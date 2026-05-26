Une demande de redressement judiciaire confirmée pour Furet du Nord/Decitre

Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
Le 26/05/2026 à 15:17 par Antoine Oury
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26/05/2026 à 15:17
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Par un communiqué diffusé ce mardi 26 mai, au sortir d'un CSE exceptionnel, le groupe Nosoli a annoncé avoir engagé « une procédure de redressement judiciaire pour pouvoir poursuivre sa transformation ». D'après le propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, cette démarche s'inscrit dans le plan de transformation présenté en septembre 2024 et engagé en 2025.
Elle n'avait pas été envisagée à l’origine, mais s'impose à présent en raison de « la dégradation plus rapide qu'anticipée du marché depuis le début de l'année 2026 », précise le message de la direction de Nosoli. « Le marché des biens culturels traverse une crise profonde, marquée par une forte pression sur les marges et un recul des volumes de près de 15 % depuis 2021, dans un contexte encore fragilisé ces derniers mois par l’évolution du pouvoir d’achat et des modes de consommation », poursuit-il.
Depuis quelques semaines, la présidence exécutive du groupe avait été confiée à Nicolas Bergeron, qui intervenait à la demande de l'actionnaire principal de Nosoli, le groupe Turenne.
Ce dernier avait constaté une dégradation accélérée des performances du groupe. Les résultats du groupe Nosoli sont déficitaires depuis plusieurs années, avec une perte de 681.000 € en 2023, 608.000 € en 2024 et 822.000 € l'année dernière.
En fin d'année 2025, ces difficultés économiques s'étaient déjà manifestées quand Nosoli avait injecté des fonds afin de maintenir l'activité de Decitre. Christophe Desbonnet, alors président directeur général de Nosoli, avait usé d'un droit de réponse pour assurer que l'opération « ne tradui[sait] pas une difficulté nouvelle mais confirm[ait] la volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de son plan stratégique ».
L'audience faisant suite à la demande de Nosoli aura lieu le 1er juin prochain et devrait mener à la nomination d'un administrateur judiciaire.
À LIRE - Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Pour assurer l'avenir du groupe, Nosoli entend « rééquilibrer l’activité entre les ventes de livres et le hors livre afin de renforcer la diversification de l’offre et la rentabilité des points de vente ; investir dans le digital afin de fluidifier les parcours d’achat et développer les opérations menées en marque blanche pour le compte de distributeurs ; consolider et développer l’activité auprès des professionnels — collectivités, universités, librairies indépendantes ».
L'activité des librairies du groupe se poursuit, et Nosoli indique que « [l]e plan de redressement détaillé sera présenté dans les prochaines semaines ».
Le député du Nord Alexandre Dufosset, a vivement réagi à cette demande de placement en redressement judiciaire du groupe Nosoli. Elle « provoque une vive inquiétude dans notre région, et tout particulièrement à Cambrai où cette enseigne représente un acteur culturel historique, apprécié des habitants », souligne-t-il.
Installé durant de nombreuses années au Mail Saint-Martin avant son déménagement place Aristide-Briand, le Furet du Nord représente bien plus qu’une simple librairie : il participe pleinement à l’attractivité du centre-ville et à la vitalité du commerce local, rappelle le député.
« La procédure annoncée ce matin confirme les graves difficultés rencontrées par le groupe. Derrière cette situation préoccupante, ce sont des salariés, des familles et un savoir-faire régional qui se retrouvent aujourd’hui fragilisés », ajoute-t-il.
« Dans une période où de nombreux commerces de proximité souffrent déjà d’une baisse de fréquentation, de charges toujours plus lourdes et d’une concurrence numérique particulièrement forte, il est indispensable d’appuyer nos enseignes emblématiques, notamment en temps de crise. »
Et d’apporter tout son soutien à l’ensemble des salariés du groupe. De fait, le redressement judiciaire, s’il intervenait, aura pour charge de maintenir les conditions de l’activité au mieux, tout en préservant les emplois et assurant l’avenir des autres magasins.
Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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19/05/2026, 16:41
Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.
19/05/2026, 11:48
Ska, skaediteur.net annonce aujourd’hui un changement majeur au sein de son équipe éditoriale avec la
nomination de Christophe Tabard en remplacement de Jérémy Bouquin, qui avait créé la collection Il est
N en mars 2021.
18/05/2026, 13:24
Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.
18/05/2026, 13:15
L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.
18/05/2026, 12:41
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.
18/05/2026, 12:08
Lucie Caubet rejoindra les Éditions du Seuil le 29 juin comme attachée de presse chargée de la fiction. Elle intégrera le service de presse de la maison d’édition auprès d’Alain Deroudilhe, après dix ans passés aux Éditions Jean-Claude Lattès, où elle a accompagné des auteurs de fiction française, étrangère et de polar, ainsi que le développement promotionnel de plusieurs labels et ouvrages.
18/05/2026, 11:17
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.
17/05/2026, 10:28
Le marché italien du livre progresse au début 2026, mais l’embellie repose largement sur le bonus bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions d’euros les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes en profitent le plus, tandis que les essais, l’universitaire et la grande distribution poursuivent leur recul. Le second semestre dira si la reprise résiste sans cet appui public.
16/05/2026, 10:15
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