Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Plus de quatre-vingt-dix auteurs et illustrateurs sont attendus, avec une grande diversité de genres, du roman à la bande dessinée, de l’essai à la littérature jeunesse. Les thématiques de cette édition (mémoire, héritage, exil ou engagement) font écho aux enjeux contemporains de notre époque tout en dialoguant avec l’identité du territoire du Grand Narbonne.

Parrain de cette édition, Julien Sandrel incarne une littérature engagée et sensible. Il donnera le coup d’envoi du salon avec une lecture musicale de son nouveau roman Mes frères, nos fantômes et moi (Charleston), le vendredi 29 mai à 18h30, avant de participer à plusieurs temps forts, dont une rencontre autour de ses œuvres et une dictée caritative au profit de la Maison des Femmes de Narbonne.

La programmation fait également la part belle à des personnalités aux univers variés. Le samedi 30 mai, Olivia Ruiz reviendra sur son parcours entre musique et écriture lors d’un grand entretien à 15h30, tandis qu’Alexis Laipsker évoquera les mécaniques du thriller d’aujourd’hui. Philippe Spanghero abordera la question de l’héritage à travers son parcours. Kaouther Adimi investira le Palais-Musée des Archevêques pour une expérience entre littérature et art à 16h45. Léonor de Récondo proposera une lecture musicale de Marcher dans tes pas (L’Iconoclaste) à 20h.

Côté gastronomie, Luana Belmondo partagera un moment gourmand avec son fils Alessandro, autour de leur ouvrage culinaire, le dimanche 31 mai à 11h dans les Halles de Narbonne. L’historien Arnaud Fossier apportera un éclairage sur l’histoire cathare à 15h30.

Les voix engagées ne sont pas en reste, avec la présence de Maïa Mazaurette et Sarah Barukh, qui interrogeront les mutations sociales et les dynamiques d’égalité.

Fidèle à sa vocation fédératrice, le salon multiplie également les formats : ateliers de jaspage et d’écriture, rencontres sur péniche, projections, ou encore des propositions participatives.

Entre ancrage territorial et réflexion autour des enjeux de société, le Salon du livre du Grand Narbonne confirme son ambition : faire du livre un espace de rencontres, de réflexion et de partage, accessible à tous les publics.

Retrouvez-nous les samedi 30 et dimanche 31 sur le cours Mirabeau à Narbonne, entrée libre. Toutes les informations en ligne.

Par Auteur invité

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