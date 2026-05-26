Une demande de redressement judiciaire confirmée pour Furet du Nord/Decitre

Par un communiqué diffusé ce mardi 26 mai, au sortir d'un CSE exceptionnel, le groupe Nosoli a annoncé avoir engagé « une procédure de redressement judiciaire pour pouvoir poursuivre sa transformation ». D'après le propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, cette démarche s'inscrit dans le plan de transformation présenté en septembre 2024 et engagé en 2025.

Elle n'avait pas été envisagée à l’origine, mais s'impose à présent en raison de « la dégradation plus rapide qu'anticipée du marché depuis le début de l'année 2026 », précise le message de la direction de Nosoli. « Le marché des biens culturels traverse une crise profonde, marquée par une forte pression sur les marges et un recul des volumes de près de 15 % depuis 2021, dans un contexte encore fragilisé ces derniers mois par l’évolution du pouvoir d’achat et des modes de consommation », poursuit-il.

Depuis quelques semaines, la présidence exécutive du groupe avait été confiée à Nicolas Bergeron, qui intervenait à la demande de l'actionnaire principal de Nosoli, le groupe Turenne.

Ce dernier avait constaté une dégradation accélérée des performances du groupe. Les résultats du groupe Nosoli sont déficitaires depuis plusieurs années, avec une perte de 681.000 € en 2023, 608.000 € en 2024 et 822.000 € l'année dernière.

En fin d'année 2025, ces difficultés économiques s'étaient déjà manifestées quand Nosoli avait injecté des fonds afin de maintenir l'activité de Decitre. Christophe Desbonnet, alors président directeur général de Nosoli, avait usé d'un droit de réponse pour assurer que l'opération « ne tradui[sait] pas une difficulté nouvelle mais confirm[ait] la volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de son plan stratégique ».

L'audience faisant suite à la demande de Nosoli aura lieu le 1er juin prochain et devrait mener à la nomination d'un administrateur judiciaire.

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Pour assurer l'avenir du groupe, Nosoli entend « rééquilibrer l’activité entre les ventes de livres et le hors livre afin de renforcer la diversification de l’offre et la rentabilité des points de vente ; investir dans le digital afin de fluidifier les parcours d’achat et développer les opérations menées en marque blanche pour le compte de distributeurs ; consolider et développer l’activité auprès des professionnels — collectivités, universités, librairies indépendantes ».

L'activité des librairies du groupe se poursuit, et Nosoli indique que « [l]e plan de redressement détaillé sera présenté dans les prochaines semaines ».

Le député du Nord Alexandre Dufosset, a vivement réagi à cette demande de placement en redressement judiciaire du groupe Nosoli. Elle « provoque une vive inquiétude dans notre région, et tout particulièrement à Cambrai où cette enseigne représente un acteur culturel historique, apprécié des habitants », souligne-t-il.

Installé durant de nombreuses années au Mail Saint-Martin avant son déménagement place Aristide-Briand, le Furet du Nord représente bien plus qu’une simple librairie : il participe pleinement à l’attractivité du centre-ville et à la vitalité du commerce local, rappelle le député.

« La procédure annoncée ce matin confirme les graves difficultés rencontrées par le groupe. Derrière cette situation préoccupante, ce sont des salariés, des familles et un savoir-faire régional qui se retrouvent aujourd’hui fragilisés », ajoute-t-il.

« Dans une période où de nombreux commerces de proximité souffrent déjà d’une baisse de fréquentation, de charges toujours plus lourdes et d’une concurrence numérique particulièrement forte, il est indispensable d’appuyer nos enseignes emblématiques, notamment en temps de crise. »

Et d’apporter tout son soutien à l’ensemble des salariés du groupe. De fait, le redressement judiciaire, s’il intervenait, aura pour charge de maintenir les conditions de l’activité au mieux, tout en préservant les emplois et assurant l’avenir des autres magasins.

Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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