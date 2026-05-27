Une enquête au cœur du Londres industriel

Thelma se sent très impliquée car les soupçons officiels se portent sur les anarchistes auxquels la directrice de son collège et son professeur de chimie semblent liés. Ils sont arrêtés ! Oncle Owen et Thelma sont convaincus de leur innocence d’autant qu’un certain Charles Winterbotom occupe toute leur attention.

Neveu de la riche propriétaire de l’atelier où s’est produit l’explosion, il s’est déjà inspiré de romans pour fabriquer des engins ratés et a disparu subitement ! Or, Thelma a retrouvé sur place un livre à demi calciné dont le titre à peine lisible résonne comme un précieux indice...

Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1951 à Neuchâtel, en Suisse, Colin Thibert est scénariste et romancier. À La Joie de lire, il est l’auteur de la série des Dix petites souris, illustrée par Haydé, et de la série Thelma Templeton mène l’enquête, illustrée par Cristina Sardà.

Née en 1980 à Barcelone, en Espagne, Cristina Sardà est illustratrice et enseignante à l’école primaire. La machine infernale est le 4e titre qu’elle illustre à La Joie de lire.

Parution le 19 juin 2026.

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Par Ewen Berton

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