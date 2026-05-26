Prix Vialatte 2026 : trois auteurs retenus dans la deuxième sélection

Les ouvrages retenus sont Le rêve inachevé de Jack Kerouac de Pierre Adrian, publié chez Actes Sud, La jeunesse est un cœur qui bat de Dominique Fabre, publié chez Arléa, et Pourquoi je mens de Pauline Klein, publié chez Gallimard.

Ces trois livres ont été distingués par le jury, pour la singularité de leur voix et la qualité de leur écriture. Ils proposent des regards sensibles et nuancés sur le monde, entre justesse, liberté et profondeur.

Le jury, composé de personnalités culturelles et littéraires, revendique une diversité d’horizons et un attachement à une littérature exigeante et accessible, fidèle à l’esprit d’Alexandre Vialatte.

Le lauréat du prix Vialatte 2026 sera annoncé le 10 juin. La remise officielle aura lieu vendredi 2 octobre 2026 à 18h30, à Clermont-Ferrand, à l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte. Elle sera suivie de la participation du lauréat au Salon du Livre de Royat-Chamalières, les 3 et 4 octobre.

Créé par le journal La Montagne, le prix Vialatte rappelle le lien entre le quotidien et Alexandre Vialatte, qui fut l’un de ses chroniqueurs les plus célèbres pendant plus de vingt ans, de 1950 à 1971.

Au palmarès récent figurent Jérôme Leroy, récompensé en 2025 pour Un effondrement parfait aux Éditions de la Table Ronde, Thierry Laget en 2024 pour L’Assemblée nationale et moi aux éditions Fario, Laurine Roux en 2023 pour Sur l’épaule des géants aux Éditions du Sonneur, Philippe B. Grimbert en 2022 pour La revanche du prépuce au Dilettante, Philibert Humm en 2021 pour Les Tribulations d’un Français en France aux Éditions du Rocher, Michel Bernard en 2020 pour Le Bon sens aux Éditions de la Table Ronde, Pierre Jourde en 2019 pour Le voyage du canapé-lit chez Gallimard, Jean Rolin en 2018 pour Le Traquet kurde chez POL, Eric Vuillard en 2017 pour 14 juillet chez Actes Sud, Eric Laurrent en 2016 pour Un beau début aux éditions de Minuit, Jacques A. Bertrand en 2015 pour Brève histoire des choses chez Julliard, Eric Chevillard en 2014 pour Le désordre azerty aux éditions de Minuit, Emmanuelle Bayamack-Tam en 2013 pour Si tout n’a pas péri avec mon innocence chez POL, Jean-Paul Dubois en 2012 pour Le cas Sneijder aux éditions de l’Olivier, et Olivia Rosenthal en 2011 pour Que font les rennes après Noël ? chez Verticales.

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Crédits photo : Prix Vialatte

Par Hocine Bouhadjera

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