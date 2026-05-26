Île-de-France : la bataille des manuels scolaires tourne à l’avantage des éditeurs

Depuis 2022, la région dirigée par Valérie Pécresse développe et propose aux lycées franciliens des manuels scolaires numériques présentés comme « libres », modifiables par les enseignants et accessibles en ligne.

Ces ressources sont diffusées via Pearltrees Éducation, plateforme utilisée dans les établissements d’Île-de-France. La Région explique financer une cinquantaine de manuels libres, conçus par des enseignants et validés par l’Éducation nationale, tout en indiquant que les élèves disposent d’un ordinateur et que les contenus restent accessibles hors ligne.

Les éditeurs dénoncent une concurrence déloyale

Le tribunal a retenu une lecture économique du dispositif. L’édition de manuels scolaires numériques constitue, pour les juges, une activité exercée sur un marché concurrentiel. La Région n’a pas démontré l’existence d’un intérêt public local suffisant, ni une carence de l’initiative privée susceptible de justifier son intervention directe dans ce secteur. Le jugement conclut donc que les décisions régionales portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, rapporte l'AFP.

La région Île-de-France conteste cette lecture. Avant le jugement, elle affirmait déjà que sa compétence pour produire ces ressources était reconnue et défendait l’existence d’un intérêt public local. Elle présentait les manuels libres comme une réponse à des besoins pédagogiques, budgétaires et d’égalité d’accès. La collectivité explique aussi avoir ajusté ses financements en raison du faible usage des licences numériques achetées aux éditeurs, 75 % d’entre elles n’ayant, d’après elle, jamais été ouvertes par les élèves.

Les éditeurs scolaires soutenaient au contraire que la Région intervenait sur leur marché sans respecter les règles de concurrence. Leur association, Les Éditeurs d’Éducation, dénonçait déjà une rentrée « sans manuels scolaires » et contestait le remplacement progressif des manuels d’éditeurs par des ressources régionales. Après l’audience du 6 mai, les éditeurs relevaient que le rapporteur public concluait à l’annulation du dispositif pour atteinte au libre jeu de la concurrence.

Les Éditeurs d’Éducation, association anciennement appelée Savoir Livre, regroupe notamment Belin Éducation, Bordas, Hachette Éducation, Hatier, Magnard, Nathan, Le Robert, Retz, Vuibert, Lelivrescolaire.fr, Foucher ou encore les Éditions Didier.

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Une rentrée scolaire sous tension

L’affaire avait pris une dimension nationale dès la rentrée 2025. Une tribune publiée dans Le Monde par des écrivains, enseignants et éditeurs alertait sur la disparition du manuel comme repère commun. Les signataires critiquaient une plateforme jugée fragmentaire, remplaçant l’ouvrage structuré par une succession de ressources numériques, et défendaient le manuel comme « colonne vertébrale » de l’apprentissage.

Sur le terrain, plusieurs équipes éducatives avaient aussi signalé des difficultés auprès du Monde. Des enseignants et chefs d’établissement évoquaient des problèmes de réassort de manuels papier, des crédits insuffisants ou une impossibilité pratique de maintenir certains choix pédagogiques. Le ministère de l’Éducation nationale appelait, de son côté, à la prudence sur l’usage exclusif de manuels numériques, en raison du temps d’écran, des équipements informatiques et des effets possibles sur la concentration.

Les Éditeurs d’Éducation déplacent aussi le débat sur le terrain pédagogique. Ils estiment que le problème ne tient pas au numérique en lui-même, mais à une possible désorganisation des apprentissages. Leur formule résume leur position : « Un élève n’apprend pas dans un flux, mais dans un parcours. »

La Région assure pourtant ne pas avoir supprimé les manuels papier. Elle indique que les lycées ayant choisi le papier en 2019 les conservent, soit environ 250.000 élèves, et que les établissements ont toujours accès à des ressources numériques gratuites. Son livret de rentrée 2025 présentait une offre de manuels et ressources numériques accessibles via une interface unique, avec des contenus structurés pouvant être utilisés tels quels ou modifiés par les enseignants.

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La décision du tribunal ne doit pas produire ses effets immédiatement. Son application est différée au 30 septembre afin d’éviter une désorganisation des établissements et de préserver la continuité pédagogique, notamment au regard du calendrier scolaire. La Région a annoncé son intention de faire appel et de demander un sursis à l’exécution du jugement.

Crédits photo : © Les éditeurs d’Éducation

Par Hocine Bouhadjera

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