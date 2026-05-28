Gabriel Garcia Lorca, une philosophe et une anthropologue primés à Cannes 2026

Avec La bola negra, Javier Ambrossi et Javier Calvo signent une adaptation libre à partir d’un matériau littéraire fragmentaire et symbolique. Le film s’inspire d’un projet de roman inachevé de Federico García Lorca, dont l’auteur n’avait rédigé que quelques pages avant son assassinat, tout en intégrant des éléments de la pièce La piedra oscura, du dramaturge contemporain Alberto Conejero.

Le film, récompensé par le Prix de la mise en scène ex æquo, se déploie sur trois temporalités, en 1932, 1937 et 2017. Il explore les trajectoires entremêlées de trois hommes homosexuels, dans une Espagne traversée par l’histoire et les blessures intimes. Au casting figurent notamment Guitarricadelafuente et Penélope Cruz.

Javier Calvo et Javier Ambrossi, surnommés « Los Javis », poursuivent ainsi un parcours très remarqué dans le paysage audiovisuel espagnol. Révélés comme créateurs avec La llamada, puis les séries Paquita Salas, Veneno et La Mesías, ils développent un univers mêlant kitsch, sacré et culture queer, dans une veine souvent rapprochée de celle de Pedro Almodóvar.

Autre film primé issu d’un livre : Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi. Le long métrage s’inspire d’un ouvrage documentaire publié en 2019 sous le titre Kyū ni guai ga waruku naru, construit à partir de vingt lettres échangées entre la philosophe Maoko Miyano, atteinte d’un cancer du sein métastatique, et l’anthropologue Maho Isono.

Hamaguchi transpose cet échange écrit en une rencontre entre deux femmes affrontant ensemble la maladie, le monde et le temps. Virginie Efira et Tao Okamoto, qui les interprètent, ont reçu le Prix d’interprétation féminine.

Ryūsuke Hamaguchi est l’un des grands cinéastes japonais contemporains. Formé à l’université de Tokyo puis à l’université des arts de Tokyo, où Kiyoshi Kurosawa fut l’un de ses professeurs, il se fait remarquer avec Passion en 2008. Il coréalise ensuite plusieurs documentaires sur les survivants du séisme et du tsunami de 2011 au Tōhoku. Son long métrage Senses (Happy Hour) le révèle internationalement en 2015.

En 2018, Asako I & II est présenté en compétition au Festival de Cannes. Il confirme son importance avec Contes du hasard et autres fantaisies, Grand prix du jury à Berlin en 2021. La même année, Drive My Car, adaptation de la nouvelle du même nom de l'écrivain Haruki Murakami, reçoit le Prix du scénario à Cannes, puis l’Oscar du meilleur film international.

Avant Soudain, Ryūsuke Hamaguchi avait réalisé Le mal n’existe pas, sorti en 2023 et récompensé par le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise.

Le jury du 79e Festival de Cannes, présidé par le réalisateur, scénariste et producteur sud-coréen Park Chan-wook, réunissait Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty et Stellan Skarsgård.

Le palmarès complet :

La Palme d’or revient à Fjord, réalisé par Cristian Mungiu.

Le Grand Prix est attribué à Minotaure, réalisé par Andreï Zviaguintsev.

Le Prix de la mise en scène est décerné ex æquo à Javier Calvo et Javier Ambrossi pour La bola negra, ainsi qu’à Pawel Pawlikowski pour Fatherland.

Le Prix du scénario revient à Emmanuel Marre pour Notre salut.

Le Prix du jury distingue Das geträumte Abenteuer, réalisé par Valeska Grisebach.

Le Prix d’interprétation féminine est attribué à Virginie Efira et Tao Okamoto dans Soudain, réalisé par Ryūsuke Hamaguchi.

Le Prix d’interprétation masculine revient à Emmanuel Macchia et Valentin Campagne dans Coward, réalisé par Lukas Dhont.

Du côté des courts métrages, la Palme d’or est attribuée à Para los contrincantes, réalisé par Federico Luis.

Dans la section Un Certain Regard, le Prix Un Certain Regard revient à Everytime, réalisé par Sandra Wollner. Le Prix du jury est décerné aux Éléphants dans la brume, premier film d’Abinash Bikram Shah. Le Prix spécial du jury récompense Le corset, réalisé par Louis Clichy.

Le prix du Meilleur acteur Un Certain Regard est attribué à Bradley Fiomona Dembeasset dans Congo Boy, réalisé par Rafiki Fariala. Le prix des Meilleures actrices revient à Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro et Mariangel Villegas dans Siempre soy tu animal materno, réalisé par Valentina Maurel.

La Caméra d’or est attribuée à Ben’imana, réalisé par Marie-Clémentine Dusabejambo, présenté dans la section Un Certain Regard.

Pour La Cinef, le Premier Prix revient à Laser-Gato (Laser-Cat), réalisé par Lucas Acher, de NYU aux États-Unis. Le Deuxième Prix est attribué à Silent Voices, réalisé par Nadine Misong Jin, de Columbia University aux États-Unis. Le Troisième Prix est décerné ex æquo à Aldrig nok (Jamais assez), réalisé par Julius Lagoutte Larsen, de La Fémis, et à Growing Stones, Flying Papers, réalisé par Roozbeh Gezerseh et Soraya Shamsi, de la Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

La Commission supérieure technique a également distingué deux professionnels. Le Prix CST de l’artiste-technicien est décerné à Nicolas Rumpl, chef monteur de Notre salut, réalisé par Emmanuel Marre. Le jury salue des « partis pris subtils du montage » révélant « l’esthétique visuelle, l’ambition de la mise en scène et le jeu des comédiens ».

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Le Prix CST de la jeune technicienne revient à Esther Mysius, cheffe décoratrice du film Histoires de la nuit, réalisé par Léa Mysius, qui a transposé le roman de Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, paru en 2020 aux Éditions de Minuit. Son travail sur les décors est salué pour sa capacité à devenir « une réelle partie prenante à la narration ».

Crédits photo : Virginie Efira dans Soudain de Ryūsuke Hamaguchi. Cinefrance Studios.

Par Hocine Bouhadjera

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