Fabrice Pliskin remporte le Prix Roger-Nimier 2026

Le Fou de Bourdieu, publié au Cherche Midi, met en scène Antonin Suburre, bijoutier à Brioude, condamné pour homicide après avoir abattu l’un des voleurs lors d’un braquage. En prison, il découvre l’œuvre de Pierre Bourdieu et la lecture du monde en termes de dominants et de dominés. À sa sortie, fasciné par cette pensée comme Don Quichotte par les romans de chevalerie, il décide d’en appliquer les principes dans la réalité.

Sa rencontre avec un jeune homme prénommé Chamseddine, comme le voleur qu’il a tué, devient le point de départ d’une quête de réparation. Suburre croit reconnaître en lui le « dominé » qu’il doit aider, au risque de transformer son désir de rédemption en nouvelle illusion. Le roman explore ainsi les tensions idéologiques de la France contemporaine, les effets des réseaux sociaux, les contradictions morales et les aveuglements de ses personnages.

Fabrice Pliskin, né en 1963 à Boulogne-Billancourt, est journaliste et écrivain. Passé par le service culturel du Nouvel Observateur, il est l’auteur de plusieurs romans, parmi lesquels Monsieur météo, Toboggan, L’Agent dormant, Le Juif et la Métisse, Impasse des bébés gris ou encore Une Histoire trop française.

Archives, lecture et proclamation

Le Prix Roger-Nimier a été fondé par André Parinaud et Denis Huisman. Il porte le nom de Roger Nimier, mort prématurément et chef de file du mouvement littéraire des Hussards. Sa ligne tient en trois mots repris par le prix : « style, liberté, panache ».

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Jean-Marie Rouart, de l’Académie française. Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, est mécène du Prix Roger-Nimier. Les membres du jury étaient réunis au Fouquet’s pour cette 62e édition.

Présidé par Louis-Henri de La Rochefoucauld, il réunit Erwan Barillot, Eugénie Bastié, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Céline Laurens, Thibault de Montaigu, Jessica Nelson, Charlie Roquin et Abnousse Shalmani.

Fabrice Pliskin figurait dans la dernière sélection aux côtés de trois autres auteurs. Gautier Battistella était retenu pour Bocuse, publié chez Grasset, Christopher Laquieze pour La Rosa Perdida, paru chez JC Lattès, et Basile Panurgias pour Le Roman de Vassilis, publié chez Séguier.

La soirée s’est ouverte par un mot de bienvenue de Louis-Henri de La Rochefoucauld. Julien Donadille, directeur de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, a présenté les archives de Roger Nimier. La comédienne Marie Pernet a ensuite lu le texte « Les écrivains sont-ils bêtes ? ».

Les Éditions des Saints Pères, partenaires du prix, ont présenté l’ouvrage remis au lauréat. L’annonce du Prix Roger-Nimier a été faite par Louis-Henri de La Rochefoucauld. Après la proclamation, Marie Pernet a lu un extrait du roman récompensé.

Cette édition associait notamment le Fouquet’s, Vivendi, Cocktail et Culture, les Éditions des Saints Pères et Champagne Gustave Eiffel.

L'année dernière, le lauréat était Jean de Saint-Chéron pour Malestroit (Grasset).

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Crédits photo : Fabrice Pliskin (Onissah Onissah - CC BY-SA 3.0)

Par Dépêche

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