Un départ à la plage aussi joyeux que mouvementé

Et encore on empêche Marceline de se charger de bagages comme pour un départ en voyage. Chacune apporte sa contribution. Clémentine prépare un pique-nique pour toute la clique, Ernestine un seau pour ramasser les coquillages et Blandine son téléphone pour filmer de belles images. Les nuages vont-ils compromettre cette partie de plage ?

Haydé et Colin Thibert allient leur fantaisie dans une troisième comptine à l’humour bien trempé où l’on retrouve pour notre plus grand plaisir nos dix héroïnes survoltées.

Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1951 à Neuchâtel, en Suisse, Pierre Colin-Thibert est scénariste, romancier, auteur de pièces radiophoniques et dramaturge. Il vit à Paris.

Née en 1956 à Cologne, d’origine iranienne, Haydé est diplômée de l’École d’art visuel de Lausanne, section graphisme. Elle est la créatrice de la fameuse collection Milton à La Joie de lire. Elle vit à Lausanne.

Parution le 19 juin 2026.

Par Ewen Berton

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