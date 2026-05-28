Federico Garcia Lorca, une philosophe et une anthropologue primés à Cannes 2026

La sélection officielle du Festival de Cannes 2026 a confirmé, une nouvelle fois, la place des textes dans le cinéma contemporain. Parmi les films distingués cette année, deux en proviennent : La bola negra, de Javier Calvo et Javier Ambrossi, et Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi.
Le 28/05/2026 à 12:41 par Hocine Bouhadjera
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28/05/2026 à 12:41
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Avec La bola negra, Javier Ambrossi et Javier Calvo signent une adaptation libre à partir d’un matériau littéraire fragmentaire et symbolique. Le film s’inspire d’un projet de roman inachevé de Federico García Lorca, dont l’auteur n’avait rédigé que quelques pages avant son assassinat, tout en intégrant des éléments de la pièce La piedra oscura, du dramaturge contemporain Alberto Conejero.
Le film, récompensé par le Prix de la mise en scène ex æquo, se déploie sur trois temporalités, en 1932, 1937 et 2017. Il explore les trajectoires entremêlées de trois hommes homosexuels, dans une Espagne traversée par l’histoire et les blessures intimes. Au casting figurent notamment Guitarricadelafuente et Penélope Cruz.
Javier Calvo et Javier Ambrossi, surnommés « Los Javis », poursuivent ainsi un parcours très remarqué dans le paysage audiovisuel espagnol. Révélés comme créateurs avec La llamada, puis les séries Paquita Salas, Veneno et La Mesías, ils développent un univers mêlant kitsch, sacré et culture queer, dans une veine souvent rapprochée de celle de Pedro Almodóvar.
Autre film primé issu d’un livre : Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi. Le long métrage s’inspire d’un ouvrage documentaire publié en 2019 sous le titre Kyū ni guai ga waruku naru, construit à partir de vingt lettres échangées entre la philosophe Maoko Miyano, atteinte d’un cancer du sein métastatique, et l’anthropologue Maho Isono.
Hamaguchi transpose cet échange écrit en une rencontre entre deux femmes affrontant ensemble la maladie, le monde et le temps. Virginie Efira et Tao Okamoto, qui les interprètent, ont reçu le Prix d’interprétation féminine.
Ryūsuke Hamaguchi est l’un des grands cinéastes japonais contemporains. Formé à l’université de Tokyo puis à l’université des arts de Tokyo, où Kiyoshi Kurosawa fut l’un de ses professeurs, il se fait remarquer avec Passion en 2008. Il coréalise ensuite plusieurs documentaires sur les survivants du séisme et du tsunami de 2011 au Tōhoku. Son long métrage Senses (Happy Hour) le révèle internationalement en 2015.
En 2018, Asako I & II est présenté en compétition au Festival de Cannes. Il confirme son importance avec Contes du hasard et autres fantaisies, Grand prix du jury à Berlin en 2021. La même année, Drive My Car, adaptation de la nouvelle du même nom de l'écrivain Haruki Murakami, reçoit le Prix du scénario à Cannes, puis l’Oscar du meilleur film international.
Avant Soudain, Ryūsuke Hamaguchi avait réalisé Le mal n’existe pas, sorti en 2023 et récompensé par le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise.
Le jury du 79e Festival de Cannes, présidé par le réalisateur, scénariste et producteur sud-coréen Park Chan-wook, réunissait Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty et Stellan Skarsgård.
La Palme d’or revient à Fjord, réalisé par Cristian Mungiu.
Le Grand Prix est attribué à Minotaure, réalisé par Andreï Zviaguintsev.
Le Prix de la mise en scène est décerné ex æquo à Javier Calvo et Javier Ambrossi pour La bola negra, ainsi qu’à Pawel Pawlikowski pour Fatherland.
Le Prix du scénario revient à Emmanuel Marre pour Notre salut.
Le Prix du jury distingue Das geträumte Abenteuer, réalisé par Valeska Grisebach.
Le Prix d’interprétation féminine est attribué à Virginie Efira et Tao Okamoto dans Soudain, réalisé par Ryūsuke Hamaguchi.
Le Prix d’interprétation masculine revient à Emmanuel Macchia et Valentin Campagne dans Coward, réalisé par Lukas Dhont.
Du côté des courts métrages, la Palme d’or est attribuée à Para los contrincantes, réalisé par Federico Luis.
Dans la section Un Certain Regard, le Prix Un Certain Regard revient à Everytime, réalisé par Sandra Wollner. Le Prix du jury est décerné aux Éléphants dans la brume, premier film d’Abinash Bikram Shah. Le Prix spécial du jury récompense Le corset, réalisé par Louis Clichy.
Le prix du Meilleur acteur Un Certain Regard est attribué à Bradley Fiomona Dembeasset dans Congo Boy, réalisé par Rafiki Fariala. Le prix des Meilleures actrices revient à Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro et Mariangel Villegas dans Siempre soy tu animal materno, réalisé par Valentina Maurel.
La Caméra d’or est attribuée à Ben’imana, réalisé par Marie-Clémentine Dusabejambo, présenté dans la section Un Certain Regard.
Pour La Cinef, le Premier Prix revient à Laser-Gato (Laser-Cat), réalisé par Lucas Acher, de NYU aux États-Unis. Le Deuxième Prix est attribué à Silent Voices, réalisé par Nadine Misong Jin, de Columbia University aux États-Unis. Le Troisième Prix est décerné ex æquo à Aldrig nok (Jamais assez), réalisé par Julius Lagoutte Larsen, de La Fémis, et à Growing Stones, Flying Papers, réalisé par Roozbeh Gezerseh et Soraya Shamsi, de la Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.
