Fabrice Capizzano reçoit le Prix Aznavour des Mots d’Amour 2026

Pour cette quatrième édition, le jury a distingué un roman consacré à l’amour dans ses contradictions, ses blessures et ses survivances. À travers le personnage de Samuel Page, veuf, père de trois enfants et ancien auteur en rupture avec l’écriture, Fabrice Capizzano explore un amour qui continue après la mort, mais aussi un amour familial fragile, imparfait, traversé par la culpabilité.

Samuel Page vit désormais entre ses ruchers, l’éducation chaotique de ses enfants et le souvenir de sa femme disparue. Incapable de faire son deuil, il trouve une forme de paix auprès de ses abeilles et dans le rythme de la nature.

Son quotidien est bouleversé par l’arrivée d’une stagiaire impatiente de vivre, qui ravive ses blessures et dérange sa désespérance. Le roman, porté par une écriture musicale, organique, électrique et hypersensible, aborde le deuil, l’amour fou, la terre, la douleur de vivre et le chemin possible d’une rédemption.

Fabrice Capizzano vit dans le Vercors. Il a exercé plusieurs métiers manuels, dont dix ans dans l’apiculture, et a milité pour Greenpeace. Après La Fille du chasse-neige et Le Ventre de la péniche, Une salamandre à l’oreille est son troisième roman publié aux éditions Au diable vauvert.

Le jury 2026 était composé de Mischa Aznavour, président et fondateur du prix, Aurélie Razimbaud, présidente d’honneur et lauréate 2025, Joséphine Dard, Gérard Davoust, Marie Desmeures, Pascal Elbé, Frédéric Hermel, Pascal Nègre, Christian Panvert et Jacques Terzian.

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Créé en 2023 par l’association Aznavour pour l’Amour, fondée par Mischa Aznavour, le Prix Aznavour des Mots d’Amour distingue chaque année une œuvre d’expression française publiée entre le 1er mai de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours. Il est doté de 5000 €. Les livres sélectionnés proviennent des maisons d’édition et éditeurs indépendants ayant répondu à la sollicitation de l’association.

Le prix sera présenté au Salon du Livre Saint-Germain-des-Prés, à Paris, les 6 et 7 juin, puis à La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris, le 30 août à Chanceaux-près-Loches.

Après Perrine Tripier en 2023 pour Les guerres précieuses chez Gallimard, Léonor de Récondo en 2024 pour Le Grand Feu chez Grasset et Aurélie Razimbaud en 2025 pour Je danserai pour toi chez Denoël, Fabrice Capizzano rejoint le palmarès avec Une salamandre à l’oreille.

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Crédits photo : Fabrice Capizzano et le jury du prix (© Michael Huard / Say who / Prix Aznavour des Mots d’Amour)

Par Hocine Bouhadjera

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