Les candidatures sont ouvertes pour la 21e édition du Sheikh Zayed Book Award

Considéré comme l’un des prix littéraires les plus prestigieux du monde arabe, le Sheikh Zayed Book Award distingue des écrivains, traducteurs, chercheurs, universitaires, éditeurs et institutions œuvrant au rayonnement de la littérature et de la culture arabes. Depuis sa création en 2006, il a reçu plus de 33.000 candidatures et récompensé 144 lauréats.

Dix catégories sont ouvertes cette année. Cinq d’entre elles accueillent des candidatures internationales : traduction, culture arabe dans d’autres langues, manuscrits, encyclopédies et lexiques, édition et technologie, ainsi que personnalité culturelle de l’année. Ces catégories entendent soutenir le travail des arabisants, chercheurs, universitaires et institutions qui contribuent à la diffusion de la culture arabe dans le monde.

Chaque lauréat reçoit 750.000 AED, soit environ 176.000 €. La personnalité culturelle de l’année reçoit 1.000.000 AED, soit environ 235.000 €. Pour l’édition 2026, cette distinction est revenue à l’artiste égyptienne Nagat El Saghira, reconnue comme l’une des grandes voix du monde arabe.

La catégorie Culture arabe dans d’autres langues concerne les ouvrages publiés au cours des cinq dernières années en anglais, allemand, français, italien ou espagnol. En 2026, elle a récompensé l’auteur allemand Stefan Weidner pour Der arabische Diwan: Die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit, vaste recueil de poésie arabe ancienne dans le monde germanophone.

La catégorie Traduction est ouverte aux livres traduits de ou vers l’arabe au cours des deux dernières années. En 2026, la traductrice irako-américaine Nawal Nasrallah a été distinguée pour Smorgasbords of Andalusi and Maghribi Dishes and Their Salutary Benefits, traduction d’un livre de cuisine du XIIIe siècle.

La catégorie Édition et technologie récompense les éditeurs et institutions culturelles dont le travail témoigne d’une innovation dans l’édition ou la production culturelle. Parmi les précédents lauréats figurent Emirates Literature Foundation, le magazine britannique Banipal et l’éditeur néerlandais Brill.

La catégorie Manuscrits, encyclopédies et lexiques distingue les travaux contribuant à l’édition de manuscrits, à la culture arabe et au savoir humain. Les candidatures peuvent être soumises dans n’importe quelle langue.

La catégorie Personnalité culturelle de l’année honore une figure ou une institution arabe ou internationale ayant apporté une contribution majeure à la culture arabe, à la tolérance et à la coexistence pacifique. Parmi les précédents lauréats figurent Haruki Murakami, Casa Árabe et l’Institut du monde arabe.

Depuis 2018, le prix soutient également une bourse de traduction, qui a permis de financer plus de 48 ouvrages dans 12 langues. En France, le roman de Saïd Khatibi Nehayat Al Sahra’a (La fin du Sahara) a été traduit par Lotfi Nia, chez Gallimard, grâce à ce dispositif.

Les autres catégories, réservées à la langue arabe, concernent la littérature, le jeune auteur, la littérature jeunesse, la critique littéraire et artistique, ainsi que la contribution au développement des nations.

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Les candidatures peuvent être déposées en ligne sur le site du Sheikh Zayed Book Award avant le 1er septembre 2026.

Crédit photo : Nagat El Saghira, personnalité culturelle de l’édition 2026 du Sheikh Zayed Book Award — DR

Par Hocine Bouhadjera

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