La Commission supérieure technique a également distingué deux professionnels. Le Prix CST de l’artiste-technicien est décerné à Nicolas Rumpl, chef monteur de Notre salut, réalisé par Emmanuel Marre. Le jury salue des « partis pris subtils du montage » révélant « l’esthétique visuelle, l’ambition de la mise en scène et le jeu des comédiens ».
À LIRE - Cannes 2026 : Mauvignier, Lorca… ces films qui viennent des livres
Le Prix CST de la jeune technicienne revient à Esther Mysius, cheffe décoratrice du film Histoires de la nuit, réalisé par Léa Mysius, qui a transposé le roman de Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, paru en 2020 aux Éditions de Minuit. Son travail sur les décors est salué pour sa capacité à devenir « une réelle partie prenante à la narration ».
Crédits photo : Virginie Efira dans Soudain de Ryūsuke Hamaguchi. Cinefrance Studios.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.
20/05/2026, 16:35
Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.
20/05/2026, 14:36
Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».
20/05/2026, 13:19
Le Festival du premier roman de Chambéry consacrera, au cours de sa 39eme édition, une journée de rencontres aux liens entre littérature et environnement, le jeudi 28 mai. Ouvert au public, ce cycle interrogera la manière dont le récit peut renouveler notre perception du vivant, là où le discours scientifique peine parfois à provoquer l’action.
20/05/2026, 10:38
À Palaiseau, la troisième édition de DIMENSION place la science-fiction au cœur d’un dialogue très concret : comment transmettre les savoirs, raconter les découvertes, former les regards critiques et imaginer les lendemains sans perdre le contact avec le réel. Le samedi 23 mai 2026, le salon du livre réunira auteurs, autrices, scientifiques, illustrateurs, éditeurs et publics autour d’une même ligne de force : la science rencontre la fiction.
20/05/2026, 09:34
Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
19/05/2026, 17:33
Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/05/2026, 16:53
La société 9e Art+, organisatrice du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pendant vingt ans, a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai par le tribunal de commerce d’Angoulême. L’information, révélée le 18 mai par la Charente Libre et confirmée à France 3 par Franck Bondoux, intervient après l’annulation de l’édition 2026 et la désignation de Morgane pour piloter le festival à partir de 2027. La liquidation ne met pas fin aux procédures engagées par 9e Art+ et l’association FIBD contre l’ADBDA.
19/05/2026, 16:50
Du 20 au 24 janvier 2027, les Nuits de la lecture consacreront leur 11e édition au thème de « L’enfance ». Organisée par le Centre national du livre (CNL), la manifestation proposera partout en France des événements autour des représentations de l’enfance dans la littérature. Romans, poésie, bande dessinée ou littérature jeunesse seront mobilisés pour explorer cette thématique à travers des rendez-vous en présentiel et en ligne.
19/05/2026, 15:21
La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.
19/05/2026, 11:50
Samedi 6 juin, à 11 h 30, l’Espace Dialogue du salon du livre, avenue Carnot, accueille Fariba Hachtroudi pour la rencontre « La liberté ou la mort… ou pas » dans le cadre du festival Les Passeurs de Livres d'Alès Le programme l’associe à l’historienne Monique Cottret, autrice du Siècle des Lumières, dans un dialogue animé par Régis Cayrol et Ilena Idri. Le titre dit déjà l’enjeu : sortir la liberté du réflexe héroïque, l’interroger dans ses choix extrêmes, ses fatigues, ses renoncements et ses fidélités.
19/05/2026, 10:35
À Palaiseau, Dimension réunit science, fiction et littérature autour de cinq tables rondes, de l’IA aux fake news, du corps aux imaginaires. Parrainé par Étienne Klein, le salon place chercheuses, auteurs et médiateurs au cœur d’un débat sur nos futurs possibles.
19/05/2026, 08:00
La 41e Comédie du Livre — 10 jours en mai continue à Montpellier, avant l’ouverture du salon du livre sur la promenade royale du Peyrou, du 22 au 24 mai. Le festival, lancé le 15 mai, réunit cette année encore auteurs, éditeurs, traducteurs, journalistes, libraires et lecteurs autour d’un programme foisonnant : grandes rencontres, débats, lectures, littérature jeunesse, bande dessinée, cinéma documentaire et rendez-vous consacrés à l’imaginaire.
18/05/2026, 17:45
À Nantes (Loire-Atlantique), le quartier de la Prairie au Duc traverse une longue phase d'aménagement urbain entamée en 2010, qui culmine actuellement avec les travaux sur le pont Anne de Bretagne. Installée depuis quelques années dans l'allée Susan Brownell-Anthony, la maison d'édition Rouquemoute voit grand pour son 10e anniversaire, et organise avec des partenaires et les commerçants du coin un festival du livre sur un week-end, en septembre prochain. L'ambition est de rendre cet événement, nommé La Prairie aux livres, récurrent.
18/05/2026, 16:44
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne réunira plus de 90 auteurs les 30 et 31 mai 2026, cours Mirabeau à Narbonne, autour d’une programmation mêlant rencontres, dédicaces, lectures, ateliers, projections et grands entretiens...
15/05/2026, 15:54
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