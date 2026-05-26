Constance Debré reçoit le Prix Flaubert 2026 pour Protocoles

Le jury du Prix Flaubert 2026 a choisi de distinguer Protocoles, de Constance Debré, parmi huit ouvrages sélectionnés cette année. Le roman était en compétition avec des livres de Timothée de Fombelle, Jean-Yves Jouannais, Marie-Hélène Lafon, Benjamin Dierstein, Olivia Elkaim, Lea Lhermet et Diane Brasseur.

Née en 1972, Constance Debré est l’autrice de quatre livres traduits dans plus de vingt langues, Play Boy (Stock, 2018), Love Me Tender (prix Les Inrockuptibles), Nom et Offenses (Flammarion, 2020, 2022 et 2023).

La remise du prix s’est tenue vendredi 22 mai 2026 à l’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer. Une séance de dédicace avec la lauréate a été organisée à l’issue de la cérémonie.

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Créé par Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan, et l’homme d’affaires Jean-Philippe Cartier, le Prix Flaubert est soutenu par le groupe Figaro et la Maison Ruinart. Il est présidé par l’écrivain David Foenkinos.

Le jury de cette édition réunissait plusieurs personnalités du monde littéraire, culturel et médiatique. Aux côtés de David Foenkinos figuraient notamment Émilie Frèche, Isabelle Giordano, Guy Birenbaum, Anne Fulda, Agathe Ruga, Fabien Vallérian, Bruno Corty, Jean-Philippe Pérou et Isabelle Drong.

L'année dernière, la lauréate était Florence Seyvos pour son roman Un perdant magnifique, publié aux Éditions de l’Olivier.

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Crédits photo : © Monica Nouwens 2022

Par Dépêche

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