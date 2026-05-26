Époque 2026 : quand les livres trouvent leur voix

À Caen, Époque place cette année le départ au cœur de son programme. Du 29 au 31 mai 2026, le Festival et salon du livre investit l’Hôtel de ville, l’Abbaye-aux-Hommes et plusieurs lieux culturels, avec un fil rouge explicite : « Partir ». Derrière ce mot, des trajectoires, des exils, des retours, des rêveries aussi. La programmation donne surtout au livre une présence physique : sur scène, au micro, en musique, dansée parfois, la page quitte la table de lecture et se frotte aux voix, aux instruments, aux corps.

Le mouvement débute même avant le week-end, à l’Imec, avec une soirée autour de Susie Morgenstern, Gershwin & Co. La rencontre avec Clémentine Beauvais dialogue avec la lecture musicale Mister Gershwin, les gratte-ciels de la musique, portée par Noam Silvy. Dès l’ouverture, la question de la langue circule entre création littéraire et musicale : la table ronde Ici & Ailleurs réunit Clémentine Beauvais, Graciane Finzi et Akira Mizubayashi autour des doubles cultures, des traductions et des imaginaires nourris par l’ici comme par l’ailleurs.

Le cœur du salon prolonge cette veine avec plusieurs rendez-vous où le texte change de relief. Samedi, Promesses orphelines associe Gilles Marchand au musicien Emmanuel Gross pour une traversée des Trente Glorieuses aux côtés de Gino, idéaliste et rêveur. Dimanche, Glaciers réunit Bruno Doucey, la Cie L’écrit du son et Maison Sz ; un peu plus tard, Looking for Janis met en présence Lucie Baratte et Laurent Frattale aux Écuries Lorge. La musique n’y tient pas le rôle d’un simple décor : elle devient partenaire de récit, contrepoint, respiration.

Le versant jeunesse garde le même goût de scène ouverte. Ajaj des lunes annonce un voyage musical au cœur des livres, Lecture à l’air libre installe histoires et notes dans le Jardin de la Nature, tandis qu’Alma rassemble Timothée de Fombelle et le pianiste François Chesnel au Conservatoire. Nepka et Philo au fil de l’eau complètent ce parcours où les récits s’écoutent autant qu’ils se lisent. Chez Époque, la littérature circule debout, chantée, racontée, incarnée. On vient pour des livres, on repart avec des voix en tête.

Crédits photo : Maxime BOUVIER Ville de Caen

Par Inès Lefoulon

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