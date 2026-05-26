Prix Roman et Essai France Télévisions : les lauréates 2026 sont connues

Habibi Beyrouth raconte le retour d’Amal au Liban après dix-sept années passées en France. Revenue à Beyrouth pour obtenir une carte d’identité, elle se retrouve entraînée dans un parcours administratif plus long et plus difficile que prévu. Ce séjour forcé la conduit de la capitale à son village familial du sud du pays, où elle affronte les pesanteurs sociales, les rumeurs et les blessures qu’elle avait laissées derrière elle.

À travers cette traversée d’un Liban à la fois lumineux et tourmenté, le roman explore l’exil, la mémoire, l’identité et la condition des femmes. Le retour au pays devient pour Amal une confrontation avec la langue, la famille, les apparences et les fractures intimes d’une vie partagée entre deux mondes.

Manal Salamé est une autrice, poète et photographe libano-française. Installée à Paris, elle a travaillé plusieurs années dans la mode avant de se consacrer à l’écriture et à la photographie de rue. Son travail artistique interroge l’exil, l’absence, la quête identitaire et les mouvements sociaux. Habibi Beyrouth est son premier roman.

Lolita Pille signe un essai personnel et littéraire consacré au pouvoir de la littérature face aux violences politiques, sociales et culturelles contemporaines. L’autrice y défend une vision de l’art comme force d’émancipation et de résistance, dans la lignée de Virginia Woolf ou Pier Paolo Pasolini, qu’elle considère comme fondamentalement « antifasciste ».

Dans ce texte à la fois intime, érudit et revendicatif, Lolita Pille imagine la littérature sous les traits d’Antigone, figure de révolte opposée aux tyrannies modernes. Entre réflexion politique, manifeste esthétique et récit autobiographique, elle interroge la place de l’écriture, du désir et de la pensée critique dans une société dominée par les logiques médiatiques et les rapports de pouvoir. L’essai convoque aussi bien les tragiques grecs que Nietzsche, Sylvia Plath ou Marcel Proust.

Autrice de Hell, Éléna et les joueuses et Une adolescente, Lolita Pille vit entre Paris et Brest. Figure littéraire révélée au début des années 2000, elle poursuit ici une réflexion sur la littérature comme expérience existentielle et outil de transformation du réel. En 2024, elle a fondé l’École de l’Art littéraire. Elle prépare actuellement son premier long métrage ainsi qu’un sixième roman.

Les lecteurs ont tranché

Les membres des jurys du Prix Roman et du Prix Essai France Télévisions 2026 se sont réunis autour d’Augustin Trapenard, président des prix littéraires de France Télévisions. Les délibérations ont précédé un vote destiné à départager les ouvrages retenus dans chacune des deux catégories. À l’issue de cette réunion, le jury a distingué Lolita Pille pour l’essai et Manal Salamé pour le roman.

Les deux autrices succèdent à Adèle Yon, lauréate du Prix Essai France Télévisions 2025 avec Mon vrai nom est Élisabeth, publié aux Éditions du Sous-Sol, et à Philippe Manevy, récompensé la même année par le Prix Roman France Télévisions pour La colline qui travaille, paru au Bruit du monde.

Les sélections avaient été établies par un jury de journalistes spécialistes de littérature sur les antennes de France Télévisions. Il réunissait Olivia de Lamberterie, Inès de la Motte Saint-Pierre, Anne-Marie Revol, Karim Rissouli, Thomas Snégaroff et Augustin Trapenard. Les vingt-deux lecteurs ont ensuite départagé les titres en lice.

Pour le Prix Essai France Télévisions 2026, six ouvrages figuraient dans la sélection. Outre Antigone Reine de Lolita Pille, publié au Cherche Midi, étaient retenus Les Assoiffés de Camille Charvet, chez Grasset ; 1966, année mirifique d’Antoine Compagnon, chez Gallimard ; et Mazan – Anthropologie d’un procès pour viols, coordonné par Perrine Lachenal et Céline Lesourd, au Bruit du Monde.

La sélection comprenait aussi Les Lumières sombres - Comprendre la pensée néoréactionnaire d’Arnaud Miranda, publié chez Gallimard – Le Grand Continent, et Donner à manger – Politique d’un geste ordinaire de Joëlle Zask, chez Premier Parallèle.

La sélection du Prix Roman France Télévisions 2026 rassemblait également six titres. Aux côtés de Habibi Beyrouth de Manal Salamé, publié à La Tribu, figuraient Sainte Emmerderesse d’Audrey Alwett, chez Héloïse d’Ormesson ; La colline de Mathilde Beaussault, au Seuil ; Roman policier de Philibert Humm, aux Éditions des Équateurs ; Aqua de Gaspard Kœnig, à L’Observatoire, et Les Habitantes de Pauline Peyrade, aux Éditions de Minuit.

Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, et Augustin Trapenard ont félicité les lauréates et remercié les vingt-deux lecteurs pour leur implication.

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Crédits photo : Manal Salamé et Lolita Pille (Prix Roman et Essai France Télévisions)

Par Dépêche

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