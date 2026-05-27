Un départ à la plage aussi joyeux que mouvementé

Dix petites souris s’en vont à la plage, ça promet d’être folklorique comme le sont souvent les départs à la mer. Bouées, parasols, palmes, masques et tubas, rien n’est oublié mais quel remue-ménage !
Le 27/05/2026 à 08:00 par Ewen Berton
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27/05/2026 à 08:00
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Et encore on empêche Marceline de se charger de bagages comme pour un départ en voyage. Chacune apporte sa contribution. Clémentine prépare un pique-nique pour toute la clique, Ernestine un seau pour ramasser les coquillages et Blandine son téléphone pour filmer de belles images. Les nuages vont-ils compromettre cette partie de plage ?
Haydé et Colin Thibert allient leur fantaisie dans une troisième comptine à l’humour bien trempé où l’on retrouve pour notre plus grand plaisir nos dix héroïnes survoltées.
Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :
Né en 1951 à Neuchâtel, en Suisse, Pierre Colin-Thibert est scénariste, romancier, auteur de pièces radiophoniques et dramaturge. Il vit à Paris.
Née en 1956 à Cologne, d’origine iranienne, Haydé est diplômée de l’École d’art visuel de Lausanne, section graphisme. Elle est la créatrice de la fameuse collection Milton à La Joie de lire. Elle vit à Lausanne.
Parution le 19 juin 2026.
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 19/06/2026
22 pages
La Joie de Lire
12,90 €
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