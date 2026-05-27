À Aire-sur-l'Adour, la librairie La Rêverie en redressement judiciaire

Ouverte le 15 mai dernier par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, la procédure de redressement judiciaire apporte une respiration à la librairie La Rêverie. Depuis quelques semaines, dans l'impossibilité de régler ses factures, l'enseigne ne recevait plus aucune commande, et ne pouvait pas non plus honorer les demandes de la clientèle.

« Les titres très attendus du printemps, dont les livres de Fred Vargas et Franck Thilliez, je ne les avais pas en stock », rappelle Julie Stefaniak. « Le fait de placer la librairie en redressement judiciaire [ce qui suspend les créances, NdR] permet de commander à nouveau des ouvrages, que je paie désormais au comptant », nous précise-t-elle.

« La librairie était rentrée dans une spirale infernale : je ne recevais pas les nouveautés, les clients ne pouvaient pas commander, donc je ne pouvais pas vendre. Cette situation a généré chez moi du stress et de l'anxiété. Aujourd'hui, il m'est difficile de lire une ligne ou de venir à la librairie. »

La procédure de redressement judiciaire qui s'ouvre pour La Rêverie permettra à Julie Stefaniak d'évaluer « si la librairie retrouve de la rentabilité et des clients » et s'il est pertinent « de la maintenir ou non ».

Une succession de difficultés

Julie Stefaniak fait partie de ces « néo-libraires » qui ont concrétisé leur rêve d'ouvrir un commerce de livres à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Elle quitte ainsi l'Éducation nationale en juillet 2020 et découvre Aire-sur-l'Adour la même année. En 2021, elle précise son projet, trouve un local rue Gambetta et « 6 mois plus tard, la librairie était inaugurée ».

Les premières années d'activité sont satisfaisantes, si bien que la libraire recrute un salarié. Mais, en fin d'année 2024, celui-ci démissionne. « En janvier 2025, je me suis faite débordée par la rentrée littéraire d'hiver et, surtout, par une augmentation de loyer, au renouvellement du bail, astronomique », détaille Julie Stefaniak.

Quelques semaines plus tard, « je n'arrivais pas à payer la facture d'un distributeur, Hachette, qui n'a pas accepté des négociations. J'ai alors fait appel à la clientèle, aux habitants, en lançant une cagnotte. » Quelque 3000 € sont collectés, via Ulule.

Afin de réduire la charge du loyer, La Rêverie déménage et investit un local plus petit, mais aussi moins coûteux, en restant rue Gambetta. En août 2025, le commerce dispose d'une nouvelle offre, puisqu'il a troqué la papeterie pour les jeux de société. « J'adore jouer et je fais moi-même partie d'une association, ce qui rendait la gestion de cette offre plus agréable pour moi. L'accueil a été très bon, d'autant que les jeux que je propose ne se trouvent pas en grande surface. » À l'intérieur, un peu de place est aménagée pour des tables et des fauteuils, pour jouer, s'arrêter le temps d'un café ou d'un thé.

En septembre, une autre menace se profile toutefois, avec l'annonce par la municipalité d'une requalification du centre-ville, qui comprenait « la fermeture des parkings de proximité, la modification du sens de circulation des voitures et la piétonnisation de la rue Gambetta, en quelques mois seulement », pointe la libraire.

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Pour Julie Stefaniak, « c'est à partir de ce moment-là que l'activité s'est cassé la figure, avec une baisse de fréquentation de 60 % ». À ses yeux, le projet de transformation a été mené trop rapidement par l'équipe municipale sortante, « pour qu'il s'inscrive dans un bilan de mandat ». Constatant que « le centre-ville était en train de mourir », elle a intégré la liste d'opposition, qui a remporté les dernières élections municipales.

Aujourd'hui membre du conseil municipal, elle assure que des actions sont possibles pour revitaliser le centre-ville de la commune. « Il faut agir sur la vacance des locaux en augmentant, par exemple, la taxe sur les locaux vides, mais aussi recréer des places de parking de proximité », estime-t-elle. « Sans cela, à la campagne et sans transports en commun, les gens ont le sentiment que le centre-ville est moins accessible. » À deux kilomètres, un espace culturel E. Leclerc attire ceux et celles qui craignent de ne pouvoir stationner facilement leur véhicule.

Des libraires « totalement ignorés »

« Je suis extrêmement déçue, en colère et remontée contre les grands distributeurs », reprend Julie Stefaniak au cours de l'entretien. En effet, parallèlement aux difficultés locales, elle s'est heurtée, indique-t-elle, au manque de solidarité au sein de la filière, déjà pointé à plusieurs reprises par le Syndicat de la Librairie française.

La situation économique de La Rêverie est devenue critique en février dernier, tandis que les perspectives n'étaient pas reluisantes : « Les travaux dans le centre-ville se sont terminés mi-avril, mais je savais que la clientèle ne reviendrait pas forcément après. J'ai dû licencier mon employé », déplore la libraire.

Elle tente alors de négocier et d'étaler les paiements auprès des distributeurs Hachette et Sodis (groupe Madrigall/Gallimard), sans succès. « Ces groupes ne nous facilitent jamais la vie : ils sortent des nouveautés de plus en plus nombreuses, n'accordent jamais de remises plus importantes aux librairies et nous balancent des argumentaires de 400 pages. En tant que libraires, nous sommes totalement ignorés. »

Julie Stefaniak s'inquiète par ailleurs de la concentration du marché sur quelques grands titres, pour lesquels les éditeurs mobilisent des moyens démesurés. « Il devient très difficile de faire un travail de librairie en termes de conseils, car les clients sont déjà sursollicités par les influenceurs et les plans média… Je me retrouve avec, en top des ventes, La Femme de ménage et Astérix, comme dans un supermarché. Il devient de plus en plus difficile de faire sortir les gens de leur zone de confort. »

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Inquiète de la situation des librairies indépendantes, de la montée du commerce en ligne, mais aussi de la mainmise de milliardaires et de quelques grands groupes sur l'édition française, elle tente d'y résister à l'échelle de son commerce, en écartant les titres Grasset pour en valoriser d'autres, notamment l'ouvrage collectif Déborder Bolloré. « Il faut que les consommateurs se rendent compte que par leurs actes d’achat, ils sont en train de construire la société de demain », exhorte-t-elle. « Et pour l'instant, la société qui se dessine n’est pas très belle. »

Photographie : Librairie La Rêverie

Par Antoine Oury

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