il dans La Légende. Sur France Inter, il nuance : il n’est « pas encore » revenu. Il dit vivre désormais entre plusieurs figures de lui-même : Boualem Sansal l’écrivain, le prisonnier 46.611, l’homme que ses codétenus ont appelé « La Légende », et celui que d’autres, désormais, construisent à sa place.
Crédits photo : France Inter
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.
20/05/2026, 11:29
Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.
19/05/2026, 18:04
Les éditions møtus, fondées en 1988 et placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, font l'objet d'une reprise par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno. Une nouvelle entité juridique est en cours de création afin d'abriter le catalogue historique de la structure, avant de nouveaux développements à partir de 2027.
19/05/2026, 16:49
PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.
19/05/2026, 16:41
Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.
19/05/2026, 11:48
Ska, skaediteur.net annonce aujourd’hui un changement majeur au sein de son équipe éditoriale avec la
nomination de Christophe Tabard en remplacement de Jérémy Bouquin, qui avait créé la collection Il est
N en mars 2021.
18/05/2026, 13:24
Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.
18/05/2026, 13:15
L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.
18/05/2026, 12:41
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Lucie Caubet rejoindra les Éditions du Seuil le 29 juin comme attachée de presse chargée de la fiction. Elle intégrera le service de presse de la maison d’édition auprès d’Alain Deroudilhe, après dix ans passés aux Éditions Jean-Claude Lattès, où elle a accompagné des auteurs de fiction française, étrangère et de polar, ainsi que le développement promotionnel de plusieurs labels et ouvrages.
18/05/2026, 11:17
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.
17/05/2026, 10:28
La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.
16/05/2026, 10:50
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