Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Nous souhaitons plus que jamais faire d’Époque le moment de l’année qui permet de se retrouver autour du livre sous toutes ses formes, en proposant nouveaux récits et espaces de réflexion, en mettant le livre et la lecture au cœur de la cité tout en permettant aux différents publics des moments d’évasion. Cette édition du festival sera la suite de ce voyage au long cours initié il y a plusieurs années et conservera son si beau port d’attache en s’implantant à nouveau au cœur de l'hôtel de ville, haut lieu du patrimoine caennais.

Il accueillera l'ensemble de la librairie éphémère (adulte, jeunesse et bande dessinée) ainsi que des espaces d'animations pour l'ensemble des publics. Les rencontres et débats auront lieu au Conservatoire et au Centre chorégraphique de Normandie Caen. Les écuries Lorge, nouveau lieu culturel caennais mis en lumière lors de l’édition 2025, accueillera la soirée inaugurale et festive du vendredi 29 mai, et plusieurs rendez-vous du salon du livre les samedi 30 et dimanche 31 mai.

C’est donc un jeu entre l’ici et l’ailleurs, la ville et au-delà, mais aussi entre le passé et le présent, la place de la mémoire étant toujours cruciale dans notre programmation. Nous faisons le choix d’inviter des historiens, des essayistes qui à travers leurs recherches permettent de prendre de la hauteur sur ce qui anime notre société tout en ayant une parfaite conscience du poids de l’histoire. Mais aussi des romanciers, des scénaristes de bande dessinée qui travaillent sur une mise en récit du monde et ouvre un champ des possibles par le biais de la fiction. Instaurer du débat et des dialogues, créer des espaces d’échanges, voilà nos objectifs.

Et cela à tous les moments du festival mais aussi en amont dans le cadre de projets scolaires, comme c’est le cas avec la Fabrique des débats qui verra cette année la rencontre entre Lucie Barette et Alfred de Montesquiou animée par des lycéens qui pendant plusieurs semaines ont travaillé autour de leurs textes, ont visionné des films, sont allés aux archives départementales, ont rempli des carnets de lectures pour s’approprier les livres, conduire cet échange et offrir au public une approche singulière du Crépuscule des hommes et de Marguerite Durand.

Nous avons la chance d’avoir une ville riche en librairies indépendantes, et une région riche en auteurs et en maisons d’éditions, nous sommes heureux de mettre en lumière tous ces acteurs locaux de la chaîne du livre. Un festival qui fait la part belle à la réflexion, au débat, à la pluralité des points de vue, se doit d’être vigilant en matière de bibliodiversité et de laisser une réelle place aux voix émergentes et à l’édition indépendante.

A quelques jours du début de l’événement, que vive cette 12e édition du festival et que longtemps encore, les livres éclairent notre temps !

Crédits photo : Maxime BOUVIER (Ville de Caen)

Par Auteur invité

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