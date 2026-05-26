Alban Berg, une biographie fantastique, 30e Prix Pelléas - Radio Classique

Dans Alban Berg : Une biographie fantastique, Christian Wasselin revient sur la vie et l’œuvre du compositeur autrichien, connu notamment pour ses opéras Wozzeck et Lulu. La figure d’Alban Berg y apparaît traversée par des obsessions et des « fantômes » : son maître Arnold Schönberg, les figures féminines, ou encore l’idée de l’enfant caché. Sa création est abordée à travers sa fascination pour les structures, les nombres et les symétries.

Cette biographie mêle rigueur documentaire et formes fictionnelles. Christian Wasselin y associe conte, dialogue et reportage, en faisant intervenir des figures réelles et imaginaires. Le récit se construit ainsi comme un texte hybride, porté par une atmosphère presque fantastique.

Écrivain et musicographe, Christian Wasselin a consacré de nombreux ouvrages à la musique. Il a notamment écrit sur Berlioz, auquel il a dédié plusieurs livres dont Le Paris de Berlioz, mais aussi sur Mahler, Schumann et Beethoven. Il s’est également intéressé à des figures littéraires comme Nerval et Beaumarchais. Romancier, il est l’auteur de La Chouette effraie, L’Ornithophoniste et Jetez des fleurs !.

Son travail comprend aussi des pièces radiophoniques et le livret de l’opéra de Gérard Condé Les Orages désirés. Il collabore régulièrement à Opéra Magazine, Scènes Magazine et au site Webtheatre.

Le jury du Prix Pelléas - Radio Classique est présidé par Alain Duault, écrivain et éditorialiste. Il réunit Lola Gruber, Marie-Aude Roux, Elsa Fottorino, Ivan A. Alexandre, Jean-Yves Clément, Bertrand Dermoncourt, Nicolas d’Estienne d’Orves, Sylvain Fort et Karol Beffa.

Cette 30e édition s’est tenue aux Deux Magots, lieu emblématique de la vie culturelle parisienne, fréquenté depuis plus de 140 ans par de grandes figures artistiques et littéraires. Le café a participé à la création du Prix des Deux Magots, fondé en 1933, ainsi qu’à celle du Prix Pelléas. Il accueille également le Prix Apollinaire, grande distinction française consacrée à la poésie.

Créé en 1966 et associé au Prix Pelléas, le Nohant Festival Chopin réunit chaque année, au domaine de George Sand dans le Berry, des artistes de renommée internationale et de jeunes talents. Sa 60e édition se déroulera du 6 juin au 22 juillet 2026 autour du thème « Sand et Chopin à Nohant ».

Radio Classique, pilier du pôle musique du groupe Les Echos-Le Parisien, accompagne également le prix.

Le 29e Prix Pelléas – Radio Classique – Les Deux Magots avait été attribué à Dominique Fernandez pour son ouvrage Un choix impossible – Le mystère Prokofiev, publié chez Grasset.

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Crédit photo : Christian Wasselin, lauréat du Prix Pelléas - Radio Classique 2026, avec Alain Duault, Catherine Mathivat, Jean-Yves Clément et Lola Gruber. Prix Pelléas - Radio Classique.

Par Hocine Bouhadjera

